Дворы, которые напомнят о детстве: гуляем по вечернему району Ярославля и ностальгируем

Представьте, что вам снова 12 лет и вы, пиная сменку, идете домой после уроков. Вокруг темно, вас окружают панельные дома, в окнах видны силуэты людей, а дорогу освещают парочка фонарей. Панельки — часть культуры, которая неосознанно вызывает чувство ностальгии. Вам достаточно случайно забрести в один из дворов, как вы начнете вспоминать игры с детворой и крики мамы, что пора домой.