НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +17

3 м/c,

с-з.

 761мм 59%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,67
EUR 102,04
Сокращения в школе
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Цены на арбузы и дыни
Лучшие бизнес-идеи страны
Силовики в Тутаеве
Куда съездить на выходных
Изменят маршруты автобусов
Эвакуировали детскую поликлинику
Убрали лавки с остановки
Что полыхает в Брагине
Город Жары больше не будет? Синоптики рассказали, какой погоды ждать в конце сентября в Центральной России

Жары больше не будет? Синоптики рассказали, какой погоды ждать в конце сентября в Центральной России

Публикуем прогноз по дням

260
2 комментария

Какая погода ожидается в Ярославле в ближайшие дни

После аномальной жары в Ярославскую область пришли холода. Как сообщают 19 сентября специалисты центра «Фобос», такая погода в Центральной России продержится как минимум до конца месяца.

— Накануне в зоне метеорологического лета находилась почти вся Русская равнина. <…> А к концу недели летняя погода отступит на юг сразу на 1700 км. По иронии, как раз в это время начнtтся и астрономическая осень — Северное полушарие станет терять больше тепла, чем получать его от Солнца, — отмечают в «Фобосе».

Новая неделя будет по-осеннему прохладной.

Погода в Ярославле по дням:

  • четверг, 19 сентября, в дневное время ожидается переменная облачность, +18…+20 °С, ветер северный, умеренный. Ночью ясная погода, температура +9…+11 °С. Давление немного выше нормы;

  • пятница, 20 сентября, в течение суток прогнозируется малооблачная погода. Температура ночью +9…+11 °С, днем +20…+22 °С, ветер западный, умеренный;

  • суббота, 21 сентября, переменная облачность. Температура ночью +11…+13 °С, днем +17…+19 °С, ветер северо-западный, сильный, порывы до 10 м/с;

  • воскресенье, 22 сентября, в течение суток на фоне повышенного давления возможна малооблачная погода. Температура ночью +5…+7 °С, днем +9…+11 °С, ветер северо-западный, умеренный;

  • понедельник, 23 сентября, ожидается переменная облачность; ночью +3…+5 °С, днем +12…+14 °С, ветер западный, умеренный.

  • вторник, 24 сентября, снова будет пасмурная погода. Температура ночью +5…+7 °С, днем +14…+16 °С, ветер юго-западный, умеренный;

  • среда, 25 сентября, ожидается переменная облачность. Температура ночью +10…+12 °С, днем +19…+21 °С, ветер южный, умеренный.

В соседней от Ярославля Костромской области из-за аномальной жары в сентябре зацвела сирень. Нормально ли это, объяснила эксперт.

ПО ТЕМЕ
Погода Осень Дожди Холода
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
12 минут
"в Ярославскую область пришли холода" Холода? +19 холода? то есть для вас -1 будет сильные морозы
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Без грязи, попрошаек и назойливых продавцов. Туристка влюбилась в Бруней после нескольких дней отдыха — почему
Анонимное мнение
Мнение
«Многие не выдерживают и идут к частникам»: врач — о работе в городской поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Сиквел «Слова пацана»? Кинокритик раскрыл детали нового сериала «Комбинация» про группу из 90-х
Анонимное мнение
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день
Алина Шадрина
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление