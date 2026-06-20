Смотрите на цвет и этикетки: как выбрать качественный коньяк и не нарваться на подделку

Покупать коньяк нужно в специализированных магазинах Источник: Дарья Пона / 74.RU

Коньяк — целая история в бокале: от французских погребов XVI века до вашего праздничного стола. Но как не потеряться в море бутылок с загадочными звёздами и аббревиатурами?

Разбираемся, как выбрать коньяк, который удивит вкусом. Эксперт Роскачества дал несколько рабочих советов.

Антон Северин Директор по внешним коммуникациям Роскачества, автор и ведущий программы «Анатомия качества»

Как выбрать безопасный и вкусный коньяк

Стоит ему провести годы в дубовых бочках — и начинается волшебство: древесина придаёт напитку благородный янтарный оттенок, смягчает остроту и обогащает букет новыми нотами. Длительная выдержка, как правило, дает более сложный аромат и мягкий вкус. Молодой коньячный спирт после дистилляции почти прозрачен и довольно резкий на вкус.

В российской классификации используют следующие обозначения:

— трехлетний, четырехлетний, пятилетний — минимальный срок выдержки 3, 4 или 5 лет;

— КВ — не менее 6 лет;

— КВВК — не менее 8 лет;

— КС — не менее 10 лет;

— ОС — не менее 20 лет.

Во французской классификации применяются обозначения:

— V.S. — не менее 2 лет;

— Superior — от 3 лет и более;

— V.S.O.P — 4 года и более;

— V.V.S.O.P. — от 5 лет;

— X.O. — более 6 лет.

При выборе важно, чтобы заявленная выдержка соответствовала маркировке. На ней должны быть напечатаны требования технического регламента Таможенного союза.

Это наименование продукта, объем, дата производства, адрес производителя и другая стандартная информация на русском языке. Если такой информации нет, то продукция может быть нелегальной. Кстати, о контрафакте говорят и небрежная маркировка, орфографические ошибки на ней.

Сколько стоит хороший коньяк

При выборе конька нужно обращать внимание на этикетку и маркировку Источник: Дарья Пона / 74.RU

По данным Роскачества, минимальная розничная цена коньяка объемом 0,5 литра составляет 371 рубль. Однако эксперты отмечают, что реальная экономически обоснованная цена должна быть выше — около 450 рублей и более.

Слишком низкая цена должна насторожить. При этом высокая стоимость не всегда гарантирует безупречное качество.

Обратите внимание на внешний вид напитка. Коньяк должен быть прозрачным, без осадка, с живым блеском. Чем меньше выдержка, тем светлее цвет напитка. Если трехзвездочный коньяк имеет слишком темный оттенок, стоит задуматься о его происхождении.

Как не купить контрафакт

Несмотря на то, что государство контролирует оборот этилового спирта, подделки все-таки есть. Для того, чтобы обезопасить себя, покупайте алкоголь только в специализированных магазинах. Перед покупкой проверяйте внешний вид бутылки и соответствие фирменному стилю производителя, обратите внимание, насколько аккуратно оформленная этикетка.

Даже если при выборе всё устроило и бутылка коньяка уже у вас, перед употреблением стоит провести финальную проверку.

Сначала оценивают прозрачность, оттенок и «ножки» на стенках бокала. Чем медленнее стекают «ножки», тем напиток выдержаннее. Затем постепенно раскрывают аромат, поднося бокал к носу сначала на расстоянии, а затем ближе, вращая его в руке.

Первый глоток должен быть небольшим — напиток нужно немного подержать во рту, чтобы оценить мягкость вкуса.

Как хранить коньяк

При хранении коньяка в закрытой бутылке оптимальной температурой будет от +20 до +25 градусов. Минимальная температура по ГОСТу — +5, нагревать коньяк выше +30 градусов тоже не стоит.

Помните, что солнечные лучи портят вкус напитка, а повышенная влажность может спровоцировать появление плесени. Кстати, пробку бутылки коньяк может разъесть, если лежит вертикально.

Если коньяк уже открыт, то плотно его закупорите. Даже небольшие зазоры ускоряют выветривание аромата и окисление.

Если в бутылке осталось меньше половины, перелейте алкоголь в ёмкость меньшего объёма. Это сократит площадь контакта с воздухом и продлит срок хранения.