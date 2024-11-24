Могилы младенцев, прокурора и продюсера: кто погребен на историческом кладбище в центре Ярославля

На Леонтьевском кладбище можно найти много старых могил Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Леонтьевское кладбище в Ярославле, пожалуй, самое известное. Погост расположен в одном из центральных районов — Ленинском. Здесь зачастую расположены могилы людей, чьи имена знают многие ярославцы. А история самого кладбища тянется с конца XVIII века.

Изначально на погосте хоронили всех без разбора. Ближе к железной дороге имелся и так называемый «холерный» сектор, где были погребены тела людей, которых не смогли вылечить. В шестидесятые года двадцатого столетия кладбище закрыли. Спустя 30 лет — в девяностых, там разрешили подхоранивать умерших родственников. Пошли разговоры о том, что на кладбище хоронят только «элиту».

— Конкретно сносились памятники, и не просто безымянные могилы, за которыми никто не ухаживал, а с очень добротными, красивыми, мраморными памятниками, на которых были написаны известные имена из нашей истории, — говорит историк Нина Обнорская.

Дмитрий Лякримов скончался в 1908 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На кладбище часто можно наткнуться на старинные надгробия. Раньше их было больше. Историк Нина Обнорская рассказала, что каждый год заброшенные могилы ликвидировали, чтобы на их месте оборудовать новые захоронения.

Много старинных могил ликвидировали, но часть сохранилась до сих пор Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











За годы, когда Иван Вахрамеев возглавлял Ярославль, многое в городе изменилось в лучшую сторону Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На Леонтьевском кладбище похоронен один из известнейших членов купеческой семьи Вахрамеевых — Иван Александрович. В свое время он был ярославским городским головой. Иван Вахрамеев руководил нынешней столицей Золотого кольца четырнадцать лет. За это время в городе появилось много нового: водопровод, трамваи, улицы и бульвары были приведены в порядок. Также было устроено электроосвещение.

Неподалеку на Леонтьевском кладбище можно заметить могилу отца Ивана Вахрамеева — Александра. Он, кстати, одно время тоже был городским головой.

Здесь же похоронен Вахрамеев-старший Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А вот надгробие на могиле правоохранителя Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще одному надгробию нет и 10 лет — под ним погребен заслуженный тренер России Валентин Рахманов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Надгробие почти наполовину ушло под землю Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Раньше на территории кладбища могли встретиться памятники без даты смерти. Этому есть объяснение.

— В православной культуре это было более-менее нормально, — рассказывает Нина Обнорская. — Люди покупали себе одежду, в которой их будут хоронить. В деревнях и гробы заготавливали. Если хочется застолбить место, то можно выкупить памятник с пропуском даты смерти. Это забота о своем будущем месте захоронения.

А на других надгробиях, напротив, писали точный возраст умерших вплоть до дней Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Надпись на одном из могильных камней заставляет сердце дрогнуть. Оно сообщает о том, что под памятником лежат тела трех младенцев. Одному из них было 7 месяцев, второму чуть больше года. Самая старшая из всех девочка, которой было 3 года и 10 месяцев. Даты смерти у всех разные, видимо, родственники делали перезахоронение.

Эпитафия написана на немецком языке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Над некоторыми могилами установлены целые бюсты Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Видно, что памятник новый Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И еще один участок, где погребены члены купеческой семьи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Старинные памятники соседствуют с новыми захоронениями. За небольшой металлической оградой возвышаются памятники членов еще одной знатной семьи — Лопатиных. Они занимались текстильным бизнесом, а в середине XIX века относились к общероссийской купеческой элите. Лопатины имели свое предприятие в Иванове.

На кладбище даже есть информационная табличка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здесь, судя по всему, похоронена семья Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И снова представители знати Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пастуховы с середины XIX века были богатейшими купцами Ярославля. Их фамилию знали и в других городах страны. Первоначально семейный склеп стоял на окраине кладбища. Со временем оно стало больше, а потому с местами погребения купеческой семьи соседствуют современные могилы.

— Элитность этого кладбища приводит к тому, что мы теряем его историческую составляющую. Печально, но факт. В начале 1990-х здесь было старинных памятников раза в два больше. Они либо вообще не сохранились, либо сохранились, но не полностью, либо из-за плохой сохранности были поменяны на современные, но всё равно исторический облик потеряли, — рассказывала Нина Обнорская.

Хоть на кладбище появляются новые могилы, исторические захоронения тоже сохранились Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На Леонтьевском похоронены и члены купеческой семьи Оловянишниковых. Они занимались литьем олова, изготавливали купола. Позже открыли целый завод по их отливу. Порфирий Иванович полностью переоборудовал предприятие, позже перебрался с семьей в Москву и открыл там магазин, где продавал москательные товары и колокола. При нем колокола, производимые предприятием купеческой семьи, продавали по всему миру. Также он был известным меценатом. Например, на свои деньги он отстроил двухэтажный дом для служителей Леонтьевской церкви и трехъярусную колокольню к Власьевской церкви, отлив для нее колокол.

Членов купеческих семей обычно хоронили поблизости друг к другу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кирилл Поверинов / 76.RU Источник: На средства Порфирия Григорьевича Оловянишникова был построен первый деревянный мост через Которосль











Надписи на некоторых надгробиях стало почти невозможно разобрать Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Елизавета Алексеевна тоже была представительницей купеческой семьи Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Дело купцов Матвеевских начиналось с торговли вином. Горячительное приносило хороший доход. Потомки расширяли бизнес. Дошло до торговли тканями, хлебом и недвижимостью. Кстати, жена Порфирия Ивановича Оловянишникова — Татьяна Ивановна произошла из семьи Матвеевских. А Елизавета Алексеевна Матвеевская возглавила семейный бизнес после смерти мужа — Петра Ивановича.

Одно из старинных надгробий покосилось Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Родные усопших выбирают разные стили для оформления памятников Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Где-то устанавливают целые скульптуры Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На кладбище установлен памятник жертвам блокады Ленинграда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Памятник гроссмейстеру Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Крыша укрывает могилу от дождя Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И снова скульптура Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Крылатый лев склонил голову Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











За некоторыми оградами видны крупные камни Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На Леонтьевском кладбище похоронены погибшие в авиакатастрофе члены команды «Локомотив» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На Леонтьевском кладбище похоронены и члены ярославской хоккейной команды «Локомотив», погибшие в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. После падения самолета погибли почти все, кто в нем был — 44 человека. Единственный выживший — бортинженер Як-42 Александр Сизов.

Юрий Ваксман ушел из жизни на глазах у друзей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На Леонтьевском возвышается крест с табличкой еще одной небезызвестной для Ярославля фамилии. Здесь похоронен продюсер, актер и сооснователь Камерного театра Юрий Ваксман. Он скончался 27 марта 2024 года. За несколько часов до смерти он принимал участие в международном кинофестивале «Просто хорошее кино» (18+), где выступал организатором 10 лет. В тот же вечер он получил награду из рук губернатора — поздравительный адрес в честь 25-летия Камерного театра. Позже пошел с друзьями и коллегами в кафе «Дом Актера», где много шутил и улыбался. А потом вдруг потерял сознание. Родные продюсера сообщили, что причиной его смерти стал инфаркт, а те, кто был рядом, рассказывали, что он даже не схватился за сердце. После смерти Юрия Ваксмана театру было решено присвоить его имя.