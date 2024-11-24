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Город фоторепортаж Могилы младенцев, прокурора и продюсера: кто погребен на историческом кладбище в центре Ярославля

Могилы младенцев, прокурора и продюсера: кто погребен на историческом кладбище в центре Ярославля

Кого хоронили на погосте в центре города

2 043
11 комментариев

На Леонтьевском кладбище можно найти много старых могил

Леонтьевское кладбище в Ярославле, пожалуй, самое известное. Погост расположен в одном из центральных районов — Ленинском. Здесь зачастую расположены могилы людей, чьи имена знают многие ярославцы. А история самого кладбища тянется с конца XVIII века.

Изначально на погосте хоронили всех без разбора. Ближе к железной дороге имелся и так называемый «холерный» сектор, где были погребены тела людей, которых не смогли вылечить. В шестидесятые года двадцатого столетия кладбище закрыли. Спустя 30 лет — в девяностых, там разрешили подхоранивать умерших родственников. Пошли разговоры о том, что на кладбище хоронят только «элиту».

— Конкретно сносились памятники, и не просто безымянные могилы, за которыми никто не ухаживал, а с очень добротными, красивыми, мраморными памятниками, на которых были написаны известные имена из нашей истории, — говорит историк Нина Обнорская.

Дмитрий Лякримов скончался в 1908 году

На кладбище часто можно наткнуться на старинные надгробия. Раньше их было больше. Историк Нина Обнорская рассказала, что каждый год заброшенные могилы ликвидировали, чтобы на их месте оборудовать новые захоронения.

Много старинных могил ликвидировали, но часть сохранилась до сих пор

За годы, когда Иван Вахрамеев возглавлял Ярославль, многое в городе изменилось в лучшую сторону

На Леонтьевском кладбище похоронен один из известнейших членов купеческой семьи Вахрамеевых — Иван Александрович. В свое время он был ярославским городским головой. Иван Вахрамеев руководил нынешней столицей Золотого кольца четырнадцать лет. За это время в городе появилось много нового: водопровод, трамваи, улицы и бульвары были приведены в порядок. Также было устроено электроосвещение.

Неподалеку на Леонтьевском кладбище можно заметить могилу отца Ивана Вахрамеева — Александра. Он, кстати, одно время тоже был городским головой.

Здесь же похоронен Вахрамеев-старший

А вот надгробие на могиле правоохранителя

Еще одному надгробию нет и 10 лет — под ним погребен заслуженный тренер России Валентин Рахманов

Надгробие почти наполовину ушло под землю

Раньше на территории кладбища могли встретиться памятники без даты смерти. Этому есть объяснение.

— В православной культуре это было более-менее нормально, — рассказывает Нина Обнорская. — Люди покупали себе одежду, в которой их будут хоронить. В деревнях и гробы заготавливали. Если хочется застолбить место, то можно выкупить памятник с пропуском даты смерти. Это забота о своем будущем месте захоронения.

А на других надгробиях, напротив, писали точный возраст умерших вплоть до дней

Надпись на одном из могильных камней заставляет сердце дрогнуть. Оно сообщает о том, что под памятником лежат тела трех младенцев. Одному из них было 7 месяцев, второму чуть больше года. Самая старшая из всех девочка, которой было 3 года и 10 месяцев. Даты смерти у всех разные, видимо, родственники делали перезахоронение.

Эпитафия написана на немецком языке

Над некоторыми могилами установлены целые бюсты

Видно, что памятник новый

И еще один участок, где погребены члены купеческой семьи

Старинные памятники соседствуют с новыми захоронениями. За небольшой металлической оградой возвышаются памятники членов еще одной знатной семьи — Лопатиных. Они занимались текстильным бизнесом, а в середине XIX века относились к общероссийской купеческой элите. Лопатины имели свое предприятие в Иванове.

На кладбище даже есть информационная табличка

Здесь, судя по всему, похоронена семья

И снова представители знати

Пастуховы с середины XIX века были богатейшими купцами Ярославля. Их фамилию знали и в других городах страны. Первоначально семейный склеп стоял на окраине кладбища. Со временем оно стало больше, а потому с местами погребения купеческой семьи соседствуют современные могилы.

— Элитность этого кладбища приводит к тому, что мы теряем его историческую составляющую. Печально, но факт. В начале 1990-х здесь было старинных памятников раза в два больше. Они либо вообще не сохранились, либо сохранились, но не полностью, либо из-за плохой сохранности были поменяны на современные, но всё равно исторический облик потеряли, — рассказывала Нина Обнорская.

Хоть на кладбище появляются новые могилы, исторические захоронения тоже сохранились

На Леонтьевском похоронены и члены купеческой семьи Оловянишниковых. Они занимались литьем олова, изготавливали купола. Позже открыли целый завод по их отливу. Порфирий Иванович полностью переоборудовал предприятие, позже перебрался с семьей в Москву и открыл там магазин, где продавал москательные товары и колокола. При нем колокола, производимые предприятием купеческой семьи, продавали по всему миру. Также он был известным меценатом. Например, на свои деньги он отстроил двухэтажный дом для служителей Леонтьевской церкви и трехъярусную колокольню к Власьевской церкви, отлив для нее колокол.

Членов купеческих семей обычно хоронили поблизости друг к другу

Кирилл Поверинов / 76.RU

Надписи на некоторых надгробиях стало почти невозможно разобрать

Елизавета Алексеевна тоже была представительницей купеческой семьи

Дело купцов Матвеевских начиналось с торговли вином. Горячительное приносило хороший доход. Потомки расширяли бизнес. Дошло до торговли тканями, хлебом и недвижимостью. Кстати, жена Порфирия Ивановича Оловянишникова — Татьяна Ивановна произошла из семьи Матвеевских. А Елизавета Алексеевна Матвеевская возглавила семейный бизнес после смерти мужа — Петра Ивановича.

Одно из старинных надгробий покосилось

Родные усопших выбирают разные стили для оформления памятников

Где-то устанавливают целые скульптуры

На кладбище установлен памятник жертвам блокады Ленинграда

Памятник гроссмейстеру

Крыша укрывает могилу от дождя

И снова скульптура

Крылатый лев склонил голову

За некоторыми оградами видны крупные камни

На Леонтьевском кладбище похоронены погибшие в авиакатастрофе члены команды «Локомотив»

На Леонтьевском кладбище похоронены и члены ярославской хоккейной команды «Локомотив», погибшие в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. После падения самолета погибли почти все, кто в нем был — 44 человека. Единственный выживший — бортинженер Як-42 Александр Сизов.

Юрий Ваксман ушел из жизни на глазах у друзей

На Леонтьевском возвышается крест с табличкой еще одной небезызвестной для Ярославля фамилии. Здесь похоронен продюсер, актер и сооснователь Камерного театра Юрий Ваксман. Он скончался 27 марта 2024 года. За несколько часов до смерти он принимал участие в международном кинофестивале «Просто хорошее кино» (18+), где выступал организатором 10 лет. В тот же вечер он получил награду из рук губернатора — поздравительный адрес в честь 25-летия Камерного театра. Позже пошел с друзьями и коллегами в кафе «Дом Актера», где много шутил и улыбался. А потом вдруг потерял сознание. Родные продюсера сообщили, что причиной его смерти стал инфаркт, а те, кто был рядом, рассказывали, что он даже не схватился за сердце. После смерти Юрия Ваксмана театру было решено присвоить его имя.

Ранее мы рассказывали историю кладбища на Туговой горе. Там тоже похоронено много именитых ярославцев разных эпох.

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кладбище Надгробия Могилы Историк
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Комментарии
11
Гость
3 часа
Нынешние "купцы" ничего для города не делают.
Гость
1 час
Да, старые могилы и памятники разрушали. На этом кладбище похоронена моя прабабушка. Папа рассказывал, что приходил к ней на могилу. А в один раз ее не смог найти на своём месте - там была новая могила и новый памятник. Поэтому молимся о всех православных , здесь упокоенных. И о тех, о ком помолиться уже некому.
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