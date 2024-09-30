Ждать ли снега: в центре «Фобос» дали прогноз погоды на октябрь в Центральной России

Специалисты центра «Фобос» рассказали, каким будет октябрь в Центральной России. По прогнозам, второй месяц осени ожидается на 2–3°С теплее климатической нормы. Количество осадков будет соответствовать многолетним показателям.
— Октябрь будет медленно, в щадящем режиме «золотой осени» погружать нас в глубокую осень лишь под занавес срока. Как минимум в течение двух декад октября выпадение снега и снежный покров не прогнозируются, осадки будут выпадать только в жидкой фазе, а среднесуточная температура воздуха станет ниже +5 °С лишь в конце месяца — начале ноября. Поэтому смену автошин на зимний вариант необходимо планироваться только на ноябрь. У автомобилистов в запасе есть еще как минимум месяц, — рассказали в «Фобосе».
На ближайшей неделе в Ярославской области ожидается переменчивая погода. В начале и конце семидневки будет прохладно. А в середине недели нас ждет волна потепления.
Прогноз по дням:
понедельник, 30 сентября: облачная с прояснениями погода, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, северный 5–10 м/с. Температура воздуха днем +9…+14 °С;
вторник, 1 октября: переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-восточный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, днем +9…+14 °С.
среда, 2 октября: переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер восточный, юго-восточный 5–10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 °С, днем +13…+18 °С;
четверг, 3 октября: облачно, без осадков, ветер западный 3 м/с. Температура воздуха ночью +7 °С, днем: +16 °С;
пятница, 4 октября: облачно, без осадков, ветер северо-западный 4 м/с. Температура воздуха ночью +7 °С, днем +13 °С;
суббота, 5 октября: облачно без осадков, ветер западный 3 м/с. Температура воздуха ночью +3 °С, днем +13 °С;
воскресенье, 6 октября: облачно, без осадков, ветер южный 3 м/с. Температура воздуха ночью +4 °С, днем +14 °С.
Мы публиковали прогнозы на октябрь 2024 года от именитых метеорологов. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предположил, что первый снег в Центральной России может выпасть с 13-го по 18 октября. А синоптик и метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что осень полностью вступит в свои права к концу первой декады октября.