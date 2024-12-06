«Это делать опасно»: в Ярославле не будут ставить елку у ДК в самом крупном районе

Вместо елки у Дома культуры будут другие украшения Источник: Подслушано на Резинотехнике / Vk.com











Жители Ярославля заметили, что у Дома культуры Гамма на Спартаковской улице в Заволжском районе не стали наряжать елку. Более того, дерево даже не установили. Вместо него перед входом в ДК красуется гигантский шар, украшенный мишурой.

— Как вам такая елочка 2025? — задал вопрос местный житель в группе «Подслушано на Резинотехнике» во «Вконтакте».

В комментариях мнения ярославцев разделились. Кто-то считает, что отсутствие елки — вовсе не проблема.

— А я думаю, пусть лучше будет шар, чем ободранная елка, которую ставят каждый год! Ставили елку, все выпендривались, что плохо. Шар поставили — плохо! Дома елку поставьте себе и любуйтесь красотой. Спасибо, что вообще чего-то украшают, — написала Светлана Гергенрейдер.

— Вечером очень красиво светится, — согласилась Наталья Балдина.

— Согласна! А вообще, шарик красивый. Новая фотолокация, — написала Маргарита Хорошилова.

Но есть и те, кто считает: украшение могли выбрать другое, а елка тем более нужна.

— Шар некрасивый, конечно, топорная работа. Вместо шара лучше бы елку такую же из гирлянд, но елочку! Пусть маленькую, но красивую. А это — безвкусица, — высказалась Марина Соколова.

— Елка нужна однозначно! — написала Olga Bogoyavlenskaya.

— Разве шарик — символ Нового года? Должна стоять елка, — поделилась мнением Надежда Герасимова.

Однако в этом году ярославцы вряд ли увидят елку возле Дома культуры. Власти объяснили: устанавливать ее в привычном месте не будут из-за новой тротуарной плитки. Но вот фасад ДК планируют украсить.

— Перед ДК была парковка, теперь, по проекту благоустройства, сделана пешеходная зона в плитке, парковку сделали слева от Дома культуры Елку обычно привозят на длинномерном трале, сгружают автокраном и украшают с автовышки, по новой плитке, которая на гарантии, это делать опасно, возможно ее повредить. В этом году администрация Заволжского района не планирует установку елки. Еще планируется украшение фасада Дома культуры, — пояснили порталу 76.RU в мэрии Ярославля.