Овощи в главных ролях: 8 идей для вкусного ужина без мяса

Когда нет сил налепить котлет, а от привычных макарон с сыром уже хочется спрятаться под стол, самое время освежить весеннее меню. Мы собрали восемь небанальных ужинов без мяса из продуктов, доступных в любом супермаркете. Готовятся они без сложных ингредиентов, но по вкусу легко составят конкуренцию ресторанным блюдам. В списке — овощные хиты, уютная классика и два ярких представителя индийской кухни, способных устроить гастрономическое путешествие прямо у вас дома.
Теплый салат с запеченными овощами и брынзой
Аромат запеченных овощей с легкой карамельной корочкой и солоноватой брынзой способен разбудить аппетит даже после плотного обеда. Это блюдо богато клетчаткой и витаминами, а значит подарит легкость без ощущения тяжести.
Ингредиенты:
баклажан — 1 шт. (средний);
кабачок — 1 шт. (средний);
болгарский перец — 2 шт.;
помидоры черри — 200 г;
брынза — 150 г;
чеснок — 2 зубчика;
оливковое масло — 3 ст. л.;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
зелень — 1 небольшой пучок.
Приготовление:
Нарежьте баклажан и кабачок кружками, перец — крупными кусками. Выложите на противень.
Сбрызните овощи оливковым маслом, посолите, поперчите, добавьте измельченный чеснок.
Запекайте при 200 °C около 25–30 минут до румяности.
Переложите овощи в миску, добавьте половинки помидоров черри и раскрошенную брынзу.
Посыпьте зеленью и подавайте теплым. Если захочется сделать ужин сытнее, салат — идеальная пара для запеченного картофеля.
Картофельные драники с грибным соусом
Хрустящая корочка снаружи и нежная сердцевина внутри — эти драники исчезнут со стола быстрее, чем вы успеете поставить тарелку. Грибы добавляют насыщенный вкус и делают блюдо сытным, не перегружая желудок.
Ингредиенты:
картофель — 700 г (5–6 средних клубней);
лук — 1 шт. (средний);
яйцо — 1 шт.;
мука — 2 ст. л.;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
шампиньоны — 300 г;
сметана — 200 г;
чеснок — 2 зубчика;
растительное масло — 4–5 ст. л. для жарки.
Приготовление:
Натрите картофель и лук на мелкой терке, отожмите лишний сок.
Добавьте яйцо, 1–2 ст. л. муки, соль и перец, перемешайте.
Обжаривайте драники на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с двух сторон.
Для соуса обжарьте нарезанные грибы до испарения влаги, добавьте чеснок и сметану.
Потушите 3–5 минут, посолите и подавайте с горячими драниками.
Паста с томатами, шпинатом и сливочным соусом
Сливочный соус, сочные томаты и яркий шпинат создают гармонию вкуса, которая напоминает уютный ужин в итальянской траттории. Шпинат насыщает организм железом и витаминами, а паста дарит энергию на весь вечер.
Ингредиенты:
макароны — 300 г;
сливки 20% — 200 мл;
шпинат — 150 г (свежий или замороженный);
помидоры — 2 средних или 200 г черри;
чеснок — 2 зубчика;
твердый сыр — 70 г;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
сливочное или растительное масло — 1 ст. л.
Приготовление:
Отварите макароны до состояния аль денте.
Обжарьте чеснок на сливочном или растительном масле, добавьте нарезанные помидоры.
Добавьте шпинат и тушите 2–3 минуты.
Влейте сливки, посолите, поперчите и прогрейте соус.
Смешайте с макаронами, посыпьте тертым сыром и подавайте.
Гречка с овощами в азиатском стиле
Знакомая гречка в новом прочтении раскрывается яркими ароматами и легкой пикантностью. Такое блюдо богато растительным белком и отлично насыщает без необходимости ложиться с полным животом.
Ингредиенты:
гречка — 200 г;
морковь — 1 шт. (средняя);
болгарский перец — 1 шт. (крупный);
лук — 1 шт. (средний);
шампиньоны — 6 шт.;
брокколи — 100 г;
чеснок — 2 зубчика;
соевый соус — 3 ст. л.;
растительное масло — 2 ст. л.;
кунжут — 1 ст. л. (по желанию).
Приготовление:
Отварите гречку до готовности.
Нарежьте овощи соломкой и обжарьте на сильном огне 5–7 минут.
Добавьте чеснок и соевый соус, перемешайте.
Шампиньоны обжарьте на отдельной сковородке до золотой корочки;
Соедините овощи и грибы с гречкой, прогрейте 2–3 минуты.
Посыпьте кунжутом и подавайте горячим.
Овощная запеканка с сыром
Слои сочных овощей под расплавленной сырной корочкой выглядят так, что удержаться сложно. Запеканка сочетает углеводы и белок, а значит обеспечит комфортную сытость на несколько часов.
Ингредиенты:
картофель — 500 г;
кабачок — 1 крупный (около 300 г);
помидоры — 2–3 шт. (около 300 г);
лук — 1 шт. (крупный);
яйца — 3 шт.;
сметана — 200 г;
твердый сыр — 150 г;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
растительное масло — 1 ч. л. для смазывания формы.
Приготовление:
Нарежьте овощи тонкими кружками, лук — полукольцами.
Выложите слоями в форму, слегка подсаливая каждый слой.
Смешайте яйца со сметаной, солью и перцем, залейте овощи.
Посыпьте тертым сыром и накройте фольгой.
Запекайте при 180 °C 40 минут, затем снимите фольгу и подрумяньте еще 10–15 минут.
Чана масала — индийское карри из нута
Густое пряное карри с бархатистой текстурой согревает и насыщает буквально с первой ложки. Нут богат растительным белком и клетчаткой, поэтому блюдо идеально подходит для полноценного ужина без мяса.
Ингредиенты:
нут — 400 г (1 банка консервированного или 200 г сухого);
лук — 1 шт. (крупный);
помидоры — 2 средних или 250 г в собственном соку;
чеснок — 3 зубчика;
имбирь — 1 ч. л. тертого или 1/2 ч. л. молотого;
томатная паста — 1 ст. л.;
карри — 1 ч. л.;
паприка — 1 ч. л.;
куркума — 1/2 ч. л.;
соль — 1 ч. л. (по вкусу);
растительное масло — 2 ст. л.;
вода — 100–150 мл;
свежая зелень — по желанию.
Приготовление:
Обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета.
Добавьте чеснок, имбирь и специи, прогрейте 1 минуту.
Добавьте нарезанные помидоры и томатную пасту, тушите 5–7 минут.
Добавьте нут и немного воды, перемешайте.
Тушите под крышкой 10–15 минут. Подавайте с рисом или лепешками.
Алу гоби — картофель с цветной капустой по-индийски
Яркие специи превращают привычные овощи в ароматное блюдо с восточным характером. Цветная капуста и картофель создают сытное сочетание, которое при этом остается легким для желудка.
Ингредиенты:
картофель — 400 г (3–4 средних клубня);
цветная капуста — 500 г;
лук — 1 шт. (средний);
чеснок — 3 зубчика;
куркума — 1/2 ч. л.;
карри — 1 ч. л.;
паприка — 1/2 ч. л.;
растительное масло — 2–3 ст. л.;
соль — 1 ч. л. (по вкусу);
вода — 50–100 мл;
зелень — 1 небольшой пучок.
Приготовление:
Разберите капусту на соцветия, картофель нарежьте кубиками.
Обжарьте лук до мягкости, добавьте чеснок и специи.
Выложите картофель, жарьте 5 минут, затем добавьте капусту.
Влейте немного воды, накройте крышкой и тушите 15–20 минут до мягкости овощей.
Посыпьте зеленью и подавайте как самостоятельное блюдо или гарнир.
Лаваш с овощами и сыром на сковороде
Румяная лепешка с тянущимся сыром и сочной начинкой — идеальный вариант для быстрого, но эффектного ужина. Благодаря сочетанию овощей и молочных продуктов блюдо получается сбалансированным и питательным.
Ингредиенты:
тонкий лаваш — 2 больших листа;
помидоры — 2 шт. (средние);
болгарский перец — 1 шт. (крупный);
зелень — 1 небольшой пучок;
твердый сыр или сулугуни — 200 г;
сметана или натуральный йогурт — 150 г;
чеснок — 2 зубчика;
растительное масло — 1 ч. л. (по желанию, для румяной корочки).
Приготовление:
Нарежьте овощи мелкими кубиками, сыр натрите.
Смешайте сметану с чесноком и зеленью.
Смажьте лаваш соусом, выложите овощи и сыр, сверните конвертом или рулетом.
Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до румяной корочки и расплавления сыра.
Подавайте горячим, разрезав на порции.
Как видите, ужин без мяса — это не компромисс, а простор для кулинарных экспериментов. От уютных домашних блюд до ароматной индийской классики — всё готовится из доступных продуктов и не требует кулинарного диплома. Так что можно смело удивлять домашних и заодно немного прокачать свои гастрономические навыки.