Как будет работать транспорт в январские выходные: расписание

Расписание общественного транспорта в январские выходные Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле в новогодние праздники общественный транспорт будет работать по специальному расписанию. Нововведение будет действовать с 29 декабря 2024-го по 8 января 2025-го.

Большинство маршрутов будут курсировать по расписанию выходных. К ним относятся:

внутригородские маршруты с нумерацией до 99, а также трамваи и троллейбусы;

межмуниципальные маршруты с нумерацией от 100, с 29 декабря по 8 января будут следовать по расписанию воскресенья.

Изменения расписания не затронут несколько пригородных маршрутов.

— Маршруты № 156 Ярославль — Курба (через Шопшу), № 157 Ярославль — Курба (через Козьмодемьянск) и № 160 Ярославль — Иванищево — по расписанию согласно дням недели, — сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

Отменят автобусный маршрут

В новогодние праздники отменят маршрут № 22с, который курсирует от остановки «Красная площадь» до «Студенческого городка». По этому направлению транспорт не будет ездить с 31 декабря по 8 января.

— В субботу, 28 декабря, работа будет осуществляться по расписанию рабочего дня, а 30 декабря — по расписанию субботы, — добавили в Минтрансе.

Расписание транспорта в Рыбинске

Рыбинске общественный транспорт также будет работать по расписанию выходного дня. Троллейбусные маршруты № 1, 4, 5 и 6 30 декабря будут работать по расписанию субботы, с 31 декабря по 8 января — по расписанию воскресенья.