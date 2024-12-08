На развод мостов или к морю: куда уехать ярославцам в декабре — ищем дешевые билеты

Представительства авиакомпании «Азимут» открыты более чем в 40 российских городах, а также в Узбекистане, Азербайджане, ОАЭ, Израиле и других локациях. Из Ярославля «Азимут» выполняет полеты в Минеральные Воды через Самару, а также в Сочи.

АО «Авиакомпания Азимут» было образовано в 2014 году в Ростове-на-Дону. С момента основания «Азимута» долю в бизнесе имела компания «ИнвестТехСтрой», связанная с аэропортом Внуково в Новой Москве. Однако по данным на 2016 год, акции авиакомпании принадлежали двум юрлицам — «Ат» и «Инвесттехсервис». Более свежей информации о владельцах «Азимута» не раскрывается. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года компания заработала 25,5 миллиарда рублей.