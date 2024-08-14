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Город обзор Супермаркет или рыночная палатка: где выгоднее купить сезонные фрукты в Ярославле

Супермаркет или рыночная палатка: где выгоднее купить сезонные фрукты в Ярославле

Сравниваем цены

772
8 комментариев
Где выгоднее покупать сезонные фрукты

В августе у многих фруктов начинается сезон. Мы прошлись по магазинам и рынкам Ярославля и сравнили, где выгоднее всего купить персики, нектарины и абрикосы.

Центральный рынок

  • Персики — 300–400 рублей за килограмм;

  • нектарины — 300–400 рублей на килограмм;

  • абрикосы –300–400 рублей за килограмм.

Если приходить ближе к вечеру, продавец начинает снижать цену на 50–100 рублей.

«Арбузик» на Октябрьской

  • Персики — 350 рублей за килограмм;

  • нектарины — 350 рублей за килограмм;

  • персики инжирные — 350 рублей за килограмм;

  • нектарины инжирные — 350 рублей за килограмм;

  • абрикосы «Шалах» из Узбекистана — 350 рублей за килограмм;

  • абрикосы из Молдовы — 350 рублей за килограмм.

Ярославская ярмарка (палатка на Красной площади)

  • Нектарины — 220 рублей за килограмм;

  • абрикосы «Медовые» — 220 рублей за килограмм;

  • абрикосы «Лысые» из Узбекистана — 200 рулей за килограмм;

  • абрикосы «Шалах» — 230 рублей за килограмм.

Магазин «Фрукты овощи» на ул. Бабича

  • Персики — 250 за килограмм;

  • нектарины из Узбекистана — 200 рублей за килограмм;

  • абрикосы из Турции — 250 рублей за килограмм;

  • абрикосы из Узбекистана — 190 рублей за килограмм;

  • абрикосы «Шалах» из Армении — 290 рублей за килограмм.

«Пятерочка»

  • Персики плоские — 259,99 рубля за килограмм;

  • нектарины — 179,99 рубля за килограмм (по скидке 159,99);

  • нектарины из Узбекистана — 229,99 рубля за килограмм;

  • абрикосы «Шалах» — 299,99 рубля за килограмм.

«Магнит»

  • Персики — 179,99 рубля за килограмм;

  • персики плоские — 199,99 рубля за килограмм;

  • нектарины — 179,99 рубля за килограмм;

  • нектарины из Узбекистана — 199,99 рубля за килограмм;

  • абрикосы — 189,99 рубля за килограмм.

«Ярче» (проезд Кольцова, 18)

  • Персики плоские — 249,99 рубля за килограмм;

  • нектарины белые — 219,99 рубля за килограмм;

  • нектарины — 189,99 рубля за килограмм;

  • абрикосы «Шалах» — 189,99 рубля за килограмм.

А что с доставками?

«Самокат»

  • Персики из Крыма — 229 рублей за 500 граммов;

  • инжирные персики — 229 рублей за 500 граммов;

  • абрикосы «Шалах» и фрукты из Узбекистана в одну цену — 199 рублей за 500 граммов;

  • нектарины — 199 рублей за 500 граммов;

  • нектарины отборные — 299 рублей за 4 штуки;

  • белые нектарины — 199 рублей за 500 граммов.

«ВкусВилл»

  • Персики — 135 рублей за 520 граммов;

  • персики плоские «Измирские» — 226 рублей за 520 граммов;

  • нектарины — 147 рублей за 540 граммов;

  • абрикосы из Узбекистана — 141 рубль за 480 граммов;

  • абрикосы из Крыма — 302 рубля за 500 граммов;

  • абрикосы из Армении — 183 рубля за 540 граммов;

  • абрикосы из Азербайджана — 164 рубля за 510 граммов.

«Лента»

  • Персики — 190,73 рубля за 500 граммов;

  • персики плоские — 336,89 рубля за килограмм;

  • нектарины — 203,89 рубля за 500 граммов;

  • нектарины из Узбекистана — 210,59 рубля за килограмм;

  • абрикосы «Шалах» — 210, 52 рубля за килограмм;

  • абрикосы «Шалах» отборные — 294,79 рубля за килограмм.

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Комментарии
8
Гость
14 августа 2024, 08:49
Не Русских обходим стороной!
Гость
14 августа 2024, 08:30
Только супермаркеты, на улице у приезжих ничего не покупаем
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