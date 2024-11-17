Могила жены купца и памятник утонувшим студентам: разглядываем надгробия на древнем кладбище в Ярославле

С Туговой горой в Ярославле связывают множество легенд Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Кладбище на Туговой горе — один из самых старых погостов в Ярославле. Здесь могилы купцов и политических деятелей прошлых веков соседствуют с новыми надгробиями. И это не удивительно — хоть погост закрыт для новых захоронений, подзахоронения к могилам родственников на нем всё еще разрешены.

С этим местом связано множество мифов и легенд, которые из года в год пересказывают друг другу жители города.

Если прогуляться по кладбищу, можно отыскать старинные надгробия Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











По преданиям само название «Тугова гора» появилось после городской трагедии. Согласно легенде, в 1257 году в Ярославль направлялся отряд баскаков — монгольских сборщиков дани. Ярославский князь Константин собрал войско, чтобы дать отпор и не платить захватчикам. Но в неравном бою победили монголы, а городская дружина во главе с предводителем погибла. На это место пришли ярославцы и стали скорбеть и тужить по воинам, там же их и похоронив. Отсюда и название.

Правда, историк Нина Обнорская рассказывала, что в этой истории есть несостыковки. По словам специалиста, князь из предания не был упомянут в исторической литературе. Нет доказательств того, что он вообще существовал.

— Да и время очень раннее: волна массовых протестов против монголов была в начале шестидесятых годов. Каких-то археологических находок, что здесь действительно была битва, нет, — объяснила Нина Обнорская.

Время не пощадило надгробия. На некоторых из них едва разберешь имена и годы жизни Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Старинные захоронения уже поросли мхом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Потомственная почетная гражданка София Жильцова умерла в 38 лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Также существуют поверья, что есть подземный тоннель с Туговой горы в центр. Некоторые ярославцы даже рассказывали, мол, бегали там в детстве.

— По рассказам, он был широкий и укрепленный. Шел в сторону Спасо-Преображенского монастыря. Вход находился в 70 метрах от юго-восточного угла храма Параскевы Пятницы, — рассказала историк.

На кладбище можно найти места захоронений именитых людей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На кладбище часто встречаются старинные могилы. Например, на Туговой горе захоронены члены семьи купцов Вахрамеевых. На кладбище можно увидеть могилу «Ярославской купеческой жены» Елены Петровны Вахрамеевой. Указано, что она родилась в Москве в 1853 году, а скончалась в 1877-м. На тот момент ей было 24 года, 2 месяца и 12 дней. К тому моменту Елена провела семь лет в браке и родила троих детей: двух дочерей и сына.

Захоронение 1877 года неплохо сохранилось Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И еще одна известная для Ярославля фамилия — Толбухин, написанная на старый манер с твердым знаком на конце Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще один член ярославской купеческой семьи — Андрей Федорович Вахрамеев Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще одно надгробие скрывает под собой захоронение XIX века. Здесь погребен ярославский купец Федор Иванович Крашенинников. Судя по всему, раньше традиционно указывали полный срок, который человек провел на этом свете. Вплоть до дней.

Он скончался в 69 лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Здесь же расположена могила священнослужителя Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Эта могила уже поросла травой и мхом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На старой могиле оставили современные часы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Надпись на надгробии разобрать трудно Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Эпитафия с любовным посланием сохранилась сквозь годы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Особо привлекает внимание большой памятник на братской могиле. Это — напоминание о трагедии, произошедшей на воде.

Трагедия случилась еще в довоенные времена Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В 1933 году, 9 июля, на Волге перевернулся пассажирский баркас. На судно пустили больше людей, чем положено. Среди них было много студентов.

— На этот корабль посадили значительно больше людей, чем положено по техническим показателям (более 300 пассажиров вместо положенных 120 максимум). Это были такие времена, когда любые технические новинки вызывали большой интерес. По одной из версий, мимо «Четвертого» проплывал большой пароход, и все пассажиры бросились к одному борту посмотреть на диковинку. По другой версии — баркас накренился сразу при отходе от пристани. В результате перегруженный напрочь кораблик перевернулся. Все оказались в воде. Было много жертв, фамилии некоторых утрачены, — рассказала Нина Обнорская.

Тела утонувших доставали из реки в течение нескольких дней. Большинство захоронили в братской могиле на Туговой горе. Под надгробием покоятся 46 человек.

Во время посадки пассажиров была допущена халатность Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Более поздние захоронения Вахрамеевых Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Еще одно старинное надгробие Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











А здесь покоится капитан парохода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Надгробие умершего в 1949 году капитана парохода «Мамин-Сибиряк» Николая Пирожкова стилизовали под спасательный круг. Как могли на те времена.

Евгений Михайлович посвятил жизнь музыке Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Евгений Михайлович Стомпелев — создатель первого ансамбля народных струнных инструментов в Ярославле. Он посвятил жизнь музыке и подрабатывал счетоводом. Со временем Евгению Стомпелеву было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.

В подобные проемы можно ставить вазы с цветами Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











И еще одна фамилия видного деятеля Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Проходим чуть дальше, а здесь — могила краеведа и бывшего председателя Ярославской губернской земской управы. Этот пост Аполлинарий Крылов занимал в 1985-1911 годах, оставив пост незадолго до смерти.

На Туговой горе похоронен именитый врач Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Есть еще одна могила, бросающаяся в глаза. Здесь похоронен основатель династии врачей Сосниных. При жизни Владимир Алексеевич работал гинекологом. В годы Великой Отечественной войны — хирургом и начальником санитарного проезда. Его жена Мария была акушером-радиологом. Дети и внуки Владимира Соснина так же посвятили жизни медицине.

Раньше эпитафии часто делали сбоку надгробия Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На кладбище установлен памятник битве на Туговой горе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Вот так выглядит памятная табличка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Также установлены памятник жертвам блокадного Ленинграда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Надгробие еще одному купцу. Иван Анкудинов умер, когда ему было всего 48 лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Судя по обилию цветов, даже старые могилы навещают Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Есть и более свежие захоронения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На кладбище есть не только старинные надгробия, но и более свежие захоронения. Современные гранитные памятники отличаются, в большинстве случаев наличием портретов. Но похоронить здесь родных смогут не все. По правилам, создать подзахоронение можно лишь в случае, если там упокоен родственник человека.

А некоторые украшены подобными деталями Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









