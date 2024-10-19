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Город Организована «горячая линия» для жалоб: рассказываем, куда обращаться ярославцам, у кого нет отопления

Организована «горячая линия» для жалоб: рассказываем, куда обращаться ярославцам, у кого нет отопления

Публикуем контакты разных служб

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У некоторых в домах до сих пор нет отопления

Прокуратура Ярославской области организовала «горячую линию» для обращений по отоплению. Об этом стало известно 18 октября.

— По поручению исполняющего обязанности прокурора Ярославской области Алексея Путилова прокуратура региона организовала «горячую линию» по вопросам исполнения законодательства о теплоснабжении населения. Телефон приема заявлений о нарушениях законодательства теплоснабжения населения: 8 910 816-63-33, — сообщение в ведомстве.

В рабочие дни также предложено обращаться лично и по телефону в прокуратуры своих городов и районов.

Напомним, что в 2024 году в Ярославской области отопительный сезон стартовал 4 октября. Однако жители разных районов региона продолжают жаловаться на холодные батареи.

Куда звонить, если батареи холодные

Во время экстренных ситуаций с отоплением (прорыв труб, протечки и прочее) можно звонить на горячую линию в единую диспетчерскую службу: 40–40–40.

Также сообщения о проблемах с отоплением будут принимать в управляющих компаниях:

  • «Управляющая организация многоквартирными домами Дзержинского района»: 59–40–40;

  • «Управляющая организация многоквартирными домами Заволжского района»: 71–02–02;

  • «Управляющая организация многоквартирными домами Кировского района»: 26–20–20,

  • «Управляющая организация многоквартирными домами Красноперекопского района»: 67–18–18;

  • «Управляющая организация многоквартирными домами Ленинского района»: 67–18–18;

  • «Управдом Фрунзенского района»: 26–11–11.

Жители других городов Ярославской области также могут обратиться в Центр управления жилищно-коммунальным комплексом Ярославской области по номеру (4852) 55-13-94.

А у вас нагрелись батареи?

Да, сплю с открытыми окнами
Да, но батареи чуть теплые
Нет, пользуюсь обогревателем
У меня индивидуальное
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Отопление ЖКХ Коммуналка отопительный сезон Тепло Горячая линия Прокуратура
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