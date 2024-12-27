Как будет работать транспорт в январские выходные: расписание

В Ярославле в новогодние праздники общественный транспорт будет работать по специальному расписанию. Нововведение будет действовать с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го.
Большинство маршрутов будут курсировать по расписанию выходных. К ним относятся:
внутригородские маршруты с нумерацией до 99, а также трамваи и троллейбусы;
межмуниципальные маршруты с нумерацией от 100, с 29 декабря по 8 января будут следовать по расписанию воскресенья.
Изменения расписания не затронут несколько пригородных маршрутов.
— Маршруты № 156 Ярославль — Курба (через Шопшу), № 157 Ярославль — Курба (через Козьмодемьянск) и № 160 Ярославль — Иванищево — по расписанию согласно дням недели, — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.
Отменят автобусный маршрут
В новогодние праздники отменят маршрут № 22с, который курсирует от остановки «Красная площадь» до «Студенческого городка». По этому направлению транспорт не будет ездить с 31 декабря по 8 января.
— В субботу, 28 декабря, работа будет осуществляться по расписанию рабочего дня, а 30 декабря — по расписанию субботы, — добавили в Минтрансе.
Расписание транспорта в Рыбинске
Рыбинске общественный транспорт также будет работать по расписанию выходного дня. Троллейбусные маршруты № 1, 4, 5 и 6 30 декабря будут работать по расписанию субботы, с 31 декабря по 8 января — по расписанию воскресенья.
Напомним, что в Ярославле в Новый год пустят дополнительные автобусы. Подробное расписание опубликовали в этом материале.