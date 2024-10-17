Ярославский речной трамвайчик прекратил работу. На чем еще можно отправиться в плаванье

В Ярославле прекратил навигацию трамвайчик Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле завершил работу речной трамвайчик. Как рассказал 76.RU руководитель бизнес-направления «Пассажирские перевозки и КОФ» и службы ремонта Речного вокзала Андрей Жальнин, суда убирают на зимовку.

— В воскресенье, 13 октября, был последний день работы пассажирской местной навигации. В Тутаеве переправа продолжает работу. Из экскурсионных работает «Белояр». [Теплоход «Москва»] поставили, — рассказал 76.RU Андрей Жальнин.

Речь идет про направления из Ярославля в Вакарево, Толгу, Константиново, Новые Ченцы, а также экскурсионный теплоход.

Предварительно, новый катамаран «Белояр» продолжит работу до 20 октября.

Сколько стоит билет на «Белояр»

Катамаран «Белояр» продолжит работу до 20 октября Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Стоимость билетов варьируется от 650 рублей до 900 рублей, льготные билеты от 400 до 700 рублей.

Кроме того, по субботам курсирует рейс «Музыкальный Ярославль». Льготный билет составляет 900 рублей, тариф «комфорт» — 1900 рублей.

Сколько стоит билет на катамаран «Белояр» в Ярославле Источник: «Водоходъ» / Vodohod-yar.ru











Катамаран «Белояр» запустила в работу в Ярославле компания «Водоходъ», судно собрали на Ярославской судоверфи по заключенному на ПМЭФ в 2021 году договору. Его называют самым большим электрическим катамараном в России. Торжественный спуск на воду был летом 2024 года. Катамаран вмещает до 130 человек, также его можно арендовать под банкет на 80 человек или фуршет на 100 человек. Пассажиров размещают на двух палубах — верхней открытой и главной (нижней).