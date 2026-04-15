Что поесть в Беларуси? 10 блюд, ради которых туристу стоит забыть про диету

Беларусь давно заслужила репутацию страны, где картофель не просто овощ, а практически национальная идея. Но сводить местную кухню к одному ингредиенту было бы несправедливо. Здесь умеют и жарить, и тушить, и томить в печи так, что обычные продукты превращаются в кулинарию с характером. Рассказываем, что стоит попробовать, если вы решили отправиться в путешествие в Беларусь.
Драники
Без них разговор о местной еде просто не складывается. Драники — это румяные лепешки из сырого натертого картофеля. В массу добавляют лук, соль, иногда яйцо или немного муки. Затем всё отправляется на раскаленную сковороду, где картофель превращается в хрустящее золото.
Подача — дело вкуса. Классика — густая сметана. Но есть версии с грибным соусом, мясной подливой или шкварками. В некоторых деревнях в тесто кладут чеснок или даже немного копченостей. Рецептов десятки, и каждый хозяин уверен, что именно его способ самый верный.
Мачанка
Это уже тяжелая артиллерия. Мачанка представляет собой густую мясную подливу, в которую щедро отправляют свинину, домашние колбасы и ребрышки. Всё томится до насыщенного вкуса и густой текстуры. Подают блюдо с блинами: их макают в соус — отсюда и название.
Чаще всего мачанку готовят к праздникам или семейным застольям. Не едите мясо? Не беда: у блюда есть и сладкий вариант — из молочных продуктов с медом, изюмом или сухофруктами, подается также с блинами.
Колдуны
Название звучит интригующе, но магии тут нет — только картофель и фарш. Колдуны напоминают крупные картофельные котлеты с мясной начинкой внутри. Их сначала подрумянивают на сковороде, затем доводят до готовности в духовке или тушат в соусе.
Блюдо подают его горячим, часто со сметаной или сливочной подливой.
Жур
Тем, кто считает супы скучными, стоит дать шанс журу. Это старинное блюдо на основе закваски из ржаной муки. Кисловатая база сочетается с картофелем, луком, иногда грибами или мясом.
Вкус у жура яркий и необычный: легкая кислинка переплетается с хлебными нотами. Когда-то такой способ приготовления помогал сохранить продукты и разнообразить стол в холодное время года.
Клецки
Еще одно доказательство любви к тесту и картофелю. Клецки делают из картофельного или мучного теста. Их формируют в виде небольших шариков и варят в воде или бульоне. Есть варианты с начинкой — например, с мясом или грибами.
В одних регионах клецки становятся частью супа, в других выступают самостоятельным блюдом со сметаной и зеленью.
Верашчака
Это мясное блюдо родом из старинной кухни Великого княжества Литовского. Верашчаку готовят из свинины, которую тушат с луком и специями. Иногда в соус добавляют хлебный квас — он придает легкую сладковато-кислую нотку.
Подают мясо с блинами или картофельным гарниром. Получается сытно, ароматно и очень по-домашнему.
Картофельная бабка
Картофельная бабка — еще один пример того, как из простых ингредиентов получается нечто впечатляющее. Тертый картофель смешивают с салом, луком и специями, иногда добавляют кусочки мяса. Массу запекают в духовке до румяной корочки.
Снаружи — аппетитная корочка, внутри — мягкая и сочная текстура. Особенно вкусной бабка выходит, если готовить ее в глиняной форме.
Крамбамбуля
После такого обеда логично вспомнить о напитках. Крамбамбуля — это крепкая настойка на меде и специях. В составе обычно присутствуют корица, гвоздика и другие ароматные добавки. Напиток подают как охлажденным, так и слегка подогретым.
История крамбамбули уходит во времена шляхты. Сегодня ее можно встретить и в ресторанах национальной кухни, и на домашних праздниках.
Сладкая бабка
Если кажется, что слово «бабка» относится только к картофелю, это не так. В Беларуси готовят и сладкий вариант — из сдобного теста с изюмом или маком. По текстуре он напоминает плотный кекс. Выпечку подают к чаю, посыпая сахарной пудрой.
Такой десерт часто появляется на праздничном столе и отлично сочетается с горячими напитками.
Сырники по-белорусски
Творог в стране любят не меньше картофеля. Из него делают нежные лепешки — сырники. В тесто добавляют немного муки и сахара, иногда ваниль. Обжаривают до золотистой корочки и подают со сметаной, вареньем или медом.
В некоторых регионах внутрь кладут ягоды или изюм. Получается простой, но очень душевный десерт.
Белорусская кухня — это про щедрость и тепло. Здесь не гонятся за модными трендами, зато умеют накормить так, что воспоминания о застолье останутся надолго — и не только на весах. Картофель, мясо, ржаная мука и молочные продукты превращаются в блюда, которые легко покоряют даже искушенного гурмана. Если вы решите устроить гастрономический тур по Беларуси, приготовьтесь к тому, что легких салатов в меню будет немного — зато впечатлений хватит с лихвой.