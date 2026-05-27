Как выбрать питахайю: 5 признаков спелого и вкусного «драконьего фрукта»

Питахайя, или, как ее называют в народе, «драконий фрукт», — экзотический гость в наших магазинах. Необычная ярко‑розовая кожура с зелеными чешуйками привлекает покупателей, но как понять, что фрукт спелый?

И это действительно непростой вопрос: питахайя пока не так привычна, как яблоки или бананы, а значит, легко ошибиться и купить недозрелый или перезрелый плод.

Разбираемся вместе с экспертом Роскачества, как выбрать идеальную питахайю.

Антон Северин Директор по внешним коммуникациям Роскачества, автор и ведущий программы «Анатомия качества»

Что полезного в питахайе

Если постоянно есть этот тропический фрукт, то можно обогатить организм клетчаткой. Этот компонент стимулирует перистальтику кишечника и способствует профилактике запоров.

Фрукт богат и пребиотиками, поддерживающими рост полезных бактерий и здоровое состояние микробиома. Кроме того, питахайя является источником витамина C — мощного антиоксиданта. Он укрепляет иммунитет и помогает организму восстанавливаться во время болезней.

В питахайе есть антиоксиданты, бетацианин и флавоноиды, защищающие клетки от свободных радикалов. Свободные радикалы — нестабильные молекулы с неспаренным электроном. При избытке они ускоряют старение, воспалительные процессы и развитие ряда заболеваний — от сердечно‑сосудистых до нейродегенеративных.

Может и навредить

Стоит помнить: как и другие экзотические фрукты, питахайя вызывает аллергию. Людям с аллергией на фрукты или бронхиальной астмой следует начинать с небольшого количества. Симптомы аллергии проявляются через крапивницу, рвоту, отек языка и другие признаки.

Не советуют есть фрукт и детям, а также кормящим женщинам.

Из-за высокого содержания клетчатки не рекомендуется превышать дневную норму в 100–150 г. Специалисты не советуют употреблять более 300 г фрукта в день. Иначе может быть вздутие живота и газообразование.

Что продают в магазинах

В российских магазинах чаще всего встречаются три основных вида питахайи: белая, красная, желтая.

У белой питахайи кожура розовая или красная, мякоть — белая, с мелкими черными семенами, напоминающими маковые зерна. Вкус нейтральный, освежающий, с легкой кислинкой.

У красной питахайи и кожура, и мякоть красные или розово-пурпурные, а вкус сладкий. Желтая питахайя отличается желтой кожурой и мякотью с легкими медовыми нотками.

Как выбрать самую вкусную питахайю

При выборе «драконьего фрукта» обязательно обращайте внимание на кожуру. На ней не должно быть повреждений. Окраска у качественного фрукта равномерная — розовая, пурпурная или желтая в зависимости от сорта.

Максимум, что может выделяться на кожуре питахайи, — нескольких темных пятнышек, но их большое количество может говорить о перезрелости или подмораживании плода.

Кончики «листочков» у фрукта могут быть зелеными, но по мере созревания они подсыхают и жухнут.

Оцените питахайю на ощупь: свежая питахайя при легком нажатии слегка продавливается. Если плод слишком мягкий и не держит форму, это говорит о том, что он перележал.

По мякоти тоже можно оценить спелость: побуревшая мякоть означает, что плод перезрел. В норме мякоть должна быть ярко-белой или насыщенно-красной с мелкими черными семечками.

Как «дозреть» и есть питахайю

Если перезрелый фрукт может быть испорчен, то недозрелую питахайю легко «дозреть». Для этого нужно оставить плод при комнатной температуре на 1–2 дня. Полезно положить его в бумажный пакет, тогда он созреет еще быстрее.

Спелую питахайю нужно хранить в холодильнике при температуре +5…+8 градусов. Свежим фрукт останется на 3–5 дней. Однако разрезанный фрукт нужно съесть в течение суток. Испорченный плод может привести к отравлению.

Семена есть тоже можно, они содержат полезную клетчатку. Питахайя хорошо сочетается с фруктами, йогуртом, орехами и медом.

Свежую питахайю перед едой нужно тщательно помыть. Фрукт удобно съесть, если разрезать его пополам и аккуратно вынуть мякоть ложкой.