Смотрите на цвет и этикетки: как выбрать качественный коньяк и не нарваться на подделку

Коньяк — целая история в бокале: от французских погребов XVI века до вашего праздничного стола. Но как не потеряться в море бутылок с загадочными звёздами и аббревиатурами?
Разбираемся, как выбрать коньяк, который удивит вкусом. Эксперт Роскачества дал несколько рабочих советов.
Как выбрать безопасный и вкусный коньяк
Стоит ему провести годы в дубовых бочках — и начинается волшебство: древесина придаёт напитку благородный янтарный оттенок, смягчает остроту и обогащает букет новыми нотами. Длительная выдержка, как правило, дает более сложный аромат и мягкий вкус. Молодой коньячный спирт после дистилляции почти прозрачен и довольно резкий на вкус.
В российской классификации используют следующие обозначения:
— трехлетний, четырехлетний, пятилетний — минимальный срок выдержки 3, 4 или 5 лет;
— КВ — не менее 6 лет;
— КВВК — не менее 8 лет;
— КС — не менее 10 лет;
— ОС — не менее 20 лет.
Во французской классификации применяются обозначения:
— V.S. — не менее 2 лет;
— Superior — от 3 лет и более;
— V.S.O.P — 4 года и более;
— V.V.S.O.P. — от 5 лет;
— X.O. — более 6 лет.
При выборе важно, чтобы заявленная выдержка соответствовала маркировке. На ней должны быть напечатаны требования технического регламента Таможенного союза.
Это наименование продукта, объем, дата производства, адрес производителя и другая стандартная информация на русском языке. Если такой информации нет, то продукция может быть нелегальной. Кстати, о контрафакте говорят и небрежная маркировка, орфографические ошибки на ней.
Сколько стоит хороший коньяк
По данным Роскачества, минимальная розничная цена коньяка объемом 0,5 литра составляет 371 рубль. Однако эксперты отмечают, что реальная экономически обоснованная цена должна быть выше — около 450 рублей и более.
Слишком низкая цена должна насторожить. При этом высокая стоимость не всегда гарантирует безупречное качество.
Обратите внимание на внешний вид напитка. Коньяк должен быть прозрачным, без осадка, с живым блеском. Чем меньше выдержка, тем светлее цвет напитка. Если трехзвездочный коньяк имеет слишком темный оттенок, стоит задуматься о его происхождении.
Как не купить контрафакт
Несмотря на то, что государство контролирует оборот этилового спирта, подделки все-таки есть. Для того, чтобы обезопасить себя, покупайте алкоголь только в специализированных магазинах. Перед покупкой проверяйте внешний вид бутылки и соответствие фирменному стилю производителя, обратите внимание, насколько аккуратно оформленная этикетка.
Даже если при выборе всё устроило и бутылка коньяка уже у вас, перед употреблением стоит провести финальную проверку.
Сначала оценивают прозрачность, оттенок и «ножки» на стенках бокала. Чем медленнее стекают «ножки», тем напиток выдержаннее. Затем постепенно раскрывают аромат, поднося бокал к носу сначала на расстоянии, а затем ближе, вращая его в руке.
Первый глоток должен быть небольшим — напиток нужно немного подержать во рту, чтобы оценить мягкость вкуса.
Как хранить коньяк
При хранении коньяка в закрытой бутылке оптимальной температурой будет от +20 до +25 градусов. Минимальная температура по ГОСТу — +5, нагревать коньяк выше +30 градусов тоже не стоит.
Помните, что солнечные лучи портят вкус напитка, а повышенная влажность может спровоцировать появление плесени. Кстати, пробку бутылки коньяк может разъесть, если лежит вертикально.
Если коньяк уже открыт, то плотно его закупорите. Даже небольшие зазоры ускоряют выветривание аромата и окисление.
Если в бутылке осталось меньше половины, перелейте алкоголь в ёмкость меньшего объёма. Это сократит площадь контакта с воздухом и продлит срок хранения.
Открытый коньяк может храниться от месяца до двух лет. Только вот если напитка в бутылке осталось меньше 25% — аромат может «уйти» за несколько недель.