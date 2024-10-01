Небо волнуется раз: в Ярославской области засняли устрашающие облака. 5 кадров, от которых бегут мурашки

Фотограф показала необычное небесное явление Источник: Кристина Завидова / Vk.com











Фотограф из Ярославской области Кристина Завидова поймала необычное природное явление — волнистые облака. Кадры девушка опубликовала у себя на странице во «Вконтакте» 29 сентября.

На завораживающих фотографиях, сделанных в Тутаеве, видны серые волнистые облака, будто разливающиеся по небу. Хоть они и выглядят устрашающе, эксперты говорят: опасности небесное явление не представляет. Подобные облака хоть и похожи на тучи, они не сопровождаются грозами и ураганами.

Небо кажется смурным Источник: Кристина Завидова / Vk.com

Ярославский фотограф и автор группы «Охотник за облаками» Михаил Завьялов рассказал, что необычное явление называется асператус.

— Слоистые волнистые облака asperatus. Условия для их образования: определенная погода, как правило, мощная струя теплого воздуха на высоте, сильная турбулентность в слое, где они образуются. В тот день были все условия, — пояснил Михаил Завьялов в беседе с 76.RU.

Ну что за зрелище! Источник: Кристина Завидова / Vk.com

Хоть облака и выглядят устрашающе, угрозы они не представляют Источник: Кристина Завидова / Vk.com











Облака словно ватные! Источник: Кристина Завидова / Vk.com