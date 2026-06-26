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Еда Эксперимент Выглядит как полежавшая картошка: дегустируем дорогущий экзотический фрукт — видео

Выглядит как полежавшая картошка: дегустируем дорогущий экзотический фрукт — видео

На продуктовых рынках стали продавать мушмулу — что это такое?

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Мы дали попробовать необычный фрукт журналистам E1.RU. Посмотрите на их реакцию!

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

На рынках в России появился новый экзотический фрукт с необычным названием мушмула. Внешне он напоминает переcпелый и иссохший манго или даже залежавшуюся картошку, а стоит при этом немало — около 1500 рублей за килограмм. Купить диковинку можно в овощных ларьках и на рынках. Оправдывает ли фрукт свою цену? Мы решили проверить это с помощью эксперимента — дали попробовать мушмулу журналистам. Посмотрите на их реакцию в видео выше!

Родиной мушмулы считаются влажные субтропики Китая и Японии. Сегодня ее выращивают также в Абхазии, Грузии, Турции, на юге США и в странах Причерноморья. У растения есть и народные названия: шишки, чишки и чишковое дерево. Чаще всего в продаже встречается японская мушмула, или локва.

У спелой мушмулы сочная мякоть и сладкий вкус с легкой кислинкой. Обычно ее сравнивают сразу с несколькими фруктами: ананасом, персиком, хурмой и грушей.

Мы дали попробовать мушмулу тем, кто раньше никогда ее не ел. Первое впечатление у многих оказалось неоднозначным. Одних смутил внешний вид: кожуру сравнили с картошкой, которая слишком долго пролежала в тепле. Другие отметили, что фрукт почти не пахнет.

«Фрукт — чисто попробовать на один раз. Насыщенности не хватает. Внутри как будто всё прокисло, протухло. Вот такая консистенция», — говорит один из разочаровавшихся дегустаторов.

Итоговый вердикт большинства оказался таким: попробовать мушмулу стоит хотя бы ради нового вкусового опыта, но платить за нее полторы тысячи рублей готовы далеко не все.

А вы пробовали мушмулу?

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Ирина ШутькоИрина Шутько
Ирина Шутько
Видеопродюсер E1.RU
Мушмула Фрукты Эксперимент Дегустация Видео
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Комментарии
1
Гость
5 минут
Зачем всякую гадость сюда возят?
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Гость
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