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Город Развлечения Новый год — 2025 обзор Маскарад, шоу, концерт: куда сходить в Ярославле 28 декабря

Маскарад, шоу, концерт: куда сходить в Ярославле 28 декабря

Публикуем запланированные программы

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Новый год уже близко!

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28 декабря — последний рабочий день в этом году. Несмотря на то, что до Нового года еще несколько дней, в Ярославле уже есть праздничные активности.

Публикуем программу активностей.

Музей истории города Ярославля имени В. Г. Извекова (Волжская набережная, 17)

  • 10:30–15:30 — праздник «Елка в купеческом доме»(сборные сеансы и сеансы для групп). Вы сможете ознакомиться с традициями проведения елок и празднования Рождества Христова у ярославских купцов. Продолжительность — 1 час 15 минут. Цена билета — от 800 рублей (6+);

  • 16:30–18:00 — новогодний праздник «Елка. Ностальгия». Праздничная атмосфера 1970–80-х годов. Продолжительность — 1 час 30 минут. Цена билета — от 1400 рублей (18+).

Дворец культуры им. А. М. Добрынина (пр-т Ленина, д. 24А)

  • 11:00 — новогоднее представление «Всё в сказке бывает». Вас ждет сказочный мир музыки и театра. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей (0+).

Дворец культуры «Энергетик» (ул. Клубная, 19)

  • 11:00 — новогоднее представление «Потерянный Новый Год». Театрализованное представление о том, как сказочные герои отправляются на поиски Нового года. Цена билета — 250 рублей (0+).

Ярославский зоопарк (ул. Шевелюха, 137)

  • 11:00 и 13:00 — ZOO-Маскарад для ребят и для зверят. Удивительная новогодняя программа о приключениях Мартышки, Попугая и Удава. Дед Мороз и Снегурочка ждут ребят на хоровод вокруг елки. Стоимость участия — 800 рублей (0+);

  • 11:00 и 13:30 — «Новогодний СерпЕнтин». Новогодний квест, посвященный символу года — змеям. Ребят ожидает встреча с Дедом Морозом, с которым можно сделать праздничные фотографии. Стоимость участия — 1200 рублей (6+).

Дом культуры «Красный Перекоп» (ул. Стачек, 53)

  • 16:00 — танцевально-развлекательная программа «Кому за»… «Настройся на Новый год». Развлекательная программа для людей элегантного возраста (45+).

Дворец культуры «Магистраль» (Суздальское шоссе, д. 1)

  • 18:00–19:30 — концертная программа муниципального камерного мужского хора «Ярославль» «Новогоднее настроение». Вспомните песни из прошлого и насладитесь современными мелодиями. Продолжительность — 1,5 часа. Цена билета — от 400 рублей (6+).

Ярославский государственный цирк (ул. Свободы, 69)

  • 18:00 — новогоднее шоу с белыми медведями! Цирк на льду «Айсберг». Уникальная программа с дрессированными белыми медведями, а также мастерами манежа и фигурного катания. Цена билета — от 1400 рублей (0+).

Советская площадь (Дворец культуры «Магистраль»)

  • 19:00 — концертно-развлекательная программа «Новогоднее вдохновение». Праздничная программа с участием творческого коллектива Дворца культуры. Вас ждет поздравление Деда Мороза и Снегурочки (6+).

Ярославский художественный музей (Волжская набережная, 23, Губернаторский дом)

  • 11:00, 14:00 и 17:00 — новогодний интерактивный спектакль «Мэри Поппинс и новогодний переполох» для детей 5–10 лет. Стоимость билета — 1200 рублей.

Частное учреждение культуры Ярославской области «Музей им. В. Ю. Орлова» (Волжская набережная, д. 15)

  • 12:00 — программа «Щелкунчик и фарфоровая елка». Продолжительность: 1,5 часа.
    Билет на 1 ребенка — 800 рублей, билет «ребенок + взрослый» — 1000 рублей.

Полная афиша на все дни новогодних праздников в Ярославле…

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