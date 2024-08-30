Российская «Санта-Барбара»: как выглядит район провинциального городка, названный в честь сериала

Чаще всего районы городов называют в честь известных деятелей и событий истории. Микрорайоны получают «имена» обычно в связи с историческими названиями сёл и деревень, которые раньше были в этом месте. Однако в Тутаеве Ярославской области есть микрорайон, прозванный в честь… Самой известной мыльной оперы.
В 90-е годы на Соборной улице на правой стороне Тутаева появились новые дома, тогда считавшиеся элитными. Это место и получило название «Санта-Барбара».
— В основном здесь живут обеспеченные горожане, — рассказал местный. — Район Санта-Барбара был построен одним из первых с коттеджной застройкой. Потом уже начали вокруг него все строить. Раньше вместо заборов стояли кусты, но в тяжелые годы жители решили себя обезопасить.
На сайте онлайн-объявлений есть предложение о продаже квартиры в одном из коттеджей. Четырехкомнатную квартиру с площадью 131 квадратный метр продают за 4,4 миллиона рублей.
Когда по телевизору начали крутить сериал «Санта-Барбара» (16+), местные нашли сходство коттеджного микрорайона с домами из сериала. В частности ассоциацию вызывали окна необычной формы.
— Дело в том, что когда начали строить дома, то местные нашли сходство с коттеджами из сериала. Каждый раз, когда показывали заставку сериала, тутаевцы замечали окна с кругленым верхом, — рассказал житель Тутаева Павел. — Точно такие же, как и в строящемся районе. Так и придумали название.
Найти район довольно легко. Если идти по улице Соборной в сторону Волги, то вам на глаза точно попадется пестрая вывеска магазина «Санта Барбара».