НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -5

6 м/c,

ю-з.

 744мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Афиша на 30 декабря
Повысятся тарифы ЖКХ
Ограничили продажу бензина
Хлопки в Ярославле
Концерты в январе
Откровения Деда Мороза
График работы ПВЗ
Подорожает проезд
Вредные новогодние блюда
Город Новый год — 2025 В Ярославле изменили расписание работы почтовых отделений: график на январские

В Ярославле изменили расписание работы почтовых отделений: график на январские

Для сотрудников объявили выходные

300
Написать комментарий

В Ярославле в январские почта будет работать по особому графику

Источник:

В январские выходные почтовые отделения в Ярославской области будут работать по особому графику. Об этом предупредили в пресс-службе «Почты России».

— 30 декабря и 6 января: отделения закроются на час раньше. 1 и 7 января: выходные дни. С 2 по 5 января и с 8 января: по обычному графику, — уточнили в пресс-службе.

При этом некоторые отделения могут вносить коррективы.

— У каждого отделения свой собственный график. Вы можете просмотреть все интересующие вас отделения на нашем сайте. Можете вбить конкретный адрес, отделение, город, вам покажет отделения и их графики! — указано в группе почты во «ВКонтакте».

Напомним, ранее мы также рассказывали, как в январские будут работать пункты выдачи заказов маркетплейсов.

К слову, общественный транспорт будет работать по расписанию выходного дня. Автобусный маршрут № 22с, курсирующий от остановки «Красная площадь» до «Студенческого городка», в каникулы отменят.

ПО ТЕМЕ
График Расписание Почта Почта России Новый год Январские праздники
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Делайте так и будете стройняшкой. Нутрициолог — о том, как не наесть лишние килограммы за Новый год
Марина Лубешко
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Тупые никчемные мамаши»: как врачам сдерживать хамство и что говорит по этому поводу медик, возмутившая всю страну
Виктория Федорова
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление