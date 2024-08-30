Российская «Санта-Барбара»: как выглядит район провинциального городка, названный в честь сериала

Смотрим, как выглядит район, названный в честь легендарной мыльной оперы Источник: Кирилл Поверинов











Чаще всего районы городов называют в честь известных деятелей и событий истории. Микрорайоны получают «имена» обычно в связи с историческими названиями сёл и деревень, которые раньше были в этом месте. Однако в Тутаеве Ярославской области есть микрорайон, прозванный в честь… Самой известной мыльной оперы.

В 90-е годы на Соборной улице на правой стороне Тутаева появились новые дома, тогда считавшиеся элитными. Это место и получило название «Санта-Барбара».

— В основном здесь живут обеспеченные горожане, — рассказал местный. — Район Санта-Барбара был построен одним из первых с коттеджной застройкой. Потом уже начали вокруг него все строить. Раньше вместо заборов стояли кусты, но в тяжелые годы жители решили себя обезопасить.

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Микрорайон находится на улице Соборной напротив парка Источник: Кирилл Поверинов











Когда по телевизору начали крутить сериал «Санта-Барбара» (16+), местные нашли сходство коттеджного микрорайона с домами из сериала. В частности ассоциацию вызывали окна необычной формы.

— Дело в том, что когда начали строить дома, то местные нашли сходство с коттеджами из сериала. Каждый раз, когда показывали заставку сериала, тутаевцы замечали окна с кругленым верхом, — рассказал житель Тутаева Павел. — Точно такие же, как и в строящемся районе. Так и придумали название.

Именно эти арочные окна напомнили горожанам о мыльной опере Источник: Кирилл Поверинов Вот эти белые нарисованные арки и стали поводом для сравнения Источник: Мыльная опера «Санта-Барбара» 1984–1993 годы

Найти район довольно легко. Если идти по улице Соборной в сторону Волги, то вам на глаза точно попадется пестрая вывеска магазина «Санта Барбара».

Магазин решили не отделять от концепта района и назвали «Санта Барбара» Источник: Кирилл Поверинов











Коттеджная застройка состоит из семи домов Источник: Кирилл Поверинов











Все они сделаны в одном стиле, но отличаются планировками Источник: Кирилл Поверинов











Помимо полукруглых окон, на здании видны шпили Источник: Кирилл Поверинов











Из домов сделали подобие замков Источник: Кирилл Поверинов











Некоторые части дома напоминают башни Источник: Кирилл Поверинов











Между коттеджами установлены кусты, но местами их сменили заборы Источник: Кирилл Поверинов











Ранее район считался элитным Источник: Кирилл Поверинов











Подъезды используют как сушилку Источник: Кирилл Поверинов











Самодельные лавку и столик установили в зеленой зоне Источник: Кирилл Поверинов











Неожиданная находка — бюст Ленина на клумбе Источник: Кирилл Поверинов









