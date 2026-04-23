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Еда Овощи в главных ролях: 8 идей для вкусного ужина без мяса

Овощи в главных ролях: 8 идей для вкусного ужина без мяса

Собрали сбалансированные хиты — от легкого салата до сытных запеканок и ароматных индийских блюд

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Блюда без мяса доказывают, что овощи, сыр и специи легко заменяют привычные котлеты | Источник: GPTБлюда без мяса доказывают, что овощи, сыр и специи легко заменяют привычные котлеты | Источник: GPT

Блюда без мяса доказывают, что овощи, сыр и специи легко заменяют привычные котлеты

Источник:

GPT

Когда нет сил налепить котлет, а от привычных макарон с сыром уже хочется спрятаться под стол, самое время освежить весеннее меню. Мы собрали восемь небанальных ужинов без мяса из продуктов, доступных в любом супермаркете. Готовятся они без сложных ингредиентов, но по вкусу легко составят конкуренцию ресторанным блюдам. В списке — овощные хиты, уютная классика и два ярких представителя индийской кухни, способных устроить гастрономическое путешествие прямо у вас дома.

Теплый салат с запеченными овощами и брынзой

Аромат запеченных овощей с легкой карамельной корочкой и солоноватой брынзой способен разбудить аппетит даже после плотного обеда. Это блюдо богато клетчаткой и витаминами, а значит подарит легкость без ощущения тяжести.

Ингредиенты:

  • баклажан — 1 шт. (средний);

  • кабачок — 1 шт. (средний);

  • болгарский перец — 2 шт.;

  • помидоры черри — 200 г;

  • брынза — 150 г;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • оливковое масло — 3 ст. л.;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • зелень — 1 небольшой пучок.

Запеченные овощи с брынзой насыщают витаминами и не оставляют чувства тяжести | Источник: GPTЗапеченные овощи с брынзой насыщают витаминами и не оставляют чувства тяжести | Источник: GPT

Запеченные овощи с брынзой насыщают витаминами и не оставляют чувства тяжести

Источник:

GPT

Приготовление:

  1. Нарежьте баклажан и кабачок кружками, перец — крупными кусками. Выложите на противень.

  2. Сбрызните овощи оливковым маслом, посолите, поперчите, добавьте измельченный чеснок.

  3. Запекайте при 200 °C около 25–30 минут до румяности.

  4. Переложите овощи в миску, добавьте половинки помидоров черри и раскрошенную брынзу.

  5. Посыпьте зеленью и подавайте теплым. Если захочется сделать ужин сытнее, салат — идеальная пара для запеченного картофеля.

Картофельные драники с грибным соусом

Хрустящая корочка снаружи и нежная сердцевина внутри — эти драники исчезнут со стола быстрее, чем вы успеете поставить тарелку. Грибы добавляют насыщенный вкус и делают блюдо сытным, не перегружая желудок.

Ингредиенты:

  • картофель — 700 г (5–6 средних клубней);

  • лук — 1 шт. (средний);

  • яйцо — 1 шт.;

  • мука — 2 ст. л.;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • шампиньоны — 300 г;

  • сметана — 200 г;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • растительное масло — 4–5 ст. л. для жарки.

Хрустящие драники с грибным соусом&nbsp;— сытная классика без мяса, которая исчезает со стола первой | Источник: GPTХрустящие драники с грибным соусом&nbsp;— сытная классика без мяса, которая исчезает со стола первой | Источник: GPT

Хрустящие драники с грибным соусом — сытная классика без мяса, которая исчезает со стола первой

Источник:

GPT

Приготовление:

  1. Натрите картофель и лук на мелкой терке, отожмите лишний сок.

  2. Добавьте яйцо, 1–2 ст. л. муки, соль и перец, перемешайте.

  3. Обжаривайте драники на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с двух сторон.

  4. Для соуса обжарьте нарезанные грибы до испарения влаги, добавьте чеснок и сметану.

  5. Потушите 3–5 минут, посолите и подавайте с горячими драниками.

Паста с томатами, шпинатом и сливочным соусом

Сливочный соус, сочные томаты и яркий шпинат создают гармонию вкуса, которая напоминает уютный ужин в итальянской траттории. Шпинат насыщает организм железом и витаминами, а паста дарит энергию на весь вечер.

Ингредиенты:

  • макароны — 300 г;

  • сливки 20% — 200 мл;

  • шпинат — 150 г (свежий или замороженный);

  • помидоры — 2 средних или 200 г черри;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • твердый сыр — 70 г;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • сливочное или растительное масло — 1 ст. л.

Сливочный соус и шпинат создают гармоничный вкус, а паста дает энергию на весь вечер | Источник: GPTСливочный соус и шпинат создают гармоничный вкус, а паста дает энергию на весь вечер | Источник: GPT

Сливочный соус и шпинат создают гармоничный вкус, а паста дает энергию на весь вечер

Источник:

GPT

Приготовление:

  1. Отварите макароны до состояния аль денте.

  2. Обжарьте чеснок на сливочном или растительном масле, добавьте нарезанные помидоры.

  3. Добавьте шпинат и тушите 2–3 минуты.

  4. Влейте сливки, посолите, поперчите и прогрейте соус.

  5. Смешайте с макаронами, посыпьте тертым сыром и подавайте.

Гречка с овощами в азиатском стиле

Знакомая гречка в новом прочтении раскрывается яркими ароматами и легкой пикантностью. Такое блюдо богато растительным белком и отлично насыщает без необходимости ложиться с полным животом.

Ингредиенты:

  • гречка — 200 г;

  • морковь — 1 шт. (средняя);

  • болгарский перец — 1 шт. (крупный);

  • лук — 1 шт. (средний);

  • шампиньоны — 6 шт.;

  • брокколи — 100 г;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • соевый соус — 3 ст. л.;

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • кунжут — 1 ст. л. (по желанию).

Привычная гречка раскрывается по-новому и становится полноценным ужином с растительным белком | Источник: GPTПривычная гречка раскрывается по-новому и становится полноценным ужином с растительным белком | Источник: GPT

Привычная гречка раскрывается по-новому и становится полноценным ужином с растительным белком

Источник:

GPT

Приготовление:

  1. Отварите гречку до готовности.

  2. Нарежьте овощи соломкой и обжарьте на сильном огне 5–7 минут.

  3. Добавьте чеснок и соевый соус, перемешайте.

  4. Шампиньоны обжарьте на отдельной сковородке до золотой корочки;

  5. Соедините овощи и грибы с гречкой, прогрейте 2–3 минуты.

  6. Посыпьте кунжутом и подавайте горячим.

Овощная запеканка с сыром

Слои сочных овощей под расплавленной сырной корочкой выглядят так, что удержаться сложно. Запеканка сочетает углеводы и белок, а значит обеспечит комфортную сытость на несколько часов.

Ингредиенты:

  • картофель — 500 г;

  • кабачок — 1 крупный (около 300 г);

  • помидоры — 2–3 шт. (около 300 г);

  • лук — 1 шт. (крупный);

  • яйца — 3 шт.;

  • сметана — 200 г;

  • твердый сыр — 150 г;

  • соль — по вкусу;

  • черный перец — по вкусу;

  • растительное масло — 1 ч. л. для смазывания формы.

Сочетание овощей и расплавленного сыра обеспечивает комфортную сытость на несколько часов | Источник: GPTСочетание овощей и расплавленного сыра обеспечивает комфортную сытость на несколько часов | Источник: GPT

Сочетание овощей и расплавленного сыра обеспечивает комфортную сытость на несколько часов

Источник:

GPT

Приготовление:

  1. Нарежьте овощи тонкими кружками, лук — полукольцами.

  2. Выложите слоями в форму, слегка подсаливая каждый слой.

  3. Смешайте яйца со сметаной, солью и перцем, залейте овощи.

  4. Посыпьте тертым сыром и накройте фольгой.

  5. Запекайте при 180 °C 40 минут, затем снимите фольгу и подрумяньте еще 10–15 минут.

Чана масала — индийское карри из нута

Густое пряное карри с бархатистой текстурой согревает и насыщает буквально с первой ложки. Нут богат растительным белком и клетчаткой, поэтому блюдо идеально подходит для полноценного ужина без мяса.

Ингредиенты:

  • нут — 400 г (1 банка консервированного или 200 г сухого);

  • лук — 1 шт. (крупный);

  • помидоры — 2 средних или 250 г в собственном соку;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • имбирь — 1 ч. л. тертого или 1/2 ч. л. молотого;

  • томатная паста — 1 ст. л.;

  • карри — 1 ч. л.;

  • паприка — 1 ч. л.;

  • куркума — 1/2 ч. л.;

  • соль — 1 ч. л. (по вкусу);

  • растительное масло — 2 ст. л.;

  • вода — 100–150 мл;

  • свежая зелень — по желанию.

Нут и специи превращают карри в ароматный и питательный ужин без единого кусочка мяса | Источник: GPTНут и специи превращают карри в ароматный и питательный ужин без единого кусочка мяса | Источник: GPT

Нут и специи превращают карри в ароматный и питательный ужин без единого кусочка мяса

Источник:

GPT

Приготовление:

  1. Обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета.

  2. Добавьте чеснок, имбирь и специи, прогрейте 1 минуту.

  3. Добавьте нарезанные помидоры и томатную пасту, тушите 5–7 минут.

  4. Добавьте нут и немного воды, перемешайте.

  5. Тушите под крышкой 10–15 минут. Подавайте с рисом или лепешками.

Алу гоби — картофель с цветной капустой по-индийски

Яркие специи превращают привычные овощи в ароматное блюдо с восточным характером. Цветная капуста и картофель создают сытное сочетание, которое при этом остается легким для желудка.

Ингредиенты:

  • картофель — 400 г (3–4 средних клубня);

  • цветная капуста — 500 г;

  • лук — 1 шт. (средний);

  • чеснок — 3 зубчика;

  • куркума — 1/2 ч. л.;

  • карри — 1 ч. л.;

  • паприка — 1/2 ч. л.;

  • растительное масло — 2–3 ст. л.;

  • соль — 1 ч. л. (по вкусу);

  • вода — 50–100 мл;

  • зелень — 1 небольшой пучок.

Картофель и цветная капуста со специями создают сытное, но легкое для желудка блюдо | Источник: GPTКартофель и цветная капуста со специями создают сытное, но легкое для желудка блюдо | Источник: GPT

Картофель и цветная капуста со специями создают сытное, но легкое для желудка блюдо

Источник:

GPT

Приготовление:

  1. Разберите капусту на соцветия, картофель нарежьте кубиками.

  2. Обжарьте лук до мягкости, добавьте чеснок и специи.

  3. Выложите картофель, жарьте 5 минут, затем добавьте капусту.

  4. Влейте немного воды, накройте крышкой и тушите 15–20 минут до мягкости овощей.

  5. Посыпьте зеленью и подавайте как самостоятельное блюдо или гарнир.

Лаваш с овощами и сыром на сковороде

Румяная лепешка с тянущимся сыром и сочной начинкой — идеальный вариант для быстрого, но эффектного ужина. Благодаря сочетанию овощей и молочных продуктов блюдо получается сбалансированным и питательным.

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш — 2 больших листа;

  • помидоры — 2 шт. (средние);

  • болгарский перец — 1 шт. (крупный);

  • зелень — 1 небольшой пучок;

  • твердый сыр или сулугуни — 200 г;

  • сметана или натуральный йогурт — 150 г;

  • чеснок — 2 зубчика;

  • растительное масло — 1 ч. л. (по желанию, для румяной корочки).

Румяный лаваш с тянущимся сыром&nbsp;— сбалансированный вариант ужина на скорую руку | Источник: GPTРумяный лаваш с тянущимся сыром&nbsp;— сбалансированный вариант ужина на скорую руку | Источник: GPT

Румяный лаваш с тянущимся сыром — сбалансированный вариант ужина на скорую руку

Источник:

GPT

Приготовление:

  1. Нарежьте овощи мелкими кубиками, сыр натрите.

  2. Смешайте сметану с чесноком и зеленью.

  3. Смажьте лаваш соусом, выложите овощи и сыр, сверните конвертом или рулетом.

  4. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до румяной корочки и расплавления сыра.

  5. Подавайте горячим, разрезав на порции.

Как видите, ужин без мяса — это не компромисс, а простор для кулинарных экспериментов. От уютных домашних блюд до ароматной индийской классики — всё готовится из доступных продуктов и не требует кулинарного диплома. Так что можно смело удивлять домашних и заодно немного прокачать свои гастрономические навыки.

ПО ТЕМЕ
Мария ДжанлыМария Джанлы
Мария Джанлы
корреспондент эвергрин-редакции
Овощи Рецепт
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Комментарии
1
Гость
23 апреля, 10:35
Чем страна ближе к Северной Корее, тем больше в ней вегетарианцев. В итоге вегетарианцами станут все граждане. Кроме правящей номенклатуры разумеется.
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Гость
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