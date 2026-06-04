Быстро и сытно: простой рецепт макарон по-флотски на сковороде

Изначально это блюдо готовили матросы, но корабля мы поблизости не видим. Зато у нас есть изумительный рецепт Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Когда нет времени долго стоять у плиты, выручают простые и сытные блюда. Макароны по-флотски как раз из таких: минимум ингредиентов, одна сковорода и около получаса на приготовление. Кстати, название связано с историей военно-морского флота. Это блюдо возникло как практичное решение для питания моряков, которые отправлялись в дальнее плавание. Рассказываем, как быстро приготовить домашний ужин с фаршем и овощами.

Ингредиенты для макарон по-флотски

Макароны — 300 граммов;

фарш — 400–500 граммов;

морковь — 1 штука;

лук репчатый — 1 штука;

масло растительное — 2–3 соловые ложки;

паста томатная — 1–2 столовые ложки;

соль, перец — по вкусу;

зелень любая — 2–3 веточки.

Сохраните карточку с рецептом Источник: Юрий Орлов / Городские медиа

Рецепт макарон по-флотски

Лук мелко нарезаем, морковь (если используем) натираем на крупной терке. Фарш (если он был заморожен) заранее размораживаем. В глубокой сковороде разогреваем растительное масло. Выкладываем фарш и обжариваем его, разбивая комки лопаткой, до изменения цвета. Добавляем лук и морковь. Обжариваем всё вместе, помешивая, пока овощи не станут мягкими.

Затем добавляем томатную пасту, соль и перец по вкусу. Перемешиваем и тушим под крышкой на медленном огне 5–7 минут.

После выкладываем в сковороду отваренные макароны и тщательно перемешиваем, чтобы они равномерно покрылись фаршем. Прогреваем блюдо еще пару минут на слабом огне.

Для более насыщенного вкуса можно добавить немного чеснока, пропущенного через пресс. Если фарш получился суховатым, в него можно влить немного воды или бульона. Вместо томатной пасты подойдут и свежие помидоры. Их нужно пропустить через мясорубку или измельчить в блендере.