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Еда Что приготовить Инструкция Быстро и сытно: простой рецепт макарон по-флотски на сковороде

Быстро и сытно: простой рецепт макарон по-флотски на сковороде

Это блюдо выручает, когда нет времени на очередные кулинарные шедевры

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Изначально это блюдо готовили матросы, но корабля мы поблизости не видим. Зато у нас есть изумительный рецепт | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаИзначально это блюдо готовили матросы, но корабля мы поблизости не видим. Зато у нас есть изумительный рецепт | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Изначально это блюдо готовили матросы, но корабля мы поблизости не видим. Зато у нас есть изумительный рецепт

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Когда нет времени долго стоять у плиты, выручают простые и сытные блюда. Макароны по-флотски как раз из таких: минимум ингредиентов, одна сковорода и около получаса на приготовление. Кстати, название связано с историей военно-морского флота. Это блюдо возникло как практичное решение для питания моряков, которые отправлялись в дальнее плавание. Рассказываем, как быстро приготовить домашний ужин с фаршем и овощами.

Ингредиенты для макарон по-флотски

  • Макароны — 300 граммов;

  • фарш — 400–500 граммов;

  • морковь — 1 штука;

  • лук репчатый — 1 штука;

  • масло растительное — 2–3 соловые ложки;

  • паста томатная — 1–2 столовые ложки;

  • соль, перец — по вкусу;

  • зелень любая — 2–3 веточки.

Сохраните карточку с рецептом | Источник: Юрий Орлов / Городские медиаСохраните карточку с рецептом | Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Сохраните карточку с рецептом

Источник:

Юрий Орлов / Городские медиа

Рецепт макарон по-флотски

Лук мелко нарезаем, морковь (если используем) натираем на крупной терке. Фарш (если он был заморожен) заранее размораживаем. В глубокой сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем фарш и обжариваем его, разбивая комки лопаткой, до изменения цвета. Добавляем лук и морковь. Обжариваем всё вместе, помешивая, пока овощи не станут мягкими.

Затем добавляем томатную пасту, соль и перец по вкусу. Перемешиваем и тушим под крышкой на медленном огне 5–7 минут.

После выкладываем в сковороду отваренные макароны и тщательно перемешиваем, чтобы они равномерно покрылись фаршем. Прогреваем блюдо еще пару минут на слабом огне.

Для более насыщенного вкуса можно добавить немного чеснока, пропущенного через пресс. Если фарш получился суховатым, в него можно влить немного воды или бульона. Вместо томатной пасты подойдут и свежие помидоры. Их нужно пропустить через мясорубку или измельчить в блендере.

Ну а если этих макарон по-флотски вам покажется недостаточно, то у нас есть еще сразу 5 быстрых рецептов в аэрогриле для тех, кому надоело стоять у плиты.

ПО ТЕМЕ
Настасья МедведеваНастасья Медведева
Настасья Медведева
Ведущий корреспондент
Макароны Рецепт Блюдо Еда
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Комментарии
1
Гость
11 минут
Это теперь деликатес не каждому человеку русскому доступный
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Гость
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