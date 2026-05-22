Еда Выбираем манго мечты: как определить спелый фрукт на прилавке — понятная инструкция

Разбираемся вместе с экспертом Роскачества

Манго — очень полезный фрукт | Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

Манго — один из самых популярных тропических фруктов среди россиян, который покоряет своим сладким, медовым вкусом и насыщенным ароматом. Он богат витаминами A и C, калием, клетчаткой и антиоксидантами, что делает его плоды еще и очень полезными.

Однако при выборе манго очень легко ошибиться. Эксперт Роскачества рассказал, на что смотреть перед покупкой, чтобы принести домой хороший фрукт.

Антон Северин

Директор по внешним коммуникациям Роскачества, автор и ведущий программы «Анатомия качества»

Чем полезно и опасно манго

Разберемся поподробнее, что полезного в манго. Свежий фрукт содержит не только витамины A и С, но и B, E, K, а также бета-каротин. В 100 г продукта 36,4 мг витамина C — это 44% от суточной нормы.

Манго содержит калий, медь, фосфор, кальций, железо, цинк. Плод — источник углеводов, растительной клетчатки и минералов.

Кстати высокое содержание клетчатки делает фрукт полезным при запорах. Витамин C укрепляет иммунитет и сосуды, витамины группы B улучшают работу нервной системы и мозга, а калий и магний поддерживают сердечно-сосудистую систему.

Несмотря на всю пользу, с манго стоит быть поаккуратнее. Фрукт может вызывать аллергические реакции, особенно у людей с аллергией на плоды семейства сумаховых или латекс.

Гликемический индекс манго равен 55, поэтому людям с диабетом есть фрукт следует ограниченно: не чаще двух раз в неделю и небольшими порциями.

Кроме этого, незрелое манго может раздражать слизистую желудка. Переедание вообще вызывает проблемы с желудочно-кишечным трактом, скачки сахара или аллергические реакции.

Какое манго продают в магазинах

В мире существует более 300 сортов манго, но в России чаще всего встречаются три основных сорта манго: «кент», «кейт» и «томми аткинс». Эти сорта популярны благодаря устойчивости к транспортировке, длительному сроку хранения и коммерческому выращиванию в странах-экспортерах.

Их различаются по размеру, вкусу, цвету и структуре мякоти. У большинства сортов мякоть сливочная и нежная, но есть сорта и с выраженными волокнами.

Плоды сорта «кент» известны по зеленой кожуре, иногда с легким красным румянцем, гладкой мякотью без кислинки и волокон, а также ароматом с легкими нотками ванили.

Манго сорта «кейт» всегда с зеленой кожурой, которая остается такой даже у полностью спелых плодов. Мякоть у фрукта плотная, с минимальным количеством волокон и легкой кислинкой. У сорта «томми аткинс» также зелено-красная кожура, но мякоть волокнистая, с небольшой кислинкой.

Как выбрать спелое манго

Зачастую манго в магазинах выбирают по цвету, но этот признак не гарантирует того, что фрукт будет спелым. В кожуре надо обращать внимание на гладкость. У хорошего манго кожица блестящая. На ней могут быть мелкие пятна, но крупные говорят о перезрелости.

Полезно и проверить фрукт на упругость. Хороший плод сохраняет форму и не оставляет вмятин, но при этом не слишком твердый. К слову, в более округлых плодах обычно больше мякоти.

У спелого манго сладкий фруктовый аромат, напоминающий дыню или ананас. Если запах слабый или отсутствует, плод может быть недозрелым. Кислый запах с нотками спирта свидетельствует о порче.

Правила хранения

Большой минус манго в том, что этот фрукт достаточно быстро теряет свежесть после покупки. В холодильнике плод может храниться до двух недель, но в разрезанном виде — не более суток.

Не используйте обычные полиэтиленовые пакеты без отверстий для хранения. В них скапливается конденсат, который ускоряет порчу манго.

Еще одно важное правило хранения — не кладите плод рядом с продуктами с резким запахом. К таким относятся сыр, рыба, лук. Манго легко впитывает посторонние ароматы.

Если вам нужно сохранить манго свежим дольше, то уберите его в морозилку. Лучше перед этим порезать фрукт кубиками. Не пугайтесь, если кожура почернеет, мякоть сохранит сочность после разморозки. В замороженном виде манго останется свежим до трех месяцев.

Если вы, наоборот, купили недозрелое манго, то это легко исправить. Фрукт нужно завернуть в бумажный пакет и оставить при комнатной температуре.

Для ускорения созревания можно положить в пакет к плоду яблоко или банан. Они выделяют этилен, который ускорит процесс, и манго дозреет всего за два-три дня.

Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
