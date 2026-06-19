Вино в жестянках — норм или стрем? 5 наивных вопросов сомелье — видео

Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Можно ли найти хорошее вино в обычном супермаркете? Правда ли, что винтовая пробка — признак плохого качества? А что с возрастом вино становится только лучше? Какую роль играют бокалы? Можно ли покупать вино в коробках или жестяных банках? И почему сомелье советуют не верить мифу о том, что всё российское вино уступает импортному?

72.RU задали пять наивных вопросов сомелье Николаю Громову — пятому сомелье Урала 2025 года и управляющему винного магазина. Он рассказал, стоит ли покупать бутылки дешевле тысячи рублей, какие вина сегодня недооценены, зачем фотографировать понравившиеся этикетки.

А еще объяснил, какие ошибки чаще всего совершают покупатели и почему на полках супермаркетов иногда можно встретить настоящих звезд винного мира.