Ждать ли снега: в центре «Фобос» дали прогноз погоды на октябрь в Центральной России

Ждать ли снега в октябре? Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Специалисты центра «Фобос» рассказали, каким будет октябрь в Центральной России. По прогнозам, второй месяц осени ожидается на 2–3°С теплее климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать многолетним показателям.

— Октябрь будет медленно, в щадящем режиме «золотой осени» погружать нас в глубокую осень лишь под занавес срока. Как минимум в течение двух декад октября выпадение снега и снежный покров не прогнозируются, осадки будут выпадать только в жидкой фазе, а среднесуточная температура воздуха станет ниже +5 °С лишь в конце месяца — начале ноября. Поэтому смену автошин на зимний вариант необходимо планироваться только на ноябрь. У автомобилистов в запасе есть еще как минимум месяц, — рассказали в «Фобосе».

На ближайшей неделе в Ярославской области ожидается переменчивая погода. В начале и конце семидневки будет прохладно. А в середине недели нас ждет волна потепления.

Прогноз по дням:

понедельник, 30 сентября: облачная с прояснениями погода, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, северный 5–10 м/с. Температура воздуха днем +9…+14 °С;

вторник, 1 октября: переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-восточный 5–10 м/с . Температура воздуха ночью +1…+6 °С, днем +9…+14 °С .

среда, 2 октября: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер восточный, юго-восточный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °С , днем +13…+18 °С ;

четверг, 3 октября: облачно, без осадков, ветер западный 3 м/с. Температура воздуха ночью +7 °С , днем: +16 °С ;

пятница, 4 октября: облачно, без осадков, ветер северо-западный 4 м/с. Температура воздуха ночью +7 °С, днем +13 °С ;

суббота, 5 октября: облачно без осадков, ветер западный 3 м/с. Температура воздуха ночью +3 °С , днем +13 °С ;

воскресенье, 6 октября: облачно, без осадков, ветер южный 3 м/с. Температура воздуха ночью +4 °С, днем +14 °С.