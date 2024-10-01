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Город Небо волнуется раз: в Ярославской области засняли устрашающие облака. 5 кадров, от которых бегут мурашки

Небо волнуется раз: в Ярославской области засняли устрашающие облака. 5 кадров, от которых бегут мурашки

Рассказываем, что это за необычное природное явление

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2 комментария

Фотограф показала необычное небесное явление

Фотограф из Ярославской области Кристина Завидова поймала необычное природное явление — волнистые облака. Кадры девушка опубликовала у себя на странице во «Вконтакте» 29 сентября.

На завораживающих фотографиях, сделанных в Тутаеве, видны серые волнистые облака, будто разливающиеся по небу. Хоть они и выглядят устрашающе, эксперты говорят: опасности небесное явление не представляет. Подобные облака хоть и похожи на тучи, они не сопровождаются грозами и ураганами.

Небо кажется смурным

Ярославский фотограф и автор группы «Охотник за облаками» Михаил Завьялов рассказал, что необычное явление называется асператус.

— Слоистые волнистые облака asperatus. Условия для их образования: определенная погода, как правило, мощная струя теплого воздуха на высоте, сильная турбулентность в слое, где они образуются. В тот день были все условия, — пояснил Михаил Завьялов в беседе с 76.RU.

Ну что за зрелище!

Хоть облака и выглядят устрашающе, угрозы они не представляют

Облака словно ватные!

Само слово «асператус» (или «асперитас») переводится с латинского как «шероховатость». Именно это слово и приходит на ум при взгляде на неоднородные волнистые облака.

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Комментарии
2
Гость
1 час
Страшно...
Гость
44 минуты
Если память не подводит, то такие облака часто сравнивают с лавой или схожей по рельефу массой. Поэтому можно в литературе встретить понятие как лава- подобные облака.
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