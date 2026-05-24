Суп из замороженных грибов: рецепт быстрого блюда на обед или ужин

Лесной аромат и минимум хлопот: рассказываем, как использовать то, что собрали еще в прошлом году

88
Время приготовления — 30–40 минут

Источник:
Станислав Соколов / NGS.RU

В морозилке лежит пакет с прошлогодними опятами или покупными шампиньонами? Отлично! Замороженные грибы — настоящая палочка-выручалочка. В отличие от свежих, они уже отварены и даже нарезаны, а значит, время готовки сокращается на полчаса. Из них получается наваристый, ароматный суп, который согреет холодным вечером и напомнит о лете. Делимся базовым рецептом, который вы легко дополните лапшой, крупой и свежей зеленью.

Ингредиенты

  • замороженные грибы (лесные или шампиньоны) — 400–500 граммов;

  • картофель — 3–4 средние штуки;

  • лук репчатый — 1 штука;

  • морковь — 1 штука;

  • вода или бульон — 1,5–2 литра;

  • растительное масло для жарки — 2 столовые ложки;

  • соль, черный перец — по вкусу;

  • лавровый лист — 1 штука;

  • свежая зелень (укроп, петрушка) — для подачи;

  • по желанию — 2 столовые ложки перловой, рисовой крупы или 100 граммов лапши.

Приготовление

  1. Вскипятите воду или сварите бульон. Закиньте туда нарезанный кубиками картофель (и крупу, если используете).

  2. В сковороде разогрейте масло. Мелко нарежьте лук, морковь натрите на терке. Пассеруйте 5 минут до мягкости.

  3. Добавьте в сковороду грибы прямо из пакета — размораживать не нужно. Жарьте всё вместе еще 7–10 минут на среднем огне, пока не выпарится жидкость.

  4. Через 10 минут после закипания картофеля добавьте в суп содержимое сковороды.

  5. Посолите, поперчите, положите лавровый лист. Варите еще 10–15 минут (до готовности картошки).

  6. Если добавляете лапшу — положите ее за 5 минут до конца варки.

  7. Дайте супу настояться под крышкой 5–10 минут. Разлейте по тарелкам, посыпьте свежей зеленью.

Совет

Для более яркого вкуса за 2 минуты до выключения добавьте 1–2 зубчика раздавленного чеснока и маленький кусочек сливочного масла. Если грибы кажутся пресными, влейте одну столовую ложку соевого соуса или добавьте горсть сушеных белых грибов (размочив их предварительно).

Если грибного супа вам покажется недостаточно, то у нас есть еще один вариант — прямиком из детства: простой и быстрый рецепт супа с манкой без комочков.

Алёна Золотухина
