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Город В Ярославле из-за риска обрушения соседнего здания закрыли центральный Дворец пионеров

В Ярославле из-за риска обрушения соседнего здания закрыли центральный Дворец пионеров

Что будет дальше с этими объектами

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1 комментарий

В Ярославле закрыли Дворец пионеров

В Ярославле из-за риска обрушения соседнего здания закрыли Ярославский городской Дворец пионеров на улице Советской.

— По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям и по приказу департамента образования мэрии Ярославля в здании приостановлена образовательная деятельность. Дети и родители проинформированы. Сейчас идет процесс организации образовательной деятельности на базе других учреждений, — пояснила порталу 76.RU директор Дворца пионеров Лидия Попова 16 сентября.

Официально сроки приостановки работы детского учреждения не названы. Однако руководитель Дворца пионеров предполагает, что речь может идти о 1-1,5 месяцах — примерно столько понадобится на укрепление стен соседнего здания.

Напомним, Ярославский городской Дворец пионеров расположен в здании по адресу: улица Советская, 17. 2 сентября в соседнем доме №15 на улице Советской начался серьезный пожар. Происшествие случилось вечером в нежилой части постройки. Огонь распространялся с чердака, затем пламя охватило кровлю, второй и третий этажи. Конструктивным элементам постройки был нанесен урон.

Горевший дом был построен в конце XVIII — середине XIX века, он признан объектом культурного наследия «Дом жилой Коковцевых-Лопатиных». В 2012 году здание признали аварийным, сейчас идет процедура его расселения.

— Собственники восьми из 12 квартир подписали соглашения о получении компенсации и передаче квартир в муниципальную собственность. Однако жильцы четырех квартир не согласились с размером компенсации и оспаривают стоимость в суде, — рассказал на заседании комиссии муниципалитета города 4 сентября председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Денис Пуговишников.

После того, как вопрос с компенсациями будет решен, власти намерены принять все жилые помещения дома в муниципальную собственность, перевести их в нежилые и выставить на продажу.

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Комментарии
1
Гость
16 сентября 2024, 13:03
Продатут, как пить дать, про - да - дут! 🤔
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