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Город «Это делать опасно»: в Ярославле не будут ставить елку у ДК в самом крупном районе

«Это делать опасно»: в Ярославле не будут ставить елку у ДК в самом крупном районе

Власти объяснили, почему вместо праздничного дерева будет другое украшение

686
6 комментариев

Вместо елки у Дома культуры будут другие украшения

Источник:

Жители Ярославля заметили, что у Дома культуры Гамма на Спартаковской улице в Заволжском районе не стали наряжать елку. Более того, дерево даже не установили. Вместо него перед входом в ДК красуется гигантский шар, украшенный мишурой.

— Как вам такая елочка 2025? — задал вопрос местный житель в группе «Подслушано на Резинотехнике» во «Вконтакте».

В комментариях мнения ярославцев разделились. Кто-то считает, что отсутствие елки — вовсе не проблема.

— А я думаю, пусть лучше будет шар, чем ободранная елка, которую ставят каждый год! Ставили елку, все выпендривались, что плохо. Шар поставили — плохо! Дома елку поставьте себе и любуйтесь красотой. Спасибо, что вообще чего-то украшают, — написала Светлана Гергенрейдер.

— Вечером очень красиво светится, — согласилась Наталья Балдина.

— Согласна! А вообще, шарик красивый. Новая фотолокация, — написала Маргарита Хорошилова.

Но есть и те, кто считает: украшение могли выбрать другое, а елка тем более нужна.

— Шар некрасивый, конечно, топорная работа. Вместо шара лучше бы елку такую же из гирлянд, но елочку! Пусть маленькую, но красивую. А это — безвкусица, — высказалась Марина Соколова.

— Елка нужна однозначно! — написала Olga Bogoyavlenskaya.

— Разве шарик — символ Нового года? Должна стоять елка, — поделилась мнением Надежда Герасимова.

Однако в этом году ярославцы вряд ли увидят елку возле Дома культуры. Власти объяснили: устанавливать ее в привычном месте не будут из-за новой тротуарной плитки. Но вот фасад ДК планируют украсить.

— Перед ДК была парковка, теперь, по проекту благоустройства, сделана пешеходная зона в плитке, парковку сделали слева от Дома культуры Елку обычно привозят на длинномерном трале, сгружают автокраном и украшают с автовышки, по новой плитке, которая на гарантии, это делать опасно, возможно ее повредить. В этом году администрация Заволжского района не планирует установку елки. Еще планируется украшение фасада Дома культуры, — пояснили порталу 76.RU в мэрии Ярославля.

Как вы считаете, нужна ли елка?

Конечно, это же символ Нового года
Можно обойтись и без елки, есть другие украшения
Зачем вообще украшать город к Новому году?
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Комментарии
6
poschehon
2 часа
А почему не поставить искусственную разборную ёлку? Купили один раз, каждое лето, пока тепло, проводить её ТО, и снова убрать до нового года. В это нет никакой проблемы, это отсутствие желания властей даже в новый год что-то сделать приятное для жители города
Гость
1 час
Ничего, на следующий год елке быть! Как раз гарантия у плитки выйдет, да и сама плитка сойдет вместе со снегом по весне. А вообще чушь! Наоборот, пока на гарантии и юзали бы плитку по полной, проверили бы ее на прочность
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