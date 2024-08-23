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Город Закидали палками и шинами: ярославцы заблокировали установку вышки сотовой связи в сквере

Закидали палками и шинами: ярославцы заблокировали установку вышки сотовой связи в сквере

Жители намерены отстоять зеленую зону от строительства

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23 комментария

Ярославцы блокировали установку вышки сотовой связи

В четверг, 22 августа, жители Фрунзенского и Красноперекопского районов заблокировали работы по установке вышки сотовой связи в сквере на улице Курчатова. Они перегородили подъезд к площадке машиной и палаткой. А подготовленную рабочими площадку для конструкции закидали палками и старыми покрышками. Люди против того, чтобы губили исторический сквер у них под окнами.

— Сквер является рекреационной зоной и считается дендропарком. Разрешенное использование этой территории — рекреационная зона (Р1), здесь запрещено что-либо строить. Если поставят вышку, то ее собственник потом может обратиться к городу, чтобы получить разрешение на передачу ему земельного участка для обслуживания вышки. Так этот участок может оказаться в частных руках. Потом вышку можно будет перенести в другое место, а участок либо продать, либо начать какое-то другое строительство, — высказал опасения местных жителей общественник Валерий Пьяньков.

Люди собирают подписи против установки конструкции

Люди считают, что вышку можно поставить где-то у дороги.

— Вызывает недоумение, почему ее устанавливают почти посередине сквера. Уже уничтожена часть газона, повреждена корневая система зеленых насаждений, — возмущаются жители.

Люди начали сбор подписей против установки конструкции. Их они направят в мэрию города. На 29 августа уже назначили встречу с представителями Департамента градостроительства и комитета по управлению муниципальным имуществом.

Люди так и не дали поставить вышку

Напомним, на днях писали об этой проблеме. Местные жители рассказали, что у сквера, о котором идет речь, непростая судьба. Он был спроектирован как дендропарк и разбит в 50-е годы прошлого века работниками предприятий Красноперекопского района. Здесь собраны растения со всей России. По словам жителей, часть территории сквера некоторое время назад уже пытались застроить. Тогда людям удалось отстоять зеленую зону. Люди хотят сохранить это место, как территорию для отдыха.

Однако 16 августа в сквер приехала техника и началась установка вышки сотовой связи. В мэрии порталу 76.RU прокомментировали, что работы идут законно.

А вы на чьей стороне?

Я за жителей. Сквер — не место для вышки
Не вижу ничего плохого в установке вышки в этом месте
Затрудняюсь ответить
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Вышка сотовой связи Жители против Сбор подписей
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Комментарии
24
poschehon
23 августа 2024, 06:21
А в в мэрии не знают таких элементарных вещей, что строить нельзя? Как они выдали разрешение? Жителям рекомендовал бы написать коллективное заявление в прокуратуру на мэрию
Гость
23 августа 2024, 06:13
Требуются чиновники и депутаты для копки блиндажей на красной линии . Обращаться в ближайший военкомат !
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