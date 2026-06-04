Как выбрать идеальный апельсин? Разбираемся, как отличить спелый и сладкий фрукт

В апельсинах много витаминов Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Выбирать апельсины, на первый взгляд, кажется простым делом: подошел к прилавку, взял пару ярких плодов — и готово. Однако не все апельсины одинаково полезны и вкусны: одни порадуют сочной мякотью и насыщенным ароматом, а другие могут оказаться сухими, горьковатыми или даже испорченными.

Вместе с экспертом Роскачества разберем, на что обращать внимание при покупке этих фруктов. Узнайте, как оценить их внешний вид, запах, текстуру и какие сорта слаще всего.

Антон Северин Директор по внешним коммуникациям Роскачества, автор и ведущий программы «Анатомия качества»

Фрукт не для всех

Научно доказано, что полезные вещества в апельсинах поддерживают иммунитет человека, сердечно-сосудистую систему, а также снижают уровень «плохого» холестерина благодаря клетчатке и флавоноидам.

Правда, для поддержания здоровья фрукт нужно есть регулярно. Только тогда бета-каротин, фолиевая кислота, витамины группы В, С, а также калий, магний, кальций, железо и фосфор, которыми он богат, будут работать.

Сочный и ароматный апельсин всегда тяжелый, упругий и яркий Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Сладости апельсина можно не бояться. Фрукт обладает достаточно низким гликемическим индексом (повышением уровня глюкозы) — от 31 до 51 в зависимости от сорта. Один средний плод содержит около 18% рекомендованной суточной нормы пищевых волокон.

Однако людям с язвенной болезнью, гастритом с повышенной кислотностью и частыми расстройствами кишечника нужно быть аккуратней. Еще врачи после употребления апельсина рекомендуют прополоскать рот водой, так как кислоты могут воздействовать на зубную эмаль.

Не стоит забывать и о том, что цитрусовый фрукт — один из распространенных пищевых аллергенов. Часто встречается перекрестная аллергия — реакция у людей с аллергией на пыльцу трав. Например, злаковых, оливы, полыни, амброзии.

Это связано с наличием сходных белков в составе пыльцы и апельсинов. Также возможна перекрестная реакция при аллергии на латекс.

Что продают в магазинах

В наших магазинах чаще всего продают сладкие столовые сорта. Они различаются по толщине кожуры, размеру и степени сладости. На каждый день чаще выбирают плоды среднего размера с яркой кожурой и выраженным ароматом.

Например, существуют «пупочные» апельсины. У фруктов этой группы на вершине есть характерный вырост, напоминающий пупок. Такие апельсины обычно крупные, сочные, сладкие и без косточек.

Хороший апельсин всегда ароматный Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Еще к столовым апельсинам относят «кровавые». Мякоть этих плодов имеет красный оттенок из-за присутствия антоцианов — пигментов, которые обычно не встречаются в цитрусовых. Такие апельсины часто отличаются насыщенным вкусом с ягодными нотами.

Традиционные круглые или овальные плоды с плотной кожурой и светлой мякотью также относятся к столовым. Их вкус может варьироваться от сладкого до кислого, особенно если фрукт сорвали недозрелым.

Однако перед покупкой надо проверить апельсин и на ощупь. Спелый апельсин плотный, упругий, но не слишком твердый. Слишком мягкий плод может быть перезрелым. Еще хороший апельсин имеет выраженный цитрусовый аромат. Если запаха почти нет, плод может быть недозрелым.

Также стоит помнить, что хороший апельсин всегда тяжелее, чем кажется. Это признак сочной мякоти. Потрясите плод. Если ощущается внутренняя «пустота», мякоть могла пересохнуть. Перед покупкой посмотрите и на плодоножку. Место крепления должно быть сухим, без признаков гнили.

Апельсины лучше всего хранить в холодильнике Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Как хранить апельсины

С тем, как выбрать апельсин, разобрались. Осталось понять, как хранить фрукт, ведь от этого зависит его свежесть, сочность и срок годности. Эксперт Роскачества рассказал, что в холодильнике апельсин сохраняет свежесть лучше, чем при комнатной температуре.

Идеальной для хранения считается температура +4…+8 °C. В остальных случаях плоды быстрее теряют влагу, а значит, вкус. Если апельсины лежат вне холодильника, то их лучше съесть в течение недели. В холоде фрукты остаются свежими до месяца, а если плоды были куплены незрелыми, то даже до трех.

Кроме этого, не стоит помещать их в герметичный пакет или контейнер — фруктам нужен доступ воздуха. Не мойте апельсины перед хранением. Влага ускоряет порчу, а на кожуре есть естественный защитный слой.

Размещать плоды рядом с яблоками, бананами и другими фруктами, выделяющими этилен, также не рекомендуется. Они ускоряют созревание и порчу апельсинов.