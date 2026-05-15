Это будет революция в животе: 6 полезных продуктов, от которых вас пучит

Иногда не обязательно есть много, чтобы почувствовать ту самую тяжесть в животе Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Чувство распирания в животе — это не просто эстетический дискомфорт, а четкий сигнал о том, что ваше пищеварение дало сбой. Мало кто знает, что даже суперполезное яблоко или цельнозерновой хлеб могут стать топливом для кишечного бунта, если микрофлора вышла из-под контроля. Почему наше тело объявляет нам войну после обычного обеда? Разбираем анатомию метеоризма: от коварных скрытых сахаров в диетических продуктах до простых и доступных нейтрализаторов, которые работают не хуже аптечных ферментов.

Откуда берется вздутие

Процесс переваривания строго разделен пополам. Первую половину работы делаем мы сами с помощью желудочного сока, ферментов и желчи. Вторую половину доделывают бактерии — микрофлора, которая живет в кишечнике.

Если баланс микрофлоры нарушен или мы слишком усердно кормим ее сложной углеводной пищей и клетчаткой, бактерии начинают активно всё это расщеплять. В процессе они выделяют много газов: углекислый газ, водород и метан. А за тот самый специфический неприятный запах «на выходе» отвечают особые пахучие вещества — индол и скатол.

— Некоторые продукты тоже способствуют и могут стать либо друзьями кишечника, либо, наоборот, его врагами, вызывая вот то самое вздутие, — говорит гастроэнтеролог Сергей Вялов. — Но есть и продукты, которые помогут обезвредить кишечник, чтобы не взорваться.

Сергей Вялов — гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук, руководитель Гастро-центра в Институте пластической хирургии, автор 160 научных работ и серии книг по гастроэнтерологии.

Что же это за продукты такие, мы сейчас и разберемся.

Топ-6 «друзей» вздутия: исключить или ограничить

Здоровое питание — это хорошо, но некоторые суперполезные продукты наш кишечник переваривает с огромным трудом. Вот шесть главных виновников сильного газообразования.

Бобовые

Бобовые — это чемпионы по содержанию растительного белка и полезной клетчатки. Но есть у них и темная сторона — олигосахариды. Наш организм расщепляет эти сложные сахара крайне медленно. А пока они лениво продвигаются по пищеварительному тракту, бактерии в кишечнике успевают устроить настоящий пир. Как итог — брожение и сильный метеоризм.

Чтобы избежать проблем, порции бобовых лучше сократить. Особенное внимание врачи рекомендуют обратить на фасоль, горох и чечевицу.

Капуста

Белокочанная, красная, цветная капуста или брокколи содержат сложный сахар под названием рафиноза, и она не переваривается в верхних отделах ЖКТ человека.

— Рафиноза является сложным углеводом, то есть сложным сахаром. И этот сахар образует большое количество газов при ферментации в кишечнике, — говорит Сергей Вялов.

Молочные продукты

Многие знают о непереносимости лактозы, когда в организме просто нет нужного фермента для расщепления молочного сахара. Но самое обидное, что даже при идеальном здоровье и здоровой микрофлоре обилие молочки может вызвать вздутие. Причина — банальный избыток сахара.

— И это еще не считая того, что могут появиться проблемы со стулом — диарея и тому подобное, — добавляет диетолог-нутрициолог Тамара Крамченинова. — Как раз за счет молочного сахара. Растительные типы молока такую реакцию вызывать не будут.

Тамара Крамченинова — диетолог-нутрициолог, врач спортивной медицины и ЛФК, консультант по вопросам питания, автор курсов по нутрицевтике, спортивному питанию, гематомониторингу и детоксу.

Если вы узнали себя в этих симптомах, лучше переходить на безлактозную продукцию или вплотную заняться восстановлением кишечника.

Злаки и цельнозерновые продукты

— Многие, может быть, замечали, что если ты начинаешь есть больше хлеба, а особенно не белого, например, который быстро всасывается, а черного, серого или со злаками, то это усиливает вздутие, — обращает внимание Сергей Вялов.

По его словам, всё потому, что в этих хлебах много витаминов группы B и клетчатки. Именно из-за них легко случайно превысить дневную норму пищевых волокон.

— И тогда эта лишняя клетчатка создаст нам вздутие, газообразование и те самые неприятные ощущения, — говорит Вялов.

Жвачка и диетические сладости

Лакомства с пометкой «без сахара» таят в себе опасность, потому что в них добавляют искусственные подсластители: ксилит, сорбит (сорбитол). Жвачка тоже входит в эту группу — она буквально забита ксилитом. Желудок эти вещества не усваивает, и они в два счета доходят до микрофлоры в первозданном виде и резко увеличивают объемы газа.

Фрукты и натуральные соки

Замыкают список продукты с высокой концентрацией фруктозы. Если съесть слишком много сладких фруктов за раз, пищеварительная система не справится с нагрузкой. Фруктоза начнет бродить, вызывая вздутие и резкий дискомфорт.

Топ-7 «спасателей» живота: что добавить в рацион

Природа так устроена, что если есть яд, должен быть и антидот. В случае с едой это правило тоже действует. Раз существуют продукты, вызывающие вздутие, то найдутся и те, что помогают ускорить продвижение пищи, расслабить мышечные спазмы и лишить микробов питательной среды для брожения.

Имбирь

Имбирь — настоящий спасатель для пищеварения. Этот жесткий растительный корень почти не переваривается в желудке и в неизменном виде доходит до самого кишечника, где начинает активно наводить порядок.

— Имбирь помогает улучшить пищеварение и расслабляет мышцы кишечника, восстанавливает его перистальтику, — говорит Сергей Вялов. — И это способствует лучшему продвижению и усвоению пищи и уменьшает количество газов, которые образуются.

Тимьян

Эту ароматную траву многие знают как отличную специю, но она работает еще и как мягкий стимулятор: заставляет организм активно выделять пищеварительные соки и ферменты.

Благодаря этому еда расщепляется быстрее, не успевает застаиваться, а уровень газообразования падает. Добавляйте его в мясные или овощные блюда — это и вкусно, и полезно для живота.

Натуральные кефиры и йогурты

Хоть обычное молоко и попало в список «врагов», правильные ферментированные кисломолочные продукты работают иначе. В них содержатся живые пробиотики. Они дают мощный толчок микрофлоре кишечника, укрепляют ее и делают более разнообразной. В результате здоровые бактерии легко подавляют газообразующие микробы. Это помогает уменьшить вероятность вздутия.

Овсянка

Овсяная крупа богата растворимой клетчаткой. Внутри ЖКТ эти волокна превращаются в некий гель, который отлично удерживает воду в кишечнике.

— Это помогает лучшему перевариванию и снижает образование газов в кишечнике. И вздутия становится меньше, — говорит Сергей Вялов.

Бананы

Бананы помогают избавиться от вздутия за счет того, что содержат большое количество калия. Этот минерал решает сразу две задачи:

регулирует правильный водный баланс в клетках и тканях кишечника;

отвечает за хорошую моторику, так как именно калий заставляет мышцы ЖКТ правильно и вовремя сокращаться.

Мята и мелисса

Эти популярные травы работают как мягкое натуральное успокоительное для ЖКТ. Их главный секрет в том, что они расслабляют перенапряженные мышцы желудка и кишечника. За счет этого спазмы уходят, а процесс переваривания пищи заметно ускоряется. Еда продвигается быстрее, поэтому вредным микробам достается меньше сахаров для брожения, а значит, газов выделяется в разы меньше.

Есть мяту с мелиссой, конечно, не станешь, но можно заваривать ароматный чай из свежих или сушеных листьев или добавлять их в качестве приправы к различным блюдам.

Ананас и киви

Эти сочные фрукты попали в топ благодаря высокому содержанию особых растительных ферментов. Например, бромелаина в ананасе. Эти вещества работают как родные ферменты нашего желудка — они помогают быстро и качественно расщеплять сложные белки. Пищеварение ускоряется, и бактерии просто не успевают запустить процесс гниения и образования газов. В животе наступает долгожданный комфорт.