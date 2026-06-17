Домашний суп с гречкой, который удивит вкусом даже тех, кто ее не любит, — попробуйте повторить

Это просто и вкусно! Источник: Наталья Богданова / Vk.com

Многие хозяйки сталкиваются с одной и той же проблемой: полезную гречку домочадцы есть не хотят. Однако эту крупу можно подать так, что от добавки не откажутся даже дети. Кулинар Наталья Богданова предлагает приготовить легкий куриный суп с гречкой, который получается сытным, ароматным и отлично подходит для семейного обеда.

Источник: Наталья Богданова / Vk.com

Для приготовления понадобятся куриный бульон с кусочками мяса, картофель, репчатый лук, морковь, гречневая крупа, растительное масло, специи, вареные яйца и свежая зелень.

В готовый куриный бульон необходимо добавить нарезанный кубиками картофель и предварительно промытую гречку. Важно учитывать, что во время варки крупа увеличивается в объеме примерно в два раза. Суп следует варить на среднем огне.

Пока готовятся основные ингредиенты, на сковороде с небольшим количеством растительного масла нужно обжарить мелко нарезанный лук и натертую морковь. Получившуюся овощную зажарку отправляют в кастрюлю.

После того как картофель и гречка станут мягкими, суп солят и перчат по вкусу, добавляют лавровый лист и свежую зелень. Автор рецепта Наталья Богданова рекомендует использовать укроп. Отдельно отваривают яйца. Готовый суп разливают по тарелкам, украшают половинками вареного яйца и подают к столу.