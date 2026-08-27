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Еда Что приготовить Инструкция Как приготовить пышный ягодный пирог на кефире: пошаговый рецепт с фото

Как приготовить пышный ягодный пирог на кефире: пошаговый рецепт с фото

Процесс не отнимет много времени

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Попробуйте приготовить, это быстро и вкусно | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUПопробуйте приготовить, это быстро и вкусно | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Попробуйте приготовить, это быстро и вкусно

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Хотите подать к чаю что-то по-настоящему воздушное, не тратя часы у плиты? Этот пирог на кефире получается невероятно пышным, как облако, а сочные ягоды добавляют ему идеальную кислинку и яркий аромат. Мы подготовили для вас простой пошаговый рецепт с фото, с которым справится даже новичок. Никаких сложных процессов — только доступные ингредиенты и потрясающий результат. Им поделилась с нашими коллегами из издания 51.RU читательница Ольга Олеговна, а мы с удовольствием делимся им с вами.

Для него не нужны сложные ингредиенты или много времени: основу теста составляют кефир, яйца, мука и растительное масло, а в качестве начинки можно взять любые ягоды. Ольга Олеговна приготовила пирог со свежей черной смородиной.

Ингредиенты

  • 3 яйца;

  • 100 г сахара;

  • 200–250 мл кефира (2,5%);

  • 120 мл растительного масла;

  • 300 г муки;

  • 10 г разрыхлителя;

  • 300 г ягод — свежих или замороженных.

Как приготовить

Яйца для пирога&nbsp;— основа основ | Источник: Ольга Олеговна / Личный архивЯйца для пирога&nbsp;— основа основ | Источник: Ольга Олеговна / Личный архив

Яйца для пирога — основа основ

Источник:

Ольга Олеговна / Личный архив

Яйца взбить с сахаром до однородной массы.

Легким движением руки яйца и сахар превращаются вот в такую массу | Источник: Ольга Олеговна / Личный архивЛегким движением руки яйца и сахар превращаются вот в такую массу | Источник: Ольга Олеговна / Личный архив

Легким движением руки яйца и сахар превращаются вот в такую массу

Источник:

Ольга Олеговна / Личный архив

Добавить кефир и растительное масло, перемешать.

Не забудьте про разрыхлитель | Источник: Ольга Олеговна / Личный архивНе забудьте про разрыхлитель | Источник: Ольга Олеговна / Личный архив

Не забудьте про разрыхлитель

Источник:

Ольга Олеговна / Личный архив

Всыпать муку и разрыхлитель. Замесить однородное тесто без комочков.

Чем более однородным получится тесто, тем лучше для вашего пирога | Источник: Ольга Олеговна / Личный архивЧем более однородным получится тесто, тем лучше для вашего пирога | Источник: Ольга Олеговна / Личный архив

Чем более однородным получится тесто, тем лучше для вашего пирога

Источник:

Ольга Олеговна / Личный архив

Ягоды слегка припорошить мукой и аккуратно смешать с тестом. Если используются замороженные ягоды, предварительно размораживать их не обязательно.

По количеству ягод можете ориентироваться на свой вкус, но оставьте место для теста! | Источник: Ольга Олеговна / Личный архивПо количеству ягод можете ориентироваться на свой вкус, но оставьте место для теста! | Источник: Ольга Олеговна / Личный архив

По количеству ягод можете ориентироваться на свой вкус, но оставьте место для теста!

Источник:

Ольга Олеговна / Личный архив

Перелить тесто с ягодами в форму или на противень. Выпекать при температуре 170–180 градусов около 40 минут. Готовность проверить деревянной шпажкой: она должна выходить из теста сухой.

Время выпечки может немного отличаться в зависимости от духовки, поэтому лучше ориентироваться на ее режим работы и готовность пирога.

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Александра БалабаАлександра Балаба
Александра Балаба
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