От классики до эксперимента: 5 вкусных рецептов рассольника

Рассольник — традиционный и очень популярный русский суп с пикантной кислинкой, которую придают соленые огурцы и рассол от них. Рецептов блюда много. И у каждой хозяйки наверняка есть свой любимый способ приготовления. Традиционный рассольник готовится с перловкой и говядиной. Но есть и другие, не менее вкусные варианты. Мы приготовили для вас 5 проверенных и вкусных рецептов.
Классический рассольник с перловкой
Как уже было сказано выше, классический рассольник готовят с говядиной и перловкой. Но можно взять и свинину. Чтобы бульон оставался прозрачным, крупу лучше сварить отдельно и потом добавить в бульон. Для более насыщенного вкуса используйте бочковые соленые огурцы, а не маринованные. Рассол добавляйте в конце приготовления. Кстати, рассольнику лучше дать настояться. Он становится вкуснее на следующий день. Суп можно подавать со свежей зеленю и сметаной.
Ингредиенты:
мясо на кости (говядина) — 500 г;
перловая крупа — 100 г;
картофель — 3–4 шт.;
соленые огурцы — 3–4 шт.;
огуречный рассол — 150–200 мл;
репчатый лук — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
томатная паста — 1 ст. л.;
растительное масло — 2 ст. л.;
лавровый лист — 1–2 шт.;
соль, черный молотый перец, специи — по вкусу.
Приготовление:
Перловую крупу промойте и замочите в холодной воде на час, затем отварите.
Сварите говяжий бульон. Мясо выньте, нарежьте кубиком или соломкой и верните в кастрюлю.
Картофель нарежьте кубиками, добавьте в бульон. Всыпьте перловку и варите 15 минут.
Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Обжарьте на растительном масле. Соленые огурцы нарежьте соломкой или кубиком, добавьте к овощам, тушите 5 минут. Добавьте томатную пасту, хорошо перемешайте. Переложите зажарку в суп.
Влейте в кастрюлю огуречный рассол, добавьте лавровый лист и перец. Варите рассольник еще минут 10. Попробуйте и при необходимости досолите.
Рассольник с рисом
Не все любят перловую крупу, поэтому предлагаем приготовить рассольник с рисом. Вместо томатной пасты на этот раз будем использовать свежие помидоры.
Ингредиенты:
говядина или баранина — 600 г;
картофель — 3–4 шт.;
рис — 125 г;
репчатый лук — 1 шт.;
соленые огурцы — 4 шт.;
огуречный рассол — 200 мл;
морковь — 1 шт.;
помидоры — 1 шт.
растительное масло — для жарки;
лавровый лист — 2 шт.;
соль, черный молотый перец, специй — по вкусу.
Приготовление:
Отварите мясо до готовности, нарежьте кусками и верните в кастрюлю.
Нарежьте картофель кубиками, отправьте в бульон. Через пару минут туда же добавьте промытый рис. Варите 15 минут.
Мелко нарежьте лук, натрите морковь и обжарьте на растительном масле.
Добавьте в зажарку мелко нарезанные соленые огурцы и помидор без кожуры. Обжарьте всё вместе. Отправьте в кастрюлю. Варите еще минут 10.
В конце влейте в кастрюлю огуречный рассол, специи, лавровый лист. Снимите суп с огня и дайте постоять полчаса.
Рассольник с курицей
Если по душе больше суп на курином бульоне, то этот рецепт рассольника точно для вас. Он больше подойдет детям. При этом блюдо с мясом птицы нисколько не уступит классическому варианту по вкусу. Не забудьте украсить рассольник зеленью и добавить сметану.
Ингредиенты:
куриные бедрышки или филе — 500 г;
перловая крупа — 80 г;
картофель — 3 шт.;
морковь — 1 шт.;
солёные огурцы — 3 шт.;
огуречный рассол — 150 мл;
репчатый лук — 1 луковица;
томатная паста — 1 ст. л.;
растительное масло — для жарки;
соль, перец, специи, лавровый лист — по вкусу.
Приготовление:
Промойте перловую крупу и замочите в холодной воде.
Сварите куриный бульон, отделите мясо от косточек, верните в кастрюлю.
Добавьте в бульон перловку. Варите 15 минут.
Картофель нарежьте кубиками или соломкой, добавьте в суп и варите еще 10–15 минут.
Измельченные лук и морковь обжарьте на растительном масле, добавьте томатную пасту, специи, перемешайте.
Зажарку переложите в суп, добавьте соленые огурцы, натертые на терке. Влейте рассол, положите лавровый лист. Попробуйте и при необходимости посолите.
Рассольник с сушеными грибами
Рассольник с сушеными грибами станет прекрасной альтернативой супу с мясом. Густой, наваристый и сытный. Перловку для грибного рассольника можно не замачивать, а прокалить на сухой сковороде без масла. В суп с грибами вместо картофеля можно добавить, например, сельдерей.
Ингредиенты:
грибы белые сушеные — 50 г;
картофель — 2 шт.;
морковь — 1 шт.;
лук репчатый — 1 шт.;
огурцы соленый — 3 шт.;
огуречный рассол — 150 мл;
перловая крупа — 40 г;
томатная паста — 1 ст. л.;
масло растительное — для жарки;
соль, перец, лавровый лист, специи — по вкусу.
Приготовление:
Сушеные лесные грибы залейте водой и оставьте на полчаса. Промойте. Снова залейте водой и оставьте на несколько часов. Нарежьте соломкой и переложите в большую кастрюлю с водой. Варите до готовности грибов, снимая пену.
Перловку прокалите на сухой сковороде без масла, добавьте в бульон, варите 15 минут.
Картофель нарежьте кубиками, добавьте в кастрюлю.
Измельчите репчатый лук и морковь, обжарьте на растительном масле. Добавьте к овощам натертые на крупной терке соленые огурцы и томатную пасту, специи. Хорошо перемешайте. Переложите в кастрюлю.
Доведите рассольник до кипения, варите 5–10 минут, затем снимите с огня и добавьте рассол.
Закройте крышкой и дайте постоять 15 минут.
Вегетарианский рассольник
Да, рассольник вполне может быть вегетарианский. Суп получится густым и насыщенным по вкусу с легкой кислинкой. Зелени можно добавить много и разной. Подойдет укроп, петрушка, базилик и зеленый лук.
Ингредиенты:
перловая крупа — 120 г;
соленые огурцы — 2 шт.;
огуречный рассол — 150 мл;
морковь — 1 шт.;
сельдерей — 2 черешка;
лук репчатый — 1 шт.;
зубчики чеснока — 2–4 шт.;
томатная паста — 2 ст. л.;
растительное масло — для жарки;
копченая паприка — 1 ч. л.;
соль, черный перец, лавровый лист — по вкусу;
зелень — по вкусу.
Приготовление:
Перловку обжарьте на сухой сковородке. Залейте водой, посолите, варите на медленном огне 20 минут.
Измельчите лук и чеснок, морковь натрите на терке, сельдерей нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте 5 минут на растительном масле. Затем добавьте соленые огурцы, томатную пасту, перемешайте. Переложите зажарку в кастрюлю с перловкой. Варите 10 минут.
Влейте в кастрюлю рассол, добавьте специи, лавровый лист. Снимите рассольник с огня. Дайте настояться под крышкой 5–10 минут. Подавайте со сметаной.