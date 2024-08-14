Супермаркет или рыночная палатка: где выгоднее купить сезонные фрукты в Ярославле

В августе у многих фруктов начинается сезон. Мы прошлись по магазинам и рынкам Ярославля и сравнили, где выгоднее всего купить персики, нектарины и абрикосы.
Центральный рынок
Персики — 300–400 рублей за килограмм;
нектарины — 300–400 рублей на килограмм;
абрикосы –300–400 рублей за килограмм.
Если приходить ближе к вечеру, продавец начинает снижать цену на 50–100 рублей.
«Арбузик» на Октябрьской
Персики — 350 рублей за килограмм;
нектарины — 350 рублей за килограмм;
персики инжирные — 350 рублей за килограмм;
нектарины инжирные — 350 рублей за килограмм;
абрикосы «Шалах» из Узбекистана — 350 рублей за килограмм;
абрикосы из Молдовы — 350 рублей за килограмм.
Ярославская ярмарка (палатка на Красной площади)
Нектарины — 220 рублей за килограмм;
абрикосы «Медовые» — 220 рублей за килограмм;
абрикосы «Лысые» из Узбекистана — 200 рулей за килограмм;
абрикосы «Шалах» — 230 рублей за килограмм.
Магазин «Фрукты овощи» на ул. Бабича
Персики — 250 за килограмм;
нектарины из Узбекистана — 200 рублей за килограмм;
абрикосы из Турции — 250 рублей за килограмм;
абрикосы из Узбекистана — 190 рублей за килограмм;
абрикосы «Шалах» из Армении — 290 рублей за килограмм.
«Пятерочка»
Персики плоские — 259,99 рубля за килограмм;
нектарины — 179,99 рубля за килограмм (по скидке 159,99);
нектарины из Узбекистана — 229,99 рубля за килограмм;
абрикосы «Шалах» — 299,99 рубля за килограмм.
«Магнит»
Персики — 179,99 рубля за килограмм;
персики плоские — 199,99 рубля за килограмм;
нектарины — 179,99 рубля за килограмм;
нектарины из Узбекистана — 199,99 рубля за килограмм;
абрикосы — 189,99 рубля за килограмм.
«Ярче» (проезд Кольцова, 18)
Персики плоские — 249,99 рубля за килограмм;
нектарины белые — 219,99 рубля за килограмм;
нектарины — 189,99 рубля за килограмм;
абрикосы «Шалах» — 189,99 рубля за килограмм.
А что с доставками?
«Самокат»
Персики из Крыма — 229 рублей за 500 граммов;
инжирные персики — 229 рублей за 500 граммов;
абрикосы «Шалах» и фрукты из Узбекистана в одну цену — 199 рублей за 500 граммов;
нектарины — 199 рублей за 500 граммов;
нектарины отборные — 299 рублей за 4 штуки;
белые нектарины — 199 рублей за 500 граммов.
«ВкусВилл»
Персики — 135 рублей за 520 граммов;
персики плоские «Измирские» — 226 рублей за 520 граммов;
нектарины — 147 рублей за 540 граммов;
абрикосы из Узбекистана — 141 рубль за 480 граммов;
абрикосы из Крыма — 302 рубля за 500 граммов;
абрикосы из Армении — 183 рубля за 540 граммов;
абрикосы из Азербайджана — 164 рубля за 510 граммов.
«Лента»
Персики — 190,73 рубля за 500 граммов;
персики плоские — 336,89 рубля за килограмм;
нектарины — 203,89 рубля за 500 граммов;
нектарины из Узбекистана — 210,59 рубля за килограмм;
абрикосы «Шалах» — 210, 52 рубля за килограмм;
абрикосы «Шалах» отборные — 294,79 рубля за килограмм.