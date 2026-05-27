От классики до эксперимента: 5 вкусных рецептов рассольника

Рассольник — традиционный и очень популярный русский суп с пикантной кислинкой, которую придают соленые огурцы и рассол от них. Рецептов блюда много. И у каждой хозяйки наверняка есть свой любимый способ приготовления. Традиционный рассольник готовится с перловкой и говядиной. Но есть и другие, не менее вкусные варианты. Мы приготовили для вас 5 проверенных и вкусных рецептов.

Классический рассольник с перловкой

Как уже было сказано выше, классический рассольник готовят с говядиной и перловкой. Но можно взять и свинину. Чтобы бульон оставался прозрачным, крупу лучше сварить отдельно и потом добавить в бульон. Для более насыщенного вкуса используйте бочковые соленые огурцы, а не маринованные. Рассол добавляйте в конце приготовления. Кстати, рассольнику лучше дать настояться. Он становится вкуснее на следующий день. Суп можно подавать со свежей зеленю и сметаной.

Ингредиенты:

мясо на кости (говядина) — 500 г;

перловая крупа — 100 г;

картофель — 3–4 шт.;

соленые огурцы — 3–4 шт.;

огуречный рассол — 150–200 мл;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

лавровый лист — 1–2 шт.;

соль, черный молотый перец, специи — по вкусу.

Приготовление:

Перловую крупу промойте и замочите в холодной воде на час, затем отварите. Сварите говяжий бульон. Мясо выньте, нарежьте кубиком или соломкой и верните в кастрюлю. Картофель нарежьте кубиками, добавьте в бульон. Всыпьте перловку и варите 15 минут. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке. Обжарьте на растительном масле. Соленые огурцы нарежьте соломкой или кубиком, добавьте к овощам, тушите 5 минут. Добавьте томатную пасту, хорошо перемешайте. Переложите зажарку в суп. Влейте в кастрюлю огуречный рассол, добавьте лавровый лист и перец. Варите рассольник еще минут 10. Попробуйте и при необходимости досолите.

Рассольник с рисом

Не все любят перловую крупу, поэтому предлагаем приготовить рассольник с рисом. Вместо томатной пасты на этот раз будем использовать свежие помидоры.

Ингредиенты:

говядина или баранина — 600 г;

картофель — 3–4 шт.;

рис — 125 г;

репчатый лук — 1 шт.;

соленые огурцы — 4 шт.;

огуречный рассол — 200 мл;

морковь — 1 шт.;

помидоры — 1 шт.

растительное масло — для жарки;

лавровый лист — 2 шт.;

соль, черный молотый перец, специй — по вкусу.

Приготовление:

Отварите мясо до готовности, нарежьте кусками и верните в кастрюлю. Нарежьте картофель кубиками, отправьте в бульон. Через пару минут туда же добавьте промытый рис. Варите 15 минут. Мелко нарежьте лук, натрите морковь и обжарьте на растительном масле. Добавьте в зажарку мелко нарезанные соленые огурцы и помидор без кожуры. Обжарьте всё вместе. Отправьте в кастрюлю. Варите еще минут 10. В конце влейте в кастрюлю огуречный рассол, специи, лавровый лист. Снимите суп с огня и дайте постоять полчаса.

Рассольник с курицей

Если по душе больше суп на курином бульоне, то этот рецепт рассольника точно для вас. Он больше подойдет детям. При этом блюдо с мясом птицы нисколько не уступит классическому варианту по вкусу. Не забудьте украсить рассольник зеленью и добавить сметану.

Ингредиенты:

куриные бедрышки или филе — 500 г;

перловая крупа — 80 г;

картофель — 3 шт.;

морковь — 1 шт.;

солёные огурцы — 3 шт.;

огуречный рассол — 150 мл;

репчатый лук — 1 луковица;

томатная паста — 1 ст. л.;

растительное масло — для жарки;

соль, перец, специи, лавровый лист — по вкусу.

Приготовление:

Промойте перловую крупу и замочите в холодной воде. Сварите куриный бульон, отделите мясо от косточек, верните в кастрюлю. Добавьте в бульон перловку. Варите 15 минут. Картофель нарежьте кубиками или соломкой, добавьте в суп и варите еще 10–15 минут. Измельченные лук и морковь обжарьте на растительном масле, добавьте томатную пасту, специи, перемешайте. Зажарку переложите в суп, добавьте соленые огурцы, натертые на терке. Влейте рассол, положите лавровый лист. Попробуйте и при необходимости посолите.

Рассольник с сушеными грибами

Рассольник с сушеными грибами станет прекрасной альтернативой супу с мясом. Густой, наваристый и сытный. Перловку для грибного рассольника можно не замачивать, а прокалить на сухой сковороде без масла. В суп с грибами вместо картофеля можно добавить, например, сельдерей.

Ингредиенты:

грибы белые сушеные — 50 г;

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

огурцы соленый — 3 шт.;

огуречный рассол — 150 мл;

перловая крупа — 40 г;

томатная паста — 1 ст. л.;

масло растительное — для жарки;

соль, перец, лавровый лист, специи — по вкусу.

Приготовление:

Сушеные лесные грибы залейте водой и оставьте на полчаса. Промойте. Снова залейте водой и оставьте на несколько часов. Нарежьте соломкой и переложите в большую кастрюлю с водой. Варите до готовности грибов, снимая пену. Перловку прокалите на сухой сковороде без масла, добавьте в бульон, варите 15 минут. Картофель нарежьте кубиками, добавьте в кастрюлю. Измельчите репчатый лук и морковь, обжарьте на растительном масле. Добавьте к овощам натертые на крупной терке соленые огурцы и томатную пасту, специи. Хорошо перемешайте. Переложите в кастрюлю. Доведите рассольник до кипения, варите 5–10 минут, затем снимите с огня и добавьте рассол. Закройте крышкой и дайте постоять 15 минут.

Вегетарианский рассольник

Да, рассольник вполне может быть вегетарианский. Суп получится густым и насыщенным по вкусу с легкой кислинкой. Зелени можно добавить много и разной. Подойдет укроп, петрушка, базилик и зеленый лук.

Ингредиенты:

перловая крупа — 120 г;

соленые огурцы — 2 шт.;

огуречный рассол — 150 мл;

морковь — 1 шт.;

сельдерей — 2 черешка;

лук репчатый — 1 шт.;

зубчики чеснока — 2–4 шт.;

томатная паста — 2 ст. л.;

растительное масло — для жарки;

копченая паприка — 1 ч. л.;

соль, черный перец, лавровый лист — по вкусу;

зелень — по вкусу.

Приготовление: