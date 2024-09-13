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Город «Высчитать комбинацию невозможно»: ярославец рассказал, как выиграл в лотерею 3 миллиона рублей

«Высчитать комбинацию невозможно»: ярославец рассказал, как выиграл в лотерею 3 миллиона рублей

Олег Малыхин несколько лет покупал билеты в надежде на удачу

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3 комментария

Олег Малыхин несколько лет покупал лотерейные бите

Программист из Рыбинска Ярославской области Олег Малыхин после выигрыша в лотерею стал бизнесменом. Билет Олег купил в ноябре 2023 года в Москве. Спустя год он рассказал, куда потратил более 3 лотерейных миллионов рублей.

—  Я гостил у товарища в Москве. Когда мы ездили в магазин за продуктами, увидел точку продаж и, не задумываясь, направился за билетами, — цитируют слова Олега в пресс-службе «Столото». — Выбрал один билет наугад из середины пачки.

По словам жителя Рыбинска, до этого он три года участвовал в лотереях в надежде на удачу. Выигрыш в размере 3 миллионов 333 тысяч рублей он вложил в свое дело.

— Вместе с другом открыли в своем регионе небольшой магазин фермерской продукции. В планах — расти и развиваться! — рассказал программист. — Как человек с математическим образованием скажу вам так — в лотереях самое главное — удача! Считаю, что высчитать и заранее предугадать числовую комбинацию попросту невозможно.

«Жилищная лотерея» — лотерея, направленная на решение жилищного вопроса. Каждую неделю здесь разыгрываются квартиры или денежные призы на ипотеку.

Помимо ведения бизнеса, Олег из Рыбинска занимается написанием программ и изучением новых языков программирования.

 Сегодня я вижу, как созданные программистами технологии действительно работают на пользу человечества. Это не просто радует, а еще и вдохновляет, — рассказал в «Столото» Олег Малыхин.

С 2014 года все лотереи в России — государственные. Победителям следует помнить, что с выигрыша нужно платить налог — 13% от полученной суммы (если вы живете в РФ более 183 дней в году) или 30% (если живете в РФ меньше 183 дней). На крупные выигрыши больше 5 миллионов действует более высокая процентная ставка — 15%, но только на ту сумму, которая превышает 5 миллионов. Не облагаются налогом выигрыши до 4 тысяч рублей в сумме за год.

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Комментарии
3
Гость
13 сентября 2024, 19:31
Хватит лапши, когда закроются эти лохотроны? хочется увидеть суд над ними и конфискации всего - а это огромные заводы по всей России, читайте всё в открытом доступе кому это принадлежит
Гость
13 сентября 2024, 19:37
Знаю его лично. Молодчик!!! Фартануло!
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