Могилы младенцев, прокурора и продюсера: кто погребен на историческом кладбище в центре Ярославля

Леонтьевское кладбище в Ярославле, пожалуй, самое известное. Погост расположен в одном из центральных районов — Ленинском. Здесь зачастую расположены могилы людей, чьи имена знают многие ярославцы. А история самого кладбища тянется с конца XVIII века.
Изначально на погосте хоронили всех без разбора. Ближе к железной дороге имелся и так называемый «холерный» сектор, где были погребены тела людей, которых не смогли вылечить. В шестидесятые года двадцатого столетия кладбище закрыли. Спустя 30 лет — в девяностых, там разрешили подхоранивать умерших родственников. Пошли разговоры о том, что на кладбище хоронят только «элиту».
— Конкретно сносились памятники, и не просто безымянные могилы, за которыми никто не ухаживал, а с очень добротными, красивыми, мраморными памятниками, на которых были написаны известные имена из нашей истории, — говорит историк Нина Обнорская.
На кладбище часто можно наткнуться на старинные надгробия. Раньше их было больше. Историк Нина Обнорская рассказала, что каждый год заброшенные могилы ликвидировали, чтобы на их месте оборудовать новые захоронения.
На Леонтьевском кладбище похоронен один из известнейших членов купеческой семьи Вахрамеевых — Иван Александрович. В свое время он был ярославским городским головой. Иван Вахрамеев руководил нынешней столицей Золотого кольца четырнадцать лет. За это время в городе появилось много нового: водопровод, трамваи, улицы и бульвары были приведены в порядок. Также было устроено электроосвещение.
Неподалеку на Леонтьевском кладбище можно заметить могилу отца Ивана Вахрамеева — Александра. Он, кстати, одно время тоже был городским головой.
Раньше на территории кладбища могли встретиться памятники без даты смерти. Этому есть объяснение.
— В православной культуре это было более-менее нормально, — рассказывает Нина Обнорская. — Люди покупали себе одежду, в которой их будут хоронить. В деревнях и гробы заготавливали. Если хочется застолбить место, то можно выкупить памятник с пропуском даты смерти. Это забота о своем будущем месте захоронения.
Надпись на одном из могильных камней заставляет сердце дрогнуть. Оно сообщает о том, что под памятником лежат тела трех младенцев. Одному из них было 7 месяцев, второму чуть больше года. Самая старшая из всех девочка, которой было 3 года и 10 месяцев. Даты смерти у всех разные, видимо, родственники делали перезахоронение.
Старинные памятники соседствуют с новыми захоронениями. За небольшой металлической оградой возвышаются памятники членов еще одной знатной семьи — Лопатиных. Они занимались текстильным бизнесом, а в середине XIX века относились к общероссийской купеческой элите. Лопатины имели свое предприятие в Иванове.
Пастуховы с середины XIX века были богатейшими купцами Ярославля. Их фамилию знали и в других городах страны. Первоначально семейный склеп стоял на окраине кладбища. Со временем оно стало больше, а потому с местами погребения купеческой семьи соседствуют современные могилы.
— Элитность этого кладбища приводит к тому, что мы теряем его историческую составляющую. Печально, но факт. В начале 1990-х здесь было старинных памятников раза в два больше. Они либо вообще не сохранились, либо сохранились, но не полностью, либо из-за плохой сохранности были поменяны на современные, но всё равно исторический облик потеряли, — рассказывала Нина Обнорская.
На Леонтьевском похоронены и члены купеческой семьи Оловянишниковых. Они занимались литьем олова, изготавливали купола. Позже открыли целый завод по их отливу. Порфирий Иванович полностью переоборудовал предприятие, позже перебрался с семьей в Москву и открыл там магазин, где продавал москательные товары и колокола. При нем колокола, производимые предприятием купеческой семьи, продавали по всему миру. Также он был известным меценатом. Например, на свои деньги он отстроил двухэтажный дом для служителей Леонтьевской церкви и трехъярусную колокольню к Власьевской церкви, отлив для нее колокол.
Дело купцов Матвеевских начиналось с торговли вином. Горячительное приносило хороший доход. Потомки расширяли бизнес. Дошло до торговли тканями, хлебом и недвижимостью. Кстати, жена Порфирия Ивановича Оловянишникова — Татьяна Ивановна произошла из семьи Матвеевских. А Елизавета Алексеевна Матвеевская возглавила семейный бизнес после смерти мужа — Петра Ивановича.
На Леонтьевском кладбище похоронены и члены ярославской хоккейной команды «Локомотив», погибшие в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. После падения самолета погибли почти все, кто в нем был — 44 человека. Единственный выживший — бортинженер Як-42 Александр Сизов.
На Леонтьевском возвышается крест с табличкой еще одной небезызвестной для Ярославля фамилии. Здесь похоронен продюсер, актер и сооснователь Камерного театра Юрий Ваксман. Он скончался 27 марта 2024 года. За несколько часов до смерти он принимал участие в международном кинофестивале «Просто хорошее кино» (18+), где выступал организатором 10 лет. В тот же вечер он получил награду из рук губернатора — поздравительный адрес в честь 25-летия Камерного театра. Позже пошел с друзьями и коллегами в кафе «Дом Актера», где много шутил и улыбался. А потом вдруг потерял сознание. Родные продюсера сообщили, что причиной его смерти стал инфаркт, а те, кто был рядом, рассказывали, что он даже не схватился за сердце. После смерти Юрия Ваксмана театру было решено присвоить его имя.
Ранее мы рассказывали историю кладбища на Туговой горе. Там тоже похоронено много именитых ярославцев разных эпох.