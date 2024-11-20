«Дороги просто шикарные»: ярославцы рассказали, чем хороша столица Золотого кольца России

Публикуем отзывы на Ярославль Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Евгения Бикунова / Городские порталы











Часто жители Ярославля жалуются на недостатки в городе: плохие дороги, обветшавшие фасады или недостаток благоустройства. Но к чему фокус на негативе в эти серые будни? Мы спросили у ярославцев, за что они любят свой город, и вот что из этого вышло. Публикуем мнение читателей 76.RU.

История и особая атмосфера

Многие респонденты нашего опроса признались, что выбрали Ярославль для переезда из другого региона. Зацепила история и наличие зеленых зон. Пользователь под ником Просто Мизантроп отметил, что город мгновенно расположил к себе.

— Я побывал в около 30 городах, но именно в Ярославле купил квартиру. Город очень понравился. С первого взгляда как родной стал, — пишет наш читатель.

Аналогичного мнения придерживается жительница Анна:

— 25 лет тут живу. Нравится то, что история везде, и ее пока не снесли, как в столицах. У меня из окна вид на храм и в паре минут Которосль, а в двух остановках изумительный, но, к сожалению, запущенный парк. Верю, что его восстановят.

Любят за дороги?

Горожане уверены, некачественные дороги в Ярославле — стереотип.

— Дороги, кстати, за последние лет пять стали в разы лучше. Даже не в разы. Просто шикарные. Не берем в расчет частный сектор. 10 лет назад на машинах висели знаки «Ярославль — город без дорог»… А теперь о таком никто и не подумает, — обратил внимание Илья.

Ярославна Ксения уверена, что пробки, дороги и транспорт — лишь повод «для поворчать». Эти городские проблемы решаются.

— Кто видит плохое, тоже нужны, иначе бы недостатки не исправлялись. А я вижу красоту, смотрю, видимо, с любовью, — поддержала мнение Ксении горожанка Светлана Монкевич.

В комментариях также отмечают удобное расположение городских локаций и транспортную доступность.

— Относительно небольшой и уютный город. Всё есть и всё рядом. Пускай медленно, но развивается. Люди относительно современные, так как многие путешествуют. Москва рядом, и до Питера несложно добраться. Можно спонтанно сгонять на дачу или за грибами в лес, на лыжах покататься или еще куда-то. Если и пробка, то ненадолго. Много дорог сделано, тротуары сделаны, подсветка много где появилась. Недавно еще удивился, что вместо спиленных деревьев начали сажать новые, но пока не везде. Желаю этому городу развития. Можно сделать такую конфетку, что население начнет расти, а не убывать, — поделился Сергей Панин.

Что еще говорят люди

Ярославец Игорь добавил, что ему приятно возвращаться в родной город:

— Когда часто находишься в командировках, то по возвращении в Ярославль понимаешь, что наш город один из красивейших и уютных в мире. Осталась ерунда — сохранить то, что нам досталось от предков.

Было обнаружено и иное мнение. К примеру, командированный в Ярославль Андрей не заметил уюта и удобств.

— Я тоже побывал во многих городах, но в Ярославле купил лишь магнитик на холодильник! Чем он хорош? Набережной? Чем еще можно похвастаться? Был 4 года назад. Как была совдепия, так и осталась, — считает Андрей.

По мнению пользователя с ником Julia Shemetova, Ярославль — это прежде всего его жители.

— Город богат людьми! Люди действительно тут хорошие… И атмосфера интересная! Но во внешнее благоустройство вкладывать и вкладывать… Обидно, что город с такой богатой историей в таком неухоженном состоянии: фасады, переходы, остановки, рощи, страшные заборы и так далее, — написала она.

Люблю, потому что нет суеты. Очень много зелени. Транспорт стал ходить лучше. Просто красивый город. Татьяна Снежневская жительница Ярославля — о том, почему любит родной город

А вы любите Ярославль? Расскажите в комментариях, чем гордитесь.