«Если извинюсь, я тварь»: в Ярославле будут судить треш-стримера, угрожавшего Мизулиной-младшей

Суд рассмотрит дело ярославского треш-стримера Источник: прокуратура Ярославской области / T.me











В Кировский районный суд Ярославля поступило дело 30-летнего треш-стримера, который угрожал главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной. Как сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда 9 октября 2024 года, первое слушание по делу Аслана Дурдиева пройдет на следующей неделе, 14 октября.

— По версии обвинения, подсудимый 22 июня 2021 года на улице Республиканская, в ходе возникшего конфликта из хулиганских побуждений нанес потерпевшему многочисленные удары по лицу, голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица, — сообщается в пресс-службе суда.

Молодой человек проходит по двум уголовным статьям — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и угрозе убийством.

По пункту «д» части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенном из хулиганских побуждений», грозит до десяти лет лишения свободы. По части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью» могут назначить до 480 часов обязательных работ, либо арест до полугода, либо лишение свободы до двух лет.

Напомним, в феврале 2024 года на треш-стримера обратили внимание подписчики главы Лиги безопасности интернета Екатерины Мизулиной, пользователи Сети пожаловались ярославне на действия Аслана в одном из эфиров. После того, как она написала обращение в МВД, блогер пригрозил расправой:

— Если у тебя есть какие-то вопросы, заходи сюда в чат, предъявляй. Я клянусь, если я хоть раз перед тобой извинюсь, я тварь ****** [долбаная]. <…>. Ты вообще, **** [зачем] ты лезешь? Ты вообще женщина. Я твой рот **** [имел], куда ты лезешь? — агрессивно обратился стример к Екатерине Мизулиной.

Глава Лиги безопасного интернета отреагировала на выходку стримера Источник: Криминальная Ярославия / T.me

На следующий день молодого человека задержали, на видео, размещенном официальным представителем МВД РФ Ириной Волк, он признает свою вину и просит прощения.

Треш-блогера задержали в Ярославле Источник: Ирина Волк / T.me