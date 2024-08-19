Приезжают семьи и пенсионеры. Супруги рассказали про свой бизнес — платное малиновое поле: как он устроен и приносит ли деньги

Уже более пяти лет Дарья и Андрей Варфоломеевы развивают свой нетипичный бизнес. Неподалеку от Архангельска они засадили несколько гектаров малиной, а люди платят за самосбор. Супруги рассказали нашим коллегам из 29.RU, как устроен их бизнес и с какими сложностями они столкнулись.
Как пришла идея
Супруги в браке уже 10 лет. У них трое детей. Андрею 39 лет, у него своя фирма по строительной экспертизе. Дарье — 37. Она работала юристом и госслужащей, сейчас планирует полностью посвятить себя «Малиновому полю».
В собственности у супругов шесть гектаров. Сейчас засажена примерно половина. Сначала Андрей покупал землю с идеей построить на ней коттеджи. Этот план пришел после выпуска из строительного колледжа. Позднее Андрей отказался от затеи и стал придумывать другой бизнес.
— Когда ввели систему «Платон», проезд большегрузов стал платным. Это существенно изменило экономику и ценообразование на территориях, где ничего не произрастает. У нас всегда было дешевле привезти с юга и продавать здесь. Большинство и сейчас так делает, просто стоимость доставки включена в стоимость товара. Когда это ввели, я понял, что экономика начинает прорисовываться, и мы таким образом стимулируем развитие сельского хозяйства в удаленных территориях. А вторая область — это туризм, — рассказал Андрей.
На старте в бизнес вложили порядка двух миллионов рублей. В первые годы сорняки были в два раза выше малины.
В 2019 году урожай составил 5 килограммов, на следующий год — 40. Первые урожаи доставались семье и друзьям. В 2023 году собрали меньше 600 килограммов и не окупились — даже не приблизились к половине нормы. Из-за заморозков четыре ряда сорта «гусар» не плодоносили. В этом году собрали уже порядка 800 килограммов.
Кто приезжает за малиной
Сейчас в день приезжает примерно по 20 семей, а в пик — до 30 семей. Запись на две недели вперед. Иногда приходится объявлять дни дозревания, чтобы появилась новая ягода. Тогда запись переносят на другой день.
— Мы стараемся регулировать запись, чтобы не было ситуации, когда люди приехали, а поле уже обобрано, — рассказал Андрей.
В основном приезжают семьи из трех человек и пенсионеры. Есть и категория людей, которые собирают малину на поле, а потом перепродают на рынке.
По полю проводят экскурсии. Семьи могут снять беседку, устроить пикник, провести фотосессию. Для детей поставили батут.
Какая малина растет на поле
Субсидию на покупку кустов выдают только для отечественных сортов. Их и закупили. Сорта называются «солнышко» и «гусар». Они пригодны для плодоношения на Крайнем Севере. Их посадили в 2018 году.
— Мы исследовали все сорта, выбрали восемь. Встал вопрос, где покупать. В 2018 году у меня было подготовлено под посадку 2,5 га. На эту площадь нужно было высадить 9000 саженцев. Мы смогли купить только 4,5 тысячи саженцев, что было очень мало, — рассказал Андрей. — В прошлом году нам Министерство агропромышленного комплекса Архангельской области предложило воспользоваться субсидией на компенсацию затрат на приобретение посадочных материалов. Мы поехали в Вологду, сказали, что «готовы купить у вас порядка 8 тысяч саженцев». Нам сказали, что нет такого объема, отказали.
Сладкая ли малина растет на поле? Это зависит от солнца.
— Фруктоза вырабатывается при солнечных днях. Чем больше солнца, тем она слаще, — объяснил Андрей.
Как устроено поле
Супруги занимаются еще и заготовкой малинового листа, из которого в самоваре заваривают чай. В этом году продукт сертифицировали. В планах сделать павильон, в котором можно собираться и зимой. Кофейни Архангельска уже заинтересовались покупкой листа.
— Я защищал свой проект на инвесткомиссии по Приморскому району в 2021 году. Я сказал, что буду развивать не только сельское хозяйство, но и туризм. Представил концепт, а мне сказали, что я не прав, работать это не будет, потому что ни у кого не работает. Но ни у кого не работает, потому что никто не делает! — рассказал Андрей.
Андрей считает, что сельхозпредприятию без туризма не выжить в условиях севера. Поэтому он придумал концепцию самосбора. Люди платят, чтобы самим собрать малину с кустов.
— Мы чуть ли не единственные, у кого успешно внедрен самосбор. Жителям южных регионов это не нужно, у них свое есть. Жителям Москвы и Питера далековато [за город ехать]. Сельхозтоваропроизводители в целом не очень любят, когда по их производству ходят люди. А у нас этот самосбор очень хорошо зашел, — рассказал Андрей.
Основные работы начинаются в мае и заканчиваются в конце сентября. Этот год нетипичный: в мае долго лежал снег. Раньше супруги сами собирали урожай и пололи сорняки. Теперь малину собирают гости поля, а ухаживают за кустами молодые работники.
— Мы активно используем меры поддержки по трудоустройству несовершеннолетних. Она эффективно работает только в июне и июле. В августе школьники хотят отдохнуть и подготовиться к учебному году. Поэтому август — сентябрь у нас непростые. Но мера действенная. В прошлом году мы получили грант по трудоустройству несовершеннолетних. У нас было трудоустроено, по-моему, 43 человека. Но мы поняли, что количество работников не улучшает качество. В этом году мы такой же объем работы выполнили 10–13 людьми, — рассказал Андрей.
Некоторые школьники работают на поле каждое лето и могут брать шефство над другими детьми.
Из чего складывается цена
Сейчас вход на малиновое поле стоит 500 рублей с человека, 250 — с ребенка. За эти деньги можно поесть ягод с кустов. Самосбор стоит 1000 рублей за килограмм, при самосборе более 3 килограммов за вход платить не нужно. Можно просто купить малины. Это будет стоить 1800 рублей за килограмм.
— Каждый год пишут, что дорого. Самые частые хейтеры: «Да у меня на даче растет», «А я из Сочи привез за 100 рублей». А у кого-то нет дачи, а кому-то надо ехать в Сочи и доплатить, чтобы привезти, — говорит Дарья. — Мы столько вложили сил в поле, и такую колоссальную позитивную отдачу получаем, что уже не отвечаем хейтерам.
Основные затраты идут на прополку, которую надо делать минимум 3 раза. Также денег стоит борьба с вредителями. Участок пришлось огородить забором, чтобы не воровали кусты. Много сил отнимает отчетность.
— Чтобы начать сезон, нужно привлечь кредитные средства. Кредиты не по 5%, а существенно выше. У нас продажи после закрытия сезона и по июнь не идут, малины нет. Соответственно, у нас низкий рейтинг у банка, так как нет оборота, — рассказал Андрей.
Сейчас в планах у супругов расширять бизнес. Есть мысль посадить какую-нибудь другую культуру, к примеру клубнику. Второй год подряд выращивают горох. Как говорит Андрей, главное — не внедрять слишком много разных направлений, так как у каждого есть свои трудности и нюансы.
Для тех, кто уже собрал малину, мы публиковали рецепт десерта.
Также мы рассказывали, как правильно замораживать ягоду, чтобы она не превратилась в месиво, а пригодилась для украшения блюд.