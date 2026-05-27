НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +5

5 м/c,

зап.

 737мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 71,67
EUR 83,30
Почему не строят ТЦ
Цены на Даманском
Почему сейчас стоит купить квартиру?
Массовое ДТП
Как отметить свадьбу в Ярославле
Что с третьим мостом
История учениц спецшколы
Афиша на День города
Винит врачей в смерти жены
Еда Инструкция От классики до эксперимента: 5 вкусных рецептов рассольника

От классики до эксперимента: 5 вкусных рецептов рассольника

Популярный суп можно приготовить не только с перловкой

121
Это блюдо русской кухни никого не оставит равнодушным | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUЭто блюдо русской кухни никого не оставит равнодушным | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Это блюдо русской кухни никого не оставит равнодушным

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Рассольник — традиционный и очень популярный русский суп с пикантной кислинкой, которую придают соленые огурцы и рассол от них. Рецептов блюда много. И у каждой хозяйки наверняка есть свой любимый способ приготовления. Традиционный рассольник готовится с перловкой и говядиной. Но есть и другие, не менее вкусные варианты. Мы приготовили для вас 5 проверенных и вкусных рецептов.

Классический рассольник с перловкой

Как уже было сказано выше, классический рассольник готовят с говядиной и перловкой. Но можно взять и свинину. Чтобы бульон оставался прозрачным, крупу лучше сварить отдельно и потом добавить в бульон. Для более насыщенного вкуса используйте бочковые соленые огурцы, а не маринованные. Рассол добавляйте в конце приготовления. Кстати, рассольнику лучше дать настояться. Он становится вкуснее на следующий день. Суп можно подавать со свежей зеленю и сметаной.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • мясо на кости (говядина) — 500 г;

  • перловая крупа — 100 г;

  • картофель — 3–4 шт.;

  • соленые огурцы — 3–4 шт.;

  • огуречный рассол — 150–200 мл;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • томатная паста — 1 ст. л.;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • лавровый лист — 1–2 шт.;

  • соль, черный молотый перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Перловую крупу промойте и замочите в холодной воде на час, затем отварите.

  2. Сварите говяжий бульон. Мясо выньте, нарежьте кубиком или соломкой и верните в кастрюлю.

  3. Картофель нарежьте кубиками, добавьте в бульон. Всыпьте перловку и варите 15 минут.

  4. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Обжарьте на растительном масле. Соленые огурцы нарежьте соломкой или кубиком, добавьте к овощам, тушите 5 минут. Добавьте томатную пасту, хорошо перемешайте. Переложите зажарку в суп.

  5. Влейте в кастрюлю огуречный рассол, добавьте лавровый лист и перец. Варите рассольник еще минут 10. Попробуйте и при необходимости досолите.

Рассольник с рисом

Не все любят перловую крупу, поэтому предлагаем приготовить рассольник с рисом. Вместо томатной пасты на этот раз будем использовать свежие помидоры.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • говядина или баранина — 600 г;

  • картофель — 3–4 шт.;

  • рис — 125 г;

  • репчатый лук — 1 шт.;

  • соленые огурцы — 4 шт.;

  • огуречный рассол — 200 мл;

  • морковь — 1 шт.;

  • помидоры — 1 шт.

  • растительное масло — для жарки;

  • лавровый лист — 2 шт.;

  • соль, черный молотый перец, специй — по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите мясо до готовности, нарежьте кусками и верните в кастрюлю.

  2. Нарежьте картофель кубиками, отправьте в бульон. Через пару минут туда же добавьте промытый рис. Варите 15 минут.

  3. Мелко нарежьте лук, натрите морковь и обжарьте на растительном масле.

  4. Добавьте в зажарку мелко нарезанные соленые огурцы и помидор без кожуры. Обжарьте всё вместе. Отправьте в кастрюлю. Варите еще минут 10.

  5. В конце влейте в кастрюлю огуречный рассол, специи, лавровый лист. Снимите суп с огня и дайте постоять полчаса.

Рассольник с курицей

Если по душе больше суп на курином бульоне, то этот рецепт рассольника точно для вас. Он больше подойдет детям. При этом блюдо с мясом птицы нисколько не уступит классическому варианту по вкусу. Не забудьте украсить рассольник зеленью и добавить сметану.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • куриные бедрышки или филе — 500 г;

  • перловая крупа — 80 г;

  • картофель — 3 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • солёные огурцы — 3 шт.;

  • огуречный рассол — 150 мл;

  • репчатый лук — 1 луковица;

  • томатная паста — 1 ст. л.;

  • растительное масло — для жарки;

  • соль, перец, специи, лавровый лист — по вкусу.

Приготовление:

  1. Промойте перловую крупу и замочите в холодной воде.

  2. Сварите куриный бульон, отделите мясо от косточек, верните в кастрюлю.

  3. Добавьте в бульон перловку. Варите 15 минут.

  4. Картофель нарежьте кубиками или соломкой, добавьте в суп и варите еще 10–15 минут.

  5. Измельченные лук и морковь обжарьте на растительном масле, добавьте томатную пасту, специи, перемешайте.

  6. Зажарку переложите в суп, добавьте соленые огурцы, натертые на терке. Влейте рассол, положите лавровый лист. Попробуйте и при необходимости посолите.

Рассольник с сушеными грибами

Рассольник с сушеными грибами станет прекрасной альтернативой супу с мясом. Густой, наваристый и сытный. Перловку для грибного рассольника можно не замачивать, а прокалить на сухой сковороде без масла. В суп с грибами вместо картофеля можно добавить, например, сельдерей.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • грибы белые сушеные — 50 г;

  • картофель — 2 шт.;

  • морковь — 1 шт.;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • огурцы соленый — 3 шт.;

  • огуречный рассол — 150 мл;

  • перловая крупа — 40 г;

  • томатная паста — 1 ст. л.;

  • масло растительное — для жарки;

  • соль, перец, лавровый лист, специи — по вкусу.

Приготовление:

  1. Сушеные лесные грибы залейте водой и оставьте на полчаса. Промойте. Снова залейте водой и оставьте на несколько часов. Нарежьте соломкой и переложите в большую кастрюлю с водой. Варите до готовности грибов, снимая пену.

  2. Перловку прокалите на сухой сковороде без масла, добавьте в бульон, варите 15 минут.

  3. Картофель нарежьте кубиками, добавьте в кастрюлю.

  4. Измельчите репчатый лук и морковь, обжарьте на растительном масле. Добавьте к овощам натертые на крупной терке соленые огурцы и томатную пасту, специи. Хорошо перемешайте. Переложите в кастрюлю.

  5. Доведите рассольник до кипения, варите 5–10 минут, затем снимите с огня и добавьте рассол.

  6. Закройте крышкой и дайте постоять 15 минут.

Вегетарианский рассольник

Да, рассольник вполне может быть вегетарианский. Суп получится густым и насыщенным по вкусу с легкой кислинкой. Зелени можно добавить много и разной. Подойдет укроп, петрушка, базилик и зеленый лук.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиаИсточник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа
Источник:

Юрий Скулыбердин / Городские медиа

Ингредиенты:

  • перловая крупа — 120 г;

  • соленые огурцы — 2 шт.;

  • огуречный рассол — 150 мл;

  • морковь — 1 шт.;

  • сельдерей — 2 черешка;

  • лук репчатый — 1 шт.;

  • зубчики чеснока — 2–4 шт.;

  • томатная паста — 2 ст. л.;

  • растительное масло — для жарки;

  • копченая паприка — 1 ч. л.;

  • соль, черный перец, лавровый лист — по вкусу;

  • зелень — по вкусу.

Приготовление:

  1. Перловку обжарьте на сухой сковородке. Залейте водой, посолите, варите на медленном огне 20 минут.

  2. Измельчите лук и чеснок, морковь натрите на терке, сельдерей нарежьте небольшими кусочками. Обжарьте 5 минут на растительном масле. Затем добавьте соленые огурцы, томатную пасту, перемешайте. Переложите зажарку в кастрюлю с перловкой. Варите 10 минут.

  3. Влейте в кастрюлю рассол, добавьте специи, лавровый лист. Снимите рассольник с огня. Дайте настояться под крышкой 5–10 минут. Подавайте со сметаной.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ШевяковаАнастасия Шевякова
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Суп Рецепт Приготовление еды
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
8 минут
Рассольник с перловкой всегда назывался по Ленинградски
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Никто любить твое животное не обязан». За что покупатели ненавидят культуру «пет-френдли», которая захватила магазины
Глеб Чёрный
Автор мнения
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Это верный способ умереть прямо сейчас». HR-директор объяснила, стоит ли торговаться с начальством при сокращении
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Будет вам и Netflix, будет и YouTube. Журналист едва не попался мошенникам — они добрались уже и до телевизоров
Сергей Уланов
журналист НГС
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Рекомендуем