Что приготовить из тыквы, кроме супа-пюре? 5 небанальных рецептов

Что приготовить из тыквы Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Если вы думаете, что максимум, что можно сделать из тыквы, — суп-пюре, каша или модный тыквенный раф, то глубоко заблуждаетесь. На деле из тыквы можно создать десятки небанальных блюд — от котлет до хрустящих чипсов. Мы выбрали пять необычных рецептов, которыми можно порадовать близких и удивить друзей во время Тыквенного Спаса и не только.

Котлеты из тыквы

Полезная альтернатива традиционным мясным биточкам, богатая витаминами и клетчаткой.

Ингредиенты:

тыква — 300 г;

манка — 50 г;

яйцо — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

масло для жарки.

Как готовить

Тыкву натирают на терке, лук мелко рубят. Соединяют их в миске, добавляют манку, яйцо, соль и перец. Хорошо перемешивают — масса должна стать густой и однородной. Формируют небольшие котлеты и обжаривают их на разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки. Подают горячими, со сметаной или любым соусом.

Тыква, фаршированная рисом и мясом

Внутри — сытная начинка, снаружи — съедобный «горшок». Выглядит празднично, а готовится проще, чем кажется.

Ингредиенты (на 6 порций):

тыква — 1 шт.;

свинина — 600 г;

морковь — 2 шт.;

сладкий перец — 2 шт.;

ананас консервированный — 200 г;

лук — 1 шт.;

рис — 100 г;

сливочное масло — 50 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

тимьян — 2 веточки;

мускатный орех — 1/2 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Как готовить

Рис замачивают в холодной воде на полчаса. На сковороде разогревают оливковое и сливочное масло, обжаривают лук до прозрачности. Добавляют нарезанные соломкой морковь и перец, готовят еще пару минут. Затем кладут кусочки свинины, обжаривают до румяной корочки около 10 минут. Всыпают рис, добавляют специи, чеснок и тимьян, заливают 200 мл горячей воды. Тушат под крышкой 10 минут, в конце вмешивают кусочки ананаса. У тыквы срезают верхушку, ложкой удаляют семена. Наполняют овощ начинкой, накрывают срезанной «крышкой» и ставят на противень. Выпекают при 200 градусах два часа. Подают целиком, а за столом ложкой раскладывают мясо с овощами в тарелки, захватывая мякоть тыквы.

Манты с луком и тыквой

Нежная и сочная альтернатива классическим мантам с мясом.

Ингредиенты (на 8 порций):

тыква — 700 г;

лук — 3 шт.;

сливочное масло — 200 г;

зира — 1/2 ч. л.;

острый перец — по вкусу;

соль, черный перец;

для теста: мука — 600 г, соль — 1/2 ч. л., вода — 200 мл.

Как готовить

Из муки, соли и воды замешивают крутое тесто. Накрывают его и оставляют при комнатной температуре на полчаса. Тыкву натирают на терке, лук мелко нарезают. Соединяют их, добавляют растолченную зиру, черный и острый перец. Тесто раскатывают в тонкий пласт и нарезают квадратами стороной 8–9 см. В центр каждого кладут ложку начинки и маленький кусочек сливочного масла. Края поднимают и защипывают спиралью. Смазывают ярусы мантоварки маслом, выкладывают манты свободно, чтобы не слиплись. Готовят 25 минут. Подают сразу, со сметаной или топленым маслом.

Маффины с тыквой и шпинатом

Несладкая выпечка, которую можно взять в качестве перекуса в офис или в дорогу.

Ингредиенты (на 6 порций):

тыква — 350 г;

мука — 280 г;

молоко — 1 стакан;

пармезан — 150 г;

яйца — 2 шт.;

шпинат свежий — 100 г;

фета — 100 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Как готовить

Нарезают тыкву небольшими кубиками, выкладывают в сковороду с ложкой воды и тушат под крышкой 5 минут. Добавляют шпинат, готовят еще 5 минут — овощи должны стать мягкими. Откидывают их на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Пармезан натирают на мелкой терке, фету крошат вилкой. В отдельной миске смешивают яйца и молоко, солят, перчат. Добавляют оба сыра и подготовленные овощи, перемешивают. Всыпают муку с разрыхлителем и быстро, но аккуратно соединяют всё лопаткой. Раскладывают тесто по формочкам для маффинов, заполняя их почти полностью. Выпекают 25–30 минут при 180 градусах. Подают в теплом виде.

Тыквенные чипсы с медом

Ароматный десерт, который оценят адепты правильного питания.

Ингредиенты:

тыква — 500 г;

мед — 2 ст. л.;

сок 1 лимона.

Как готовить