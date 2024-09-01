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Город обзор «На пенсию не прожить»: чем торгуют с картонки на улицах ярославские пенсионеры

«На пенсию не прожить»: чем торгуют с картонки на улицах ярославские пенсионеры

Обзор прилавков, растянутых вдоль переходов и крупных проспектов

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15 комментариев

Смотрим, чем торгуют ярославские дачники

Из года в год в теплое время в Ярославле появляются стихийные рынки с дачными дарами. Подобные «развалы» образовались в разных районах города. Люди и в дождь, и в зной выходят на улицу, чтобы продать собранное на собственном огороде.

Чего только не встретишь на таких базарах — букеты из гладиолусов, ароматную петрушку, ягоды на любой вкус или огурцы с помидорами на развес. Как говорится, торгуют всем!

Фотограф 76.RU подглядел за продавцами. Показываем колоритные кадры и рассказываем, как идет бизнес.

«Всё, что растет, — сюда»

В Заволжском районе десятки дачников торгуют на главном проспекте

Более десятка дачников ежедневно собираются напротив ТЦ «Аврора» на проспекте Машиностроителей. На столы и ящики ставят грибы, овощи и зелень.

Ярославна Александра выложила на прилавок овощи и ягоды. Огурцы женщина продает по 150 рублей за килограмм, лук — 50, горох и черноплодку — по 100. За килограмм кабачков просит 100 рублей.

—  Второй год торгую. У меня огород в деревне Пенье. Всё, что растет, привожу сюда, — рассказала Александра. —  На пенсию не прожить и ничего не купить, поэтому пришлось продавать урожай. Я здесь не постоянно нахожусь, потому что тяжело каждый день таскать овощи.

Дачница согласна уступить в цене, лишь бы покупали.

Михаил занимается торговлей 30 лет. Начинал с лука, с годами ассортимент увеличился. Прилавок ломится от продуктов. За кило крупных зеленых яблок ярославец берет 180 рублей, небольшие красные стоят 100 рублей. Помидоры — 200 рублей килограмм, кабачки чуть дороже, чем у соседки, по 150 рублей.

— Мне участок выделили, там я начал всё выращивать. На деньги с продажи построили дом и баню, — поделился Михаил. — Летом — тут, на Машиностроителей, зимой иду на рынок на проспекте Авиаторов. Там варенье выставляю, иногда закрутки.

Своей гордостью мужчина называет лук: красный романовский продает по 200 рублей за килограмм, ростовский — 150.

По соседству с ремонтом

Еще одна популярная точка — площадка у подземного перехода на Московском проспекте со стороны Большой Федоровской. В этом районе в основном торгуют жильцы из частного сектора. Пенсионеры выставляют ящики и складные стулья прямо у входа, под раскатистой крышей. Правда, этим летом пришлось потесниться из-за дорожного ремонта.

Ассортимент не такой обширный. У одной из собравшихся на столе только яблоки

— Я живу на Ямской в частном доме. На участке ничего не растет, потому что навоза нет. Он дорогой, у меня нет денег. Только вот яблоня старая, так и растет, — рассказала Лидия. — Торгую уже два года. Но покупают редко.

Кроме яблок у Лидии ничего нет в продаже

По словам женщины, за день в среднем покупают 5 килограммов яблок. Женщина отдает по 80 рублей за кило.

Рядом с Лидией пристроился старичок в синем рабочем халате. Его зовут Борис. Ярославец торгует овощами уже третий год. Говорит, на столе всё свое.

—  Куда мне это девать? Дети всё не забирают, а что остается — продаю, — рассказал пенсионер. —  Я не каждый день торгую. Мне 90 лет, тяжело постоянно ходить сюда. Я тут недалеко живу и вожу всё на тележке.

На столе у Бориса и тыква, и чеснок

Цены куда демократичнее заволжских: пакет огурцов по 80 рублей, помидор — 100, петрушка и сельдерей — по 50 рублей. Тыкву продает по 80 рублей за килограмм.

«Завернула, чтобы красиво»

Еще одним местом притяжения уличных торговцев стала площадь Карла Маркса, а именно тротуар напротив ТЦ «Гигант». Дачники собираются у входа в ювелирный магазин. В основном здесь торгуют цветами. По стоимости можно договориться. Ярославны уверяют, букеты отдают подешевке.

— Меньше тысячи, даже меньше 500 рублей, — рассказала Галина. — Я тут впервые. Вот решила попробовать продать. Цветы свои. На даче выращиваю. Завернула, чтобы красиво выглядело.

А вы покупаете товары на уличных рынках?

Да! И овощи свежие, и пенсионерам копеечка
Нет, у меня своя дача
Не всегда попадаются на глаза
Отвечу в комментариях

Мы также публиковали историю семьи, которая сделала бизнес на платном малиновом поле.

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Дача Торговля Урожай Базар Продукты
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Комментарии
15
Гость
1 сентября 2024, 08:50
Неужели они торгуют не платят налоги ? Местные органы должны возбудиться , как же, бабка продала на 100 р и мимо их прошло
Гость
1 сентября 2024, 09:59
Нужно обустроить места для такой торговли. И никакой платы с периодически торгующих своими овощами, ягодами, грибами не брать. Кроме, конечно, профессиональных продавцов, коммерсантов. Их с этих мест нужно изгонять. Их место на платных рынках.
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