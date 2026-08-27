Как приготовить пышный ягодный пирог на кефире: пошаговый рецепт с фото

Попробуйте приготовить, это быстро и вкусно Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Хотите подать к чаю что-то по-настоящему воздушное, не тратя часы у плиты? Этот пирог на кефире получается невероятно пышным, как облако, а сочные ягоды добавляют ему идеальную кислинку и яркий аромат. Мы подготовили для вас простой пошаговый рецепт с фото, с которым справится даже новичок. Никаких сложных процессов — только доступные ингредиенты и потрясающий результат. Им поделилась с нашими коллегами из издания 51.RU читательница Ольга Олеговна, а мы с удовольствием делимся им с вами.

Для него не нужны сложные ингредиенты или много времени: основу теста составляют кефир, яйца, мука и растительное масло, а в качестве начинки можно взять любые ягоды. Ольга Олеговна приготовила пирог со свежей черной смородиной.

Ингредиенты

3 яйца;

100 г сахара;

200–250 мл кефира (2,5%);

120 мл растительного масла;

300 г муки;

10 г разрыхлителя;

300 г ягод — свежих или замороженных.

Как приготовить

Яйца для пирога — основа основ Источник: Ольга Олеговна / Личный архив

Яйца взбить с сахаром до однородной массы.

Легким движением руки яйца и сахар превращаются вот в такую массу Источник: Ольга Олеговна / Личный архив

Добавить кефир и растительное масло, перемешать.

Не забудьте про разрыхлитель Источник: Ольга Олеговна / Личный архив

Всыпать муку и разрыхлитель. Замесить однородное тесто без комочков.

Чем более однородным получится тесто, тем лучше для вашего пирога Источник: Ольга Олеговна / Личный архив

Ягоды слегка припорошить мукой и аккуратно смешать с тестом. Если используются замороженные ягоды, предварительно размораживать их не обязательно.

По количеству ягод можете ориентироваться на свой вкус, но оставьте место для теста! Источник: Ольга Олеговна / Личный архив

Перелить тесто с ягодами в форму или на противень. Выпекать при температуре 170–180 градусов около 40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой: она должна выходить из теста сухой.