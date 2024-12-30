В Ярославле изменили расписание работы почтовых отделений: график на январские

В Ярославле в январские почта будет работать по особому графику Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В январские выходные почтовые отделения в Ярославской области будут работать по особому графику. Об этом предупредили в пресс-службе «Почты России».

— 30 декабря и 6 января: отделения закроются на час раньше. 1 и 7 января: выходные дни. С 2 по 5 января и с 8 января: по обычному графику, — уточнили в пресс-службе.

При этом некоторые отделения могут вносить коррективы.

— У каждого отделения свой собственный график. Вы можете просмотреть все интересующие вас отделения на нашем сайте. Можете вбить конкретный адрес, отделение, город, вам покажет отделения и их графики! — указано в группе почты во «ВКонтакте».

Напомним, ранее мы также рассказывали, как в январские будут работать пункты выдачи заказов маркетплейсов.