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Город Панельная душа фоторепортаж Дворы, которые напомнят о детстве: гуляем по вечернему району Ярославля и ностальгируем

Дворы, которые напомнят о детстве: гуляем по вечернему району Ярославля и ностальгируем

Новый выпуск рубрики «Панельная душа»

398
6 комментариев

Изучаем панельки на окраине Ленинского района

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Представьте, что вам снова 12 лет и вы, пиная сменку, идете домой после уроков. Вокруг темно, вас окружают панельные дома, в окнах видны силуэты людей, а дорогу освещают парочка фонарей. Панельки — часть культуры, которая неосознанно вызывает чувство ностальгии. Вам достаточно случайно забрести в один из дворов, как вы начнете вспоминать игры с детворой и крики мамы, что пора домой.

В рубрике «Панельная душа» мы изучаем типовые районы Ярославля. В этом фоторепортаже показываем окраину Ленинского района.

Не на каждом доме подсвечены все подъезды

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Блики от фонарей отражаются на заснеженной машине

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Какой балкон выберете?

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Зеленые подъезды отлично просматриваются в темноте

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Темно, да и играть некому

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Подоконник заполнен различными цветами

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Горожане плетутся домой

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Кот ждет, когда его пустят в подъезд

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Фасады стоило бы покрасить

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Новый год проникает в квартиры

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Вечером на лавках ни одной бабушки

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Комментарии
6
Гость
1 час
Депрессняк еще тот. Молодцы те, кто гирлянды на окна вывешивает. Хоть что-то веселенькое.
Гость
1 час
Конец "Пятерки", блин..Ну очень депрессивный район.
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