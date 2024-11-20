НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

5 м/c,

южн.

 742мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 100,22
EUR 105,81
Недострой на Октябрьской
Кто строит новую Россию
Уволили школьного водителя
Переполненные автобусы
Что случилось в Заволжском районе
Летучая на Мальдивах
Снос исторического дома
Больше ста квартир без отопления
Лавка с тысячерублевкой
Город «Дороги просто шикарные»: ярославцы рассказали, чем хороша столица Золотого кольца России

«Дороги просто шикарные»: ярославцы рассказали, чем хороша столица Золотого кольца России

Публикуем мнение горожан

534
21 комментарий

Публикуем отзывы на Ярославль

Часто жители Ярославля жалуются на недостатки в городе: плохие дороги, обветшавшие фасады или недостаток благоустройства. Но к чему фокус на негативе в эти серые будни? Мы спросили у ярославцев, за что они любят свой город, и вот что из этого вышло. Публикуем мнение читателей 76.RU.

История и особая атмосфера

Многие респонденты нашего опроса признались, что выбрали Ярославль для переезда из другого региона. Зацепила история и наличие зеленых зон. Пользователь под ником Просто Мизантроп отметил, что город мгновенно расположил к себе.

— Я побывал в около 30 городах, но именно в Ярославле купил квартиру. Город очень понравился. С первого взгляда как родной стал, — пишет наш читатель.

Аналогичного мнения придерживается жительница Анна:

— 25 лет тут живу. Нравится то, что история везде, и ее пока не снесли, как в столицах. У меня из окна вид на храм и в паре минут Которосль, а в двух остановках изумительный, но, к сожалению, запущенный парк. Верю, что его восстановят.

Читайте также

Любят за дороги?

Горожане уверены, некачественные дороги в Ярославле — стереотип.

— Дороги, кстати, за последние лет пять стали в разы лучше. Даже не в разы. Просто шикарные. Не берем в расчет частный сектор. 10 лет назад на машинах висели знаки «Ярославль — город без дорог»… А теперь о таком никто и не подумает, — обратил внимание Илья.

Ярославна Ксения уверена, что пробки, дороги и транспорт — лишь повод «для поворчать». Эти городские проблемы решаются.

— Кто видит плохое, тоже нужны, иначе бы недостатки не исправлялись. А я вижу красоту, смотрю, видимо, с любовью, — поддержала мнение Ксении горожанка Светлана Монкевич.

В комментариях также отмечают удобное расположение городских локаций и транспортную доступность.

— Относительно небольшой и уютный город. Всё есть и всё рядом. Пускай медленно, но развивается. Люди относительно современные, так как многие путешествуют. Москва рядом, и до Питера несложно добраться. Можно спонтанно сгонять на дачу или за грибами в лес, на лыжах покататься или еще куда-то. Если и пробка, то ненадолго. Много дорог сделано, тротуары сделаны, подсветка много где появилась. Недавно еще удивился, что вместо спиленных деревьев начали сажать новые, но пока не везде. Желаю этому городу развития. Можно сделать такую конфетку, что население начнет расти, а не убывать, — поделился Сергей Панин.

Что еще говорят люди

Ярославец Игорь добавил, что ему приятно возвращаться в родной город:

— Когда часто находишься в командировках, то по возвращении в Ярославль понимаешь, что наш город один из красивейших и уютных в мире. Осталась ерунда — сохранить то, что нам досталось от предков.

Было обнаружено и иное мнение. К примеру, командированный в Ярославль Андрей не заметил уюта и удобств.

— Я тоже побывал во многих городах, но в Ярославле купил лишь магнитик на холодильник! Чем он хорош? Набережной? Чем еще можно похвастаться? Был 4 года назад. Как была совдепия, так и осталась, — считает Андрей.

По мнению пользователя с ником Julia Shemetova, Ярославль — это прежде всего его жители.

— Город богат людьми! Люди действительно тут хорошие… И атмосфера интересная! Но во внешнее благоустройство вкладывать и вкладывать… Обидно, что город с такой богатой историей в таком неухоженном состоянии: фасады, переходы, остановки, рощи, страшные заборы и так далее, — написала она.

Люблю, потому что нет суеты. Очень много зелени. Транспорт стал ходить лучше. Просто красивый город.

А вы любите Ярославль? Расскажите в комментариях, чем гордитесь.

Самые оперативные новости из жизни Ярославля и Ярославской области мы публикуем в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь! Там мы проводим розыгрыш трех сертификатов в аквапарк.

ПО ТЕМЕ
Туризм Город Мнение Ярославль Дороги Отзывы
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
Гость
1 час
Читаешь чайников, которые половины улиц в городе не знают, но при этом рассказывают, про хорошие дороги, строики, красоту, чистоту, инфраструктуру, благоустройство, про историю богатую лепят, вызывает только улыбку.
Гость
1 час
Дороги еще не все стали чтоб прям ах,если вы выедете в какой нибудь другое место Ярославкой области то увидите что не все так гладко как на карте чиновников и бумагах, так что не нужно преувеличивать , автобусы маловместительные не удобные площадки маленькие можно убиться , проходы очень узкие
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Страшно. Красиво. Как блогер отдыхала в Крыму под звуки выстрелов
Ольга Чиги
блогер
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
Любовницы, проститутки и случайные связи — бизнесмен откровенно рассказал о своих изменах
Анонимное мнение
Мнение
Туриста возмутили цены на отдых в Турции. Он поехал в «будущий Дубай» — и вот почему
Владимир Богоделов
Мнение
«Любителям „всё включено“ такой отдых не понравится»: почему отдых в Южной Корее лучше надоевшей Турции
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление