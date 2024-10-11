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Город «Что вообще происходит в Ярославле?»: Мизулина-младшая высказалась из-за новостей из родного города

«Что вообще происходит в Ярославле?»: Мизулина-младшая высказалась из-за новостей из родного города

Глава ЛБИ родилась в столице Золотого кольца России

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36 комментариев

Екатерина Мизулина снова обратила внимание на родной город

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заговорила о своем родном городе — Ярославле. Общественный деятель обратила внимание на местных треш-стримеров, которые продемонстрировали в эфире фашистское приветствие.

— Треш-стримеры из Ярославля кидают фашистские приветствия на стриме. Ждем реакцию от полиции. Кстати, что вообще происходит в Ярославле? Почему там столько треш-стримеров и с этим ничего не делают? — говорится в посте в Telegram-канале главы ЛБИ от 11 октября.

Екатерина Мизулина родилась в Ярославле в 1984 году в семье кандидата философских наук Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова Михаила Юрьевича и юриста, научного сотрудника Ярославского государственного педагогического института им. К. Д. Ушинского Елены Борисовны (ныне член Совета Федерации, сенатор РФ. — Прим. ред.). Сама ярославна обучалась в Лондоне и Москве. С 2017 года Екатерина назначена на пост главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) и следит за просторами Сети. В частности, за 7 лет работы в ЛБИ Екатерина написала десятки обращений в правоохранительные органы с просьбой проверить блогеров, музыкантов, школы и всё то, что может навредить школьникам. Подробнее о деятельности Мизулиной-младшей мы рассказывали в этом материале.

На кадрах, которые опубликовала Екатерина Мизулина, девушка, двое молодых людей и возрастной мужчина после фразы «Три!» поднимают руку. Один из блогеров говорит: «Ну вот так просто».

В полиции начали проверку из-за опубликованного видео.

— В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, на которой группа молодых людей демонстрирует жесты, схожие с нацистским приветствием. По данному факту руководством УМВД России по Ярославской области инициировано проведение проверки, — сообщили 76.RU в пресс-службе полиции.

Напомним, на этой неделе в суд передали дело ярославского треш-стримера Аслана Дурдиева, который угрожал главе ЛБИ Екатерине Мизулиной. С февраля 2024 года он находился в СИЗО после внимания со стороны именитой ярославны.

Молодой человек проходит по двум уголовным статьям — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и угрозе убийством. Предварительно известно, что в первом случае ему предъявили обвинение за избиение 2021 года, во втором — за видеообращение к главе ЛБИ зимой 2024 года.

— Многие пишут о некоем треш-стримере Аслане из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека. Говорят, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций. Направили обращение в МВД России с просьбой провести проверку, — было указано в телеграм-канале Мизулиной-младшей.

Ранее глава ЛБИ также обратила внимание на избиение подростка в Угличе.

Обновление на 17:10 11 октября.

В полиции установили личности стримеров, на которых обратила внимание Екатерина Мизулина.

— По данному факту руководством УМВД России по Ярославской области было инициировано проведение проверки. Сотрудниками центра по противодействию экстремизму установлены личности граждан 1987, 2000, 2005 и 2006 годов рождения, запечатленных на видеозаписи, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

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Комментарии
36
Инженер1
39 минут
"именитой ярославны." Подкоп под какую то чайку?
Гость
2 часа
Она уже налог на бездетность заплатила, чтоб где-то выступать и что-то заявлять?
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