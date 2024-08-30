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Город фоторепортаж Российская «Санта-Барбара»: как выглядит район провинциального городка, названный в честь сериала

Российская «Санта-Барбара»: как выглядит район провинциального городка, названный в честь сериала

Почему жители Ярославской области прозвали район в честь мыльной оперы

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4 комментария

Смотрим, как выглядит район, названный в честь легендарной мыльной оперы

Чаще всего районы городов называют в честь известных деятелей и событий истории. Микрорайоны получают «имена» обычно в связи с историческими названиями сёл и деревень, которые раньше были в этом месте. Однако в Тутаеве Ярославской области есть микрорайон, прозванный в честь… Самой известной мыльной оперы.

В 90-е годы на Соборной улице на правой стороне Тутаева появились новые дома, тогда считавшиеся элитными. Это место и получило название «Санта-Барбара».

— В основном здесь живут обеспеченные горожане, — рассказал местный. — Район Санта-Барбара был построен одним из первых с коттеджной застройкой. Потом уже начали вокруг него все строить. Раньше вместо заборов стояли кусты, но в тяжелые годы жители решили себя обезопасить.

На сайте онлайн-объявлений есть предложение о продаже квартиры в одном из коттеджей. Четырехкомнатную квартиру с площадью 131 квадратный метр продают за 4,4 миллиона рублей.

Микрорайон находится на улице Соборной напротив парка

Когда по телевизору начали крутить сериал «Санта-Барбара» (16+), местные нашли сходство коттеджного микрорайона с домами из сериала. В частности ассоциацию вызывали окна необычной формы.

— Дело в том, что когда начали строить дома, то местные нашли сходство с коттеджами из сериала. Каждый раз, когда показывали заставку сериала, тутаевцы замечали окна с кругленым верхом, — рассказал житель Тутаева Павел. — Точно такие же, как и в строящемся районе. Так и придумали название.

Именно эти арочные окна напомнили горожанам о мыльной опере

Вот эти белые нарисованные арки и стали поводом для сравнения

Найти район довольно легко. Если идти по улице Соборной в сторону Волги, то вам на глаза точно попадется пестрая вывеска магазина «Санта Барбара».

Магазин решили не отделять от концепта района и назвали «Санта Барбара»

Коттеджная застройка состоит из семи домов

Все они сделаны в одном стиле, но отличаются планировками

Помимо полукруглых окон, на здании видны шпили

Из домов сделали подобие замков

Некоторые части дома напоминают башни

Между коттеджами установлены кусты, но местами их сменили заборы

Ранее район считался элитным

Подъезды используют как сушилку

Самодельные лавку и столик установили в зеленой зоне

Неожиданная находка — бюст Ленина на клумбе

Находите ли вы сходство с локациями из мыльной оперы?

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Комментарии
4
Гость
30 августа 2024, 20:19
это было при русском православном президенте, при всех его минусах он был человеком и любил свободу, мир и людей русских
Гость
30 августа 2024, 20:12
Какое не скрепное время, никаких многополярных миров и героических геройств, пустые кладбища и полные магазины, отсутствие дон донов и дотационых, разве это жизнь?!! Вот сейчас это да!
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