«Высчитать комбинацию невозможно»: ярославец рассказал, как выиграл в лотерею 3 миллиона рублей

Олег Малыхин несколько лет покупал лотерейные бите Источник: государственная лотерея «Столото»











Программист из Рыбинска Ярославской области Олег Малыхин после выигрыша в лотерею стал бизнесменом. Билет Олег купил в ноябре 2023 года в Москве. Спустя год он рассказал, куда потратил более 3 лотерейных миллионов рублей.

— Я гостил у товарища в Москве. Когда мы ездили в магазин за продуктами, увидел точку продаж и, не задумываясь, направился за билетами, — цитируют слова Олега в пресс-службе «Столото». — Выбрал один билет наугад из середины пачки.

По словам жителя Рыбинска, до этого он три года участвовал в лотереях в надежде на удачу. Выигрыш в размере 3 миллионов 333 тысяч рублей он вложил в свое дело.

— Вместе с другом открыли в своем регионе небольшой магазин фермерской продукции. В планах — расти и развиваться! — рассказал программист. — Как человек с математическим образованием скажу вам так — в лотереях самое главное — удача! Считаю, что высчитать и заранее предугадать числовую комбинацию попросту невозможно.

«Жилищная лотерея» — лотерея, направленная на решение жилищного вопроса. Каждую неделю здесь разыгрываются квартиры или денежные призы на ипотеку.

Помимо ведения бизнеса, Олег из Рыбинска занимается написанием программ и изучением новых языков программирования.

— Сегодня я вижу, как созданные программистами технологии действительно работают на пользу человечества. Это не просто радует, а еще и вдохновляет, — рассказал в «Столото» Олег Малыхин.