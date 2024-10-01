Небо волнуется раз: в Ярославской области засняли устрашающие облака. 5 кадров, от которых бегут мурашки

Фотограф из Ярославской области Кристина Завидова поймала необычное природное явление — волнистые облака. Кадры девушка опубликовала у себя на странице во «Вконтакте» 29 сентября.
На завораживающих фотографиях, сделанных в Тутаеве, видны серые волнистые облака, будто разливающиеся по небу. Хоть они и выглядят устрашающе, эксперты говорят: опасности небесное явление не представляет. Подобные облака хоть и похожи на тучи, они не сопровождаются грозами и ураганами.
Ярославский фотограф и автор группы «Охотник за облаками» Михаил Завьялов рассказал, что необычное явление называется асператус.
— Слоистые волнистые облака asperatus. Условия для их образования: определенная погода, как правило, мощная струя теплого воздуха на высоте, сильная турбулентность в слое, где они образуются. В тот день были все условия, — пояснил Михаил Завьялов в беседе с 76.RU.
Само слово «асператус» (или «асперитас») переводится с латинского как «шероховатость». Именно это слово и приходит на ум при взгляде на неоднородные волнистые облака.