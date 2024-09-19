Жары больше не будет? Синоптики рассказали, какой погоды ждать в конце сентября в Центральной России

После аномальной жары в Ярославскую область пришли холода. Как сообщают 19 сентября специалисты центра «Фобос», такая погода в Центральной России продержится как минимум до конца месяца.
— Накануне в зоне метеорологического лета находилась почти вся Русская равнина. <…> А к концу недели летняя погода отступит на юг сразу на 1700 км. По иронии, как раз в это время начнtтся и астрономическая осень — Северное полушарие станет терять больше тепла, чем получать его от Солнца, — отмечают в «Фобосе».
Новая неделя будет по-осеннему прохладной.
Погода в Ярославле по дням:
четверг, 19 сентября, в дневное время ожидается переменная облачность, +18…+20 °С, ветер северный, умеренный. Ночью ясная погода, температура +9…+11 °С. Давление немного выше нормы;
пятница, 20 сентября, в течение суток прогнозируется малооблачная погода. Температура ночью +9…+11 °С, днем +20…+22 °С, ветер западный, умеренный;
суббота, 21 сентября, переменная облачность. Температура ночью +11…+13 °С, днем +17…+19 °С, ветер северо-западный, сильный, порывы до 10 м/с;
воскресенье, 22 сентября, в течение суток на фоне повышенного давления возможна малооблачная погода. Температура ночью +5…+7 °С, днем +9…+11 °С, ветер северо-западный, умеренный;
понедельник, 23 сентября, ожидается переменная облачность; ночью +3…+5 °С, днем +12…+14 °С, ветер западный, умеренный.
вторник, 24 сентября, снова будет пасмурная погода. Температура ночью +5…+7 °С, днем +14…+16 °С, ветер юго-западный, умеренный;
среда, 25 сентября, ожидается переменная облачность. Температура ночью +10…+12 °С, днем +19…+21 °С, ветер южный, умеренный.
В соседней от Ярославля Костромской области из-за аномальной жары в сентябре зацвела сирень. Нормально ли это, объяснила эксперт.