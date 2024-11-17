Могила жены купца и памятник утонувшим студентам: разглядываем надгробия на древнем кладбище в Ярославле

Кладбище на Туговой горе — один из самых старых погостов в Ярославле. Здесь могилы купцов и политических деятелей прошлых веков соседствуют с новыми надгробиями. И это не удивительно — хоть погост закрыт для новых захоронений, подзахоронения к могилам родственников на нем всё еще разрешены.
С этим местом связано множество мифов и легенд, которые из года в год пересказывают друг другу жители города.
По преданиям само название «Тугова гора» появилось после городской трагедии. Согласно легенде, в 1257 году в Ярославль направлялся отряд баскаков — монгольских сборщиков дани. Ярославский князь Константин собрал войско, чтобы дать отпор и не платить захватчикам. Но в неравном бою победили монголы, а городская дружина во главе с предводителем погибла. На это место пришли ярославцы и стали скорбеть и тужить по воинам, там же их и похоронив. Отсюда и название.
Правда, историк Нина Обнорская рассказывала, что в этой истории есть несостыковки. По словам специалиста, князь из предания не был упомянут в исторической литературе. Нет доказательств того, что он вообще существовал.
— Да и время очень раннее: волна массовых протестов против монголов была в начале шестидесятых годов. Каких-то археологических находок, что здесь действительно была битва, нет, — объяснила Нина Обнорская.
Также существуют поверья, что есть подземный тоннель с Туговой горы в центр. Некоторые ярославцы даже рассказывали, мол, бегали там в детстве.
— По рассказам, он был широкий и укрепленный. Шел в сторону Спасо-Преображенского монастыря. Вход находился в 70 метрах от юго-восточного угла храма Параскевы Пятницы, — рассказала историк.
На кладбище часто встречаются старинные могилы. Например, на Туговой горе захоронены члены семьи купцов Вахрамеевых. На кладбище можно увидеть могилу «Ярославской купеческой жены» Елены Петровны Вахрамеевой. Указано, что она родилась в Москве в 1853 году, а скончалась в 1877-м. На тот момент ей было 24 года, 2 месяца и 12 дней. К тому моменту Елена провела семь лет в браке и родила троих детей: двух дочерей и сына.
Еще одно надгробие скрывает под собой захоронение XIX века. Здесь погребен ярославский купец Федор Иванович Крашенинников. Судя по всему, раньше традиционно указывали полный срок, который человек провел на этом свете. Вплоть до дней.
Особо привлекает внимание большой памятник на братской могиле. Это — напоминание о трагедии, произошедшей на воде.
В 1933 году, 9 июля, на Волге перевернулся пассажирский баркас. На судно пустили больше людей, чем положено. Среди них было много студентов.
— На этот корабль посадили значительно больше людей, чем положено по техническим показателям (более 300 пассажиров вместо положенных 120 максимум). Это были такие времена, когда любые технические новинки вызывали большой интерес. По одной из версий, мимо «Четвертого» проплывал большой пароход, и все пассажиры бросились к одному борту посмотреть на диковинку. По другой версии — баркас накренился сразу при отходе от пристани. В результате перегруженный напрочь кораблик перевернулся. Все оказались в воде. Было много жертв, фамилии некоторых утрачены, — рассказала Нина Обнорская.
Тела утонувших доставали из реки в течение нескольких дней. Большинство захоронили в братской могиле на Туговой горе. Под надгробием покоятся 46 человек.
Надгробие умершего в 1949 году капитана парохода «Мамин-Сибиряк» Николая Пирожкова стилизовали под спасательный круг. Как могли на те времена.
Евгений Михайлович Стомпелев — создатель первого ансамбля народных струнных инструментов в Ярославле. Он посвятил жизнь музыке и подрабатывал счетоводом. Со временем Евгению Стомпелеву было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.
Проходим чуть дальше, а здесь — могила краеведа и бывшего председателя Ярославской губернской земской управы. Этот пост Аполлинарий Крылов занимал в 1985-1911 годах, оставив пост незадолго до смерти.
Есть еще одна могила, бросающаяся в глаза. Здесь похоронен основатель династии врачей Сосниных. При жизни Владимир Алексеевич работал гинекологом. В годы Великой Отечественной войны — хирургом и начальником санитарного проезда. Его жена Мария была акушером-радиологом. Дети и внуки Владимира Соснина так же посвятили жизни медицине.
На кладбище есть не только старинные надгробия, но и более свежие захоронения. Современные гранитные памятники отличаются, в большинстве случаев наличием портретов. Но похоронить здесь родных смогут не все. По правилам, создать подзахоронение можно лишь в случае, если там упокоен родственник человека.