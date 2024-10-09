НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

5 м/c,

с-в.

 754мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 96,95
EUR 106,42
Умер знаменитый футболист
ЧП на вокзале
Первый снег
Как Курцын стал продюсером
Куда пропали мясные магазины
Депутат — об охране зоопарков
Проблемные автобусы
Каток в центре
Необычные имена
Умилительные истории про собак
Происшествия «Если извинюсь, я тварь»: в Ярославле будут судить треш-стримера, угрожавшего Мизулиной-младшей

«Если извинюсь, я тварь»: в Ярославле будут судить треш-стримера, угрожавшего Мизулиной-младшей

Блогеру может грозить до 10 лет лишения свободы

39
Написать комментарий

Суд рассмотрит дело ярославского треш-стримера

В Кировский районный суд Ярославля поступило дело 30-летнего треш-стримера, который угрожал главе Лиги безопасного Интернета Екатерине Мизулиной. Как сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда 9 октября 2024 года, первое слушание по делу Аслана Дурдиева пройдет на следующей неделе, 14 октября.

— По версии обвинения, подсудимый 22 июня 2021 года на улице Республиканская, в ходе возникшего конфликта из хулиганских побуждений нанес потерпевшему многочисленные удары по лицу, голове и телу, причинив тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица, — сообщается в пресс-службе суда.

Молодой человек проходит по двум уголовным статьям — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и угрозе убийством.

По пункту «д» части 2 статьи 111 УК  РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенном из хулиганских побуждений», грозит до десяти лет лишения свободы. По части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью» могут назначить до 480 часов обязательных работ, либо арест до полугода, либо лишение свободы до двух лет.

Напомним, в феврале 2024 года на треш-стримера обратили внимание подписчики главы Лиги безопасности интернета Екатерины Мизулиной, пользователи Сети пожаловались ярославне на действия Аслана в одном из эфиров. После того, как она написала обращение в МВД, блогер пригрозил расправой:

— Если у тебя есть какие-то вопросы, заходи сюда в чат, предъявляй. Я клянусь, если я хоть раз перед тобой извинюсь, я тварь ****** [долбаная]. <…>. Ты вообще, **** [зачем] ты лезешь? Ты вообще женщина. Я твой рот **** [имел], куда ты лезешь? — агрессивно обратился стример к Екатерине Мизулиной.

Глава Лиги безопасного интернета отреагировала на выходку стримера

На следующий день молодого человека задержали, на видео, размещенном официальным представителем МВД РФ Ириной Волк, он признает свою вину и просит прощения.

Треш-блогера задержали в Ярославле

В феврале 2024 года с учетом позиции прокуратуры Ярославской области суд отправил блогера под стражу. Дело ставил на контроль на тот момент областной прокурор Александр Лоренц.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 минута
За убийство Человека Zдесь дают меньше, но это другое 😡
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
«Кто-то невидимый разрывает тебе мышцы на ногах»: переболевшая рассказала о злобном вирусе, который косит всех вокруг
Анонимное мнение
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
«Остается выкрасть математичку из соседней школы». Отец девятиклассника — о дефиците учителей в стране
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление