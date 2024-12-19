В Ярославле над Волгой вспыхнули световые столбы. Что это было

Столбы света заметили над Волгой Источник: читатель 76.RU











Вечером 19 декабря в Ярославле заметили столбы света над Волгой. Читательница 76.RU сообщила, что застала необычное явление в районе 16:30.

— На Волжской набережной были световые столбы со стороны Заволжского района. Ни разу такого не видела вживую, только на картинках, — поделилась впечатлениями ярославна.

На фото отчетливо видны световые столбы Источник: читатель 76.RU











Астроном-любитель, старший преподаватель физического факультета ЯрГУ имени Демидова Николай Фомичев ранее объяснял, каким образом формируются подобные столбы. По сути, их происхождение сродни солнечному гало, во время которого из-за морозного воздуха в атмосфере концентрируются ледяные кристаллики, за их счет происходит преломление солнечного света. Та же история и со столбами, но здесь в дело идет свет от фонарей.

— Отражение дают опять-таки ледяные иголки, которые находятся в атмосфере на высоте в несколько сотен метров. Они подсвечиваются не солнцем, а далекими фонарями. Отражение от ледяных иголочек и формирует такие столбы. Не назвал бы это уникальным, но это редкое и красивое явление, — пояснил астроном.

Столбы были видны и над Октябрьским мостом, где тоже есть искусственное освещение Источник: читатель 76.RU









