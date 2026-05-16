Как в «Твин Пикс»: готовим настоящий американский вишневый пирог — рецепт

Американский вишневый пирог — популярный десерт, который в России во многом стал известен благодаря культовому сериалу «Твин Пикс». Готовить пирог достаточно просто, для начинки подойдет как свежая, так и замороженная вишня. Рецептом десерта с NGS22.RU поделилась жительница Барнаула.

Ингредиенты

Для теста:

мука — 350 граммов;

масло сливочное — 250 граммов;

яйцо — 1 штука;

сахар — 30 граммов;

вода — 3–4 столовые ложки;

соль — 1 щепотка.

Для начинки:

вишня без косточек — 500–600 граммов;

сахар — 150 граммов;

кукурузный крахмал — 50 граммов;

ванильный сахар — 10 граммов;

сок лимона — 2 столовые ложки;

цедра лимона — 1 столовая ложка.

Как готовить

Муку сеем и высыпаем в чашку. Делаем углубление и кладем туда растаявшее сливочное масло. Перетираем руками масло с мукой до мелкой крошки. Туда же добавляем сахар, яйцо, щепотку соли и воду. Всё перемешиваем. Когда тесто собралось в ком, на полчаса оставляем его в холодильнике.

В это время готовим вишневую начинку. В большой чашке перемешиваем вишню без косточек, сахар, ванильный сахар, сок лимона, лимонную цедру и крахмал.

Достаем из холодильника тесто и делим его на две части, одну из которых раскатываем в пласт чуть больше формы для выпечки. Форму смазываем сливочным маслом, затем перекладываем туда тесто. Делаем ровные бортики, а излишки убираем.

Наверх выкладываем вишневую начинку. Вторую часть теста также раскатываем, чтобы сделать полоски шириной около 2 см. Из них поверх начинки выкладываем плетеную решетку. По желанию сверху можно посыпать пирог миндальными лепестками.