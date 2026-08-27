Как приготовить пышный ягодный пирог на кефире: пошаговый рецепт с фото

Хотите подать к чаю что-то по-настоящему воздушное, не тратя часы у плиты? Этот пирог на кефире получается невероятно пышным, как облако, а сочные ягоды добавляют ему идеальную кислинку и яркий аромат. Мы подготовили для вас простой пошаговый рецепт с фото, с которым справится даже новичок. Никаких сложных процессов — только доступные ингредиенты и потрясающий результат. Им поделилась с нашими коллегами из издания 51.RU читательница Ольга Олеговна, а мы с удовольствием делимся им с вами.
Для него не нужны сложные ингредиенты или много времени: основу теста составляют кефир, яйца, мука и растительное масло, а в качестве начинки можно взять любые ягоды. Ольга Олеговна приготовила пирог со свежей черной смородиной.
Ингредиенты
3 яйца;
100 г сахара;
200–250 мл кефира (2,5%);
120 мл растительного масла;
300 г муки;
10 г разрыхлителя;
300 г ягод — свежих или замороженных.
Как приготовить
Яйца взбить с сахаром до однородной массы.
Добавить кефир и растительное масло, перемешать.
Всыпать муку и разрыхлитель. Замесить однородное тесто без комочков.
Ягоды слегка припорошить мукой и аккуратно смешать с тестом. Если используются замороженные ягоды, предварительно размораживать их не обязательно.
Перелить тесто с ягодами в форму или на противень. Выпекать при температуре 170–180 градусов около 40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой: она должна выходить из теста сухой.
Время выпечки может немного отличаться в зависимости от духовки, поэтому лучше ориентироваться на ее режим работы и готовность пирога.