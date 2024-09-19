Жары больше не будет? Синоптики рассказали, какой погоды ждать в конце сентября в Центральной России

После аномальной жары в Ярославскую область пришли холода. Как сообщают 19 сентября специалисты центра «Фобос», такая погода в Центральной России продержится как минимум до конца месяца.

— Накануне в зоне метеорологического лета находилась почти вся Русская равнина. <…> А к концу недели летняя погода отступит на юг сразу на 1700 км. По иронии, как раз в это время начнtтся и астрономическая осень — Северное полушарие станет терять больше тепла, чем получать его от Солнца, — отмечают в «Фобосе».