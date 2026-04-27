Что поесть в Грузии: от этих 11 местных блюд вас за уши не оттащишь

Всем прекрасно знакомы хинкали, но есть и другие блюда, после которых вы безоговорочно влюбитесь в Грузию Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Если вы собираетесь в Грузию, готовьтесь: здесь вас будут кормить так, словно вы дальний родственник, которого ждали десять лет. Отказаться невозможно, остановиться — почти нереально. Национальная кухня здесь не просто набор рецептов, а часть культуры, где трапеза давно превратилась в ритуал. За столом обсуждают жизнь, поднимают тосты и щедро подкладывают добавку, даже если вы уже едва дышите.

Мы собрали десять блюд, без которых гастрономическое знакомство со страной будет неполным. И да, без десертов не обошлось.

Хачапури

Лепешка с расплавленным сыром давно стала гастрономическим символом страны и поводом забыть о диете Источник: GPT

Начнем с визитной карточки. Хачапури — это лепешка с сырной начинкой, которая стала символом страны далеко за ее пределами. В каждом регионе — своя версия. В Имеретии готовят круглую и закрытую, в Аджарии подают «лодочку» с яйцом и кусочком масла, которое медленно тает в расплавленном сыре.

Историки связывают появление блюда с древними традициями скотоводства: сыр в горах делали веками, и логично было завернуть его в тесто, чтобы получить сытный перекус. Сегодня хачапури — это больше, чем еда. Даже существует «индекс хачапури», по которому экономисты оценивают уровень цен в стране.

Горячий, тянущийся сыр, хрустящие края и аромат свежеиспеченного теста — устоять сложно. А если вы решите разделить его с кем-то, будьте готовы передумать на полпути.

Хинкали

Сочные мешочки с бульоном внутри едят руками и считают по хвостикам Источник: GPT

Эти крупные мешочки из теста появились, по одной из версий, в горных районах, где пастухам требовалась питательная и удобная в транспортировке еда. Внутри — рубленое мясо, приправленное перцем и кинзой, и ароматный бульон, который образуется во время варки.

Есть хинкали — отдельное искусство. Их берут руками за хвостик, аккуратно надкусывают и сначала выпивают сок. Вилка здесь скорее лишний аксессуар. Считается, что оставленные на тарелке «хвостики» — честный счетчик съеденного.

Кстати, существуют варианты не только с мясом — популярностью пользуются и «вегетарианские» позиции с картошкой или сыром.

Харчо

Густой говяжий суп с тклапи и специями согревает так, будто обнимает изнутри Источник: GPT

Густой суп на основе говядины давно стал одним из кулинарных символов страны. Его название переводят как «говяжий суп», но на деле это сложное и насыщенное блюдо. В бульон добавляют рис, чеснок, орехи и тклапи — высушенное сливовое пюре, придающее легкую кислинку.

История харчо уходит в традиции деревенской кухни, где важно было приготовить что-то питательное и согревающее. Острые специи не только добавляли вкус, но и помогали сохранять продукты.

Одна тарелка — и вы понимаете, почему в холодное время года грузины так ценят этот суп. Он словно обнимает изнутри.

Чахохбили

Чахохбили точно порадует любителей блюд из птицы Источник: GPT

Изначально это блюдо готовили из фазана, но со временем рецепт стал более демократичным, и на смену дикой птице пришла курица.

Мясо тушат с луком, томатами и зеленью без добавления воды — достаточно собственного сока. Благодаря этому соус получается густым и концентрированным. Вкус яркий, слегка сладковатый от томатов и ароматный из-за специй.

Хотя современная классика — это куриное рагу, само название и история блюда допускают использование другого мяса, рыбы или даже полностью овощной состав.

Лобио

Фасоль с кинзой и чесноком из глиняного горшка — простая еда с грузинской душой Источник: GPT

Фасоль в Грузии любят давно и серьезно. Лобио готовят в глиняных горшках, добавляя кинзу, чеснок, лук и специи. Иногда в ход идут грецкие орехи.

Это блюдо часто подают с кукурузной лепешкой мчади и соленьями. В деревнях лобио считалось едой, которая дает силы и надолго утоляет голод. Сегодня его ценят и вегетарианцы, и любители плотных обедов.

Простой состав не мешает ему быть насыщенным и аутентичным дополнением любого грузинского застолья.

Сациви

Птица в насыщенном ореховом соусе — обязательная часть грузинского праздничного стола Источник: GPT

Птица под ореховым соусом — традиционное праздничное угощение. Соус готовят из молотых грецких орехов с добавлением чеснока и специй. В старину это блюдо подавали на Рождество и Новый год.

Интересно, что сациви принято есть охлажденным. Ореховая основа застывает и становится густой, почти кремовой. Вкус сложный, многослойный и слегка пикантный.

Кстати, в Грузии сациви бывает и без курицы. Более того, классическим и самым престижным вариантом считается блюдо из индейки. А в прибрежных регионах можно найти даже диковинку с рыбой в составе.

Аджапсандали

Летнее рагу из баклажанов и перца дает передышку после мясных хитов Источник: GPT

Ароматное овощное рагу, которое особенно любят летом. В основе — баклажаны, сладкий перец, томаты, чеснок и много зелени. Блюдо чем-то напоминает рататуй, но с характерной кавказской пряностью.

Считается, что аджапсандали пришло из сельской кухни, где использовали сезонные овощи с огорода. Его подают как горячим, так и охлажденным, и в обоих вариантах он звучит по-разному. В жару это настоящее спасение: легкое, сочное, полное витаминов и при этом насыщенное по вкусу. Если хочется передышки после мясных хитов, аджапсандали — идеальный выбор.

Оджахури

Сковорода с мясом и картофелем превращает обычный обед в семейный пир Источник: GPT

Название переводится как «семейное», и это многое объясняет. На сковороде обжаривают мясо с картофелем и луком, щедро приправляя специями. Подают прямо в той же посуде, в которой готовили.

Это блюдо родом из домашней кухни, где важно накормить всех и сразу. Порции внушительные, аромат — на весь стол.

Оджахури не претендует на изящество, зато честно выполняет главную задачу — делает вас сытым и довольным.

Пхали

Овощные шарики с ореховой пастой доказывают, что грузинская кухня — это не только про мясо Источник: GPT

Яркая закуска, которая доказывает, что грузинская кухня — это не только мясо. Основа может быть из шпината, свеклы или фасоли, но обязательный элемент — ореховая паста с чесноком и специями.

Пхали формируют в небольшие шарики и украшают зернами граната. Это блюдо часто подают на праздничных столах как холодную закуску.

Легкое, ароматное и очень фотогеничное, оно отлично балансирует сытные горячие блюда.

Чурчхела

Орехи в уваренном виноградном соке веками служили сладким энергетиком для воинов Источник: GPT

Этот десерт нередко называют «грузинским сникерсом», но на самом деле у него куда более древняя история. Орехи нанизывают на нить и окунают в уваренный виноградный сок. После высыхания получается плотная сладкая оболочка.

Считается, что чурчхелу брали с собой воины: она долго хранится и дает энергию. Сегодня это популярный сувенир и обязательный пункт гастрономической программы. Натуральная сладость без искусственных добавок — звучит заманчиво.

Козинаки

Мед и орехи в хрустящем союзе символизируют сладкую жизнь в новом году Источник: GPT

Мед и орехи — два продукта, которые в Грузии ценят с древности. Их соединяют, доводят до густоты и дают застыть. Получается хрустящий сладкий пласт, который режут на ромбы.

Особенно часто козинаки появляются на новогоднем столе. Считается, что мед символизирует сладкую жизнь в наступающем году. Несколько кусочков — и вы уже планируете, как увезти с собой коробку-другую.

Грузинская кухня — это всегда про щедрость. Здесь не считают калории и не экономят на специях. Зато умеют создавать атмосферу, в которой еда становится поводом для радости. И, честно говоря, устоять перед этим гастрономическим напором практически невозможно.