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Город обзор На развод мостов или к морю: куда уехать ярославцам в декабре — ищем дешевые билеты

На развод мостов или к морю: куда уехать ярославцам в декабре — ищем дешевые билеты

Публикуем обзор бюджетных рейсов из столицы Золотого кольца

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Куда полететь в отпуск из Ярославля

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Декабрь — это месяц отчетов и подведения итогов. В это время года часто трудно выбраться в отпуск. Но если вы один из тех счастливчиков, у кого есть несколько свободных дней, мы подготовили для вас обзор бюджетных вариантов для путешествий на самолете из Ярославля.

Туда, где солнечно и тепло

Билеты до Сочи стоят в районе 4 тысяч рублей

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По выгодным предложениям сейчас можно слетать на море. 16 декабря из Ярославля в Сочи можно полететь за 4 тысячи рублей. Есть еще более бюджетный вариант — 23 декабря за 3,5 тысячи рублей. Обратные билеты стоят также в диапазоне 3–4 тысяч рублей. Получается, перелет в обе стороны обойдется максимум в 8 тысяч рублей.

Сейчас авиасообщение между Ярославлем и Сочи осуществляется один раз в неделю — по понедельникам. Направление обслуживает компания «Азимут». Время в пути — 3 часа 45 минут.

В город миллионник на Волге за 4 тысячи

Одно из самых дешевых направлений для путешествий — Самара. Перелет обойдется до 4 тысяч рублей в обе стороны. А добираться до города на Волге меньше полутора часов. По выгодной цене можно урвать места на рейсы 16 и 19 декабря.

Самолеты летают между Ярославлем и Самарой два раза в неделю: по понедельникам и четвергам. На этом направлении работает авиакомпания «Азимут» на воздушном судне Sukhoi Superjet.

Что известно о компании «Азимут»?

Представительства авиакомпании «Азимут» открыты более чем в 40 российских городах, а также в Узбекистане, Азербайджане, ОАЭ, Израиле и других локациях. Из Ярославля «Азимут» выполняет полеты в Минеральные Воды через Самару, а также в Сочи.

АО «Авиакомпания Азимут» было образовано в 2014 году в Ростове-на-Дону. С момента основания «Азимута» долю в бизнесе имела компания «ИнвестТехСтрой», связанная с аэропортом Внуково в Новой Москве. Однако по данным на 2016 год, акции авиакомпании принадлежали двум юрлицам — «Ат» и «Инвесттехсервис». Более свежей информации о владельцах «Азимута» не раскрывается. Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2023 года компания заработала 25,5 миллиарда рублей.

Культурная столица

Самолеты из Ярославля в Северную столицу летают четыре дня в неделю, кроме среды и субботы. Обслуживают это направление две авиакомпании: «Руслайн» и «Ред Вингс». Время в полете составляет 1 час 15 минут.

Обычно билеты стоят в районе 6–7 тысяч рублей. 17 и 24 декабря можно урвать места за 5,5 тысячи рублей. К последним числам месяца цены на перелет подскочат до 10 тысяч рублей.

Казань

На родину чак-чаков и изысканной татарской еды самолеты из Ярославля летают по вторникам и четвергам. Летом билеты стояли в районе 6–8 тысяч рублей в одну сторону. Перелет в декабре обойдется дешевле — до 4,7 тысячи рублей.

Рейсы выполняет авиакомпания «ЮВТ Аэро» на воздушном судне типа Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 кресел. Продолжительность полета — 1 час.

Напомним, что в начале января 2024 года стало известно, что из Ярославля запустят первый международный авиарейс. Самолеты в Ереван должны были начать летать с 1 апреля раз в неделю — по понедельникам. Весной на рейсы даже начали продавать билеты. Стоили они в районе 9 тысяч рублей в одну сторону. Но ближе к делу объявили о временной приостановке запуска рейсов в Армению. Как объяснили корреспонденту 76.RU, всё из-за определенных «бумажных» сложностей.

Ранее мы публиковали список горячих туров на Новый год, которые выбирают ярославцы. Подробнее — в этом материале.

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