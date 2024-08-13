Из-за массовой аварии Ярославль погрузился в пробки. Фоторепортаж
Затор растянулся из центра до Заволжского района
1 160
Днем 13 августа в Ярославле образовались 8-балльные пробки. Движение парализовало на Первомайской, Советской, Республиканской, Дачной улицах, а так же проспекте Авиаторов. Затор образовался из-за аварии на Октябрьской площади.
— На съезде с Октябрьского моста произошло ДТП с участием трех автомобилей: «Лада-Гранта», «Шкода» и «КИА». По имеющимся данным, в результате происшествия пострадал водитель «Лады-Гранты», он доставлен в медицинское учреждение, — сообщили 76.RU в полиции
За обстановкой на дорогах города мы следим в нашей онлайн-трансляции. В этом фоторепортаже показываем, как центральные улицы погрузились в пробки.