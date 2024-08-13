НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

1 м/c,

зап.

 746мм 94%
Подробнее
2 Пробки
USD 92,66
EUR 100,56
Где самая низкая аренда жилья
Сметают билеты на концерты
Как правильно собирать грибы
Как спастись от нападения пса
Чиновник стал звездой соцсетей
Где интересно работать
Москвич завладел лесом в ЯО
Антитоп квартир на продажу
Кардиолог развеял мифы о кофе
Коммунальное ЧП за Волгой
Город фоторепортаж Из-за массовой аварии Ярославль погрузился в пробки. Фоторепортаж

Из-за массовой аварии Ярославль погрузился в пробки. Фоторепортаж

Затор растянулся из центра до Заволжского района

1 160
3 комментария
Сегодня Ярославль встал в 8-балльные пробки

Днем 13 августа в Ярославле образовались 8-балльные пробки. Движение парализовало на Первомайской, Советской, Республиканской, Дачной улицах, а так же проспекте Авиаторов. Затор образовался из-за аварии на Октябрьской площади.

— На съезде с Октябрьского моста произошло ДТП с участием трех автомобилей: «Лада-Гранта», «Шкода» и «КИА». По имеющимся данным, в результате происшествия пострадал водитель «Лады-Гранты», он доставлен в медицинское учреждение, — сообщили 76.RU в полиции

За обстановкой на дорогах города мы следим в нашей онлайн-трансляции. В этом фоторепортаже показываем, как центральные улицы погрузились в пробки.

Автомобили стоят с улицы Первомайской
Красная площадь заполнена машинами
Движение на проспекте Октября было парализовано
Пробка протянулась до Октябрьского моста
Автомобилисты ждали по 1,5 часа, чтобы переехать мост
На Октябрьской площади автомобили с трудом проезжали круг
Пробка образовалась также со стороны Брагина
Причиной затора стала авария с участием трех автомобилей
Спустя время машины убрали с проезжей части на островок безопасности

ПО ТЕМЕ
Пробки Авария Дороги
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
13 августа 2024, 19:50
авария на съезде с моста, а пробка в центре... чудеса
Гость
13 августа 2024, 20:15
Надо водятлов оптимизировать.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Пропал ребенок, пустующие полки в магазинах, дизайн-код районов: новости недели Ярославля и области
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Спустили больше полумиллиона: туристка откровенно рассказала об опуске в Турции и шокирующих ценах
Екатерина Семенова
карьерный консультант, профориентолог
Мнение
«Мы ж человеки, а не роботы!»: воспитатель в детском саду — о работе в две смены за 24 тысячи в месяц
Анонимное мнение
Мнение
Нечистоты в реке, проблемы с ярославским транспортом, масштабная застройка: главные новости недели
Кристина Геворкян
корреспондент
Мнение
Отдых без ограничений: как снять запрет на выезд за границу детям — объясняет адвокат
Павел Желновод
адвокат
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление