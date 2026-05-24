Суп из замороженных грибов: рецепт быстрого блюда на обед или ужин

В морозилке лежит пакет с прошлогодними опятами или покупными шампиньонами? Отлично! Замороженные грибы — настоящая палочка-выручалочка. В отличие от свежих, они уже отварены и даже нарезаны, а значит, время готовки сокращается на полчаса. Из них получается наваристый, ароматный суп, который согреет холодным вечером и напомнит о лете. Делимся базовым рецептом, который вы легко дополните лапшой, крупой и свежей зеленью.
Ингредиенты
замороженные грибы (лесные или шампиньоны) — 400–500 граммов;
картофель — 3–4 средние штуки;
лук репчатый — 1 штука;
морковь — 1 штука;
вода или бульон — 1,5–2 литра;
растительное масло для жарки — 2 столовые ложки;
соль, черный перец — по вкусу;
лавровый лист — 1 штука;
свежая зелень (укроп, петрушка) — для подачи;
по желанию — 2 столовые ложки перловой, рисовой крупы или 100 граммов лапши.
Приготовление
Вскипятите воду или сварите бульон. Закиньте туда нарезанный кубиками картофель (и крупу, если используете).
В сковороде разогрейте масло. Мелко нарежьте лук, морковь натрите на терке. Пассеруйте 5 минут до мягкости.
Добавьте в сковороду грибы прямо из пакета — размораживать не нужно. Жарьте всё вместе еще 7–10 минут на среднем огне, пока не выпарится жидкость.
Через 10 минут после закипания картофеля добавьте в суп содержимое сковороды.
Посолите, поперчите, положите лавровый лист. Варите еще 10–15 минут (до готовности картошки).
Если добавляете лапшу — положите ее за 5 минут до конца варки.
Дайте супу настояться под крышкой 5–10 минут. Разлейте по тарелкам, посыпьте свежей зеленью.
Совет
Для более яркого вкуса за 2 минуты до выключения добавьте 1–2 зубчика раздавленного чеснока и маленький кусочек сливочного масла. Если грибы кажутся пресными, влейте одну столовую ложку соевого соуса или добавьте горсть сушеных белых грибов (размочив их предварительно).
Если грибного супа вам покажется недостаточно, то у нас есть еще один вариант — прямиком из детства: простой и быстрый рецепт супа с манкой без комочков.