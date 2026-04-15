Что поесть в Беларуси? 10 блюд, ради которых туристу стоит забыть про диету

Гастрономическое путешествие по Беларуси: простые продукты, но щедрые порции и еда, к которой тянутся руками Источник: GPT

Беларусь давно заслужила репутацию страны, где картофель не просто овощ, а практически национальная идея. Но сводить местную кухню к одному ингредиенту было бы несправедливо. Здесь умеют и жарить, и тушить, и томить в печи так, что обычные продукты превращаются в кулинарию с характером. Рассказываем, что стоит попробовать, если вы решили отправиться в путешествие в Беларусь.

Драники

Главный гастрономический символ страны — хрустящие драники, без которых не обходится ни один стол Источник: GPT

Без них разговор о местной еде просто не складывается. Драники — это румяные лепешки из сырого натертого картофеля. В массу добавляют лук, соль, иногда яйцо или немного муки. Затем всё отправляется на раскаленную сковороду, где картофель превращается в хрустящее золото.

Подача — дело вкуса. Классика — густая сметана. Но есть версии с грибным соусом, мясной подливой или шкварками. В некоторых деревнях в тесто кладут чеснок или даже немного копченостей. Рецептов десятки, и каждый хозяин уверен, что именно его способ самый верный.

Мачанка

Густая мачанка с мясом и колбасой превращает обычные блины в сытное праздничное блюдо Источник: GPT

Это уже тяжелая артиллерия. Мачанка представляет собой густую мясную подливу, в которую щедро отправляют свинину, домашние колбасы и ребрышки. Всё томится до насыщенного вкуса и густой текстуры. Подают блюдо с блинами: их макают в соус — отсюда и название.

Чаще всего мачанку готовят к праздникам или семейным застольям. Не едите мясо? Не беда: у блюда есть и сладкий вариант — из молочных продуктов с медом, изюмом или сухофруктами, подается также с блинами.

Колдуны

Картофель с мясной начинкой в роли главного героя — колдуны давно стали классикой домашней кухни Источник: GPT

Название звучит интригующе, но магии тут нет — только картофель и фарш. Колдуны напоминают крупные картофельные котлеты с мясной начинкой внутри. Их сначала подрумянивают на сковороде, затем доводят до готовности в духовке или тушат в соусе.

Блюдо подают его горячим, часто со сметаной или сливочной подливой.

Жур

Кисловатый вкус и ржаная закваска делают старинный суп жур совсем не скучным Источник: GPT

Тем, кто считает супы скучными, стоит дать шанс журу. Это старинное блюдо на основе закваски из ржаной муки. Кисловатая база сочетается с картофелем, луком, иногда грибами или мясом.

Вкус у жура яркий и необычный: легкая кислинка переплетается с хлебными нотами. Когда-то такой способ приготовления помогал сохранить продукты и разнообразить стол в холодное время года.

Клецки

Простые на вид клецки остаются любимым блюдом благодаря плотной текстуре и насыщенному вкусу Источник: GPT

Еще одно доказательство любви к тесту и картофелю. Клецки делают из картофельного или мучного теста. Их формируют в виде небольших шариков и варят в воде или бульоне. Есть варианты с начинкой — например, с мясом или грибами.

В одних регионах клецки становятся частью супа, в других выступают самостоятельным блюдом со сметаной и зеленью.

Верашчака

Верашчака имеет исторические корни и связана с традициями шляхетской кухни Источник: GPT

Это мясное блюдо родом из старинной кухни Великого княжества Литовского. Верашчаку готовят из свинины, которую тушат с луком и специями. Иногда в соус добавляют хлебный квас — он придает легкую сладковато-кислую нотку.

Подают мясо с блинами или картофельным гарниром. Получается сытно, ароматно и очень по-домашнему.

Картофельная бабка

Запеченный картофель с мясом и корочкой — вот как из простых ингредиентов рождается кулинарный хит Источник: GPT

Картофельная бабка — еще один пример того, как из простых ингредиентов получается нечто впечатляющее. Тертый картофель смешивают с салом, луком и специями, иногда добавляют кусочки мяса. Массу запекают в духовке до румяной корочки.

Снаружи — аппетитная корочка, внутри — мягкая и сочная текстура. Особенно вкусной бабка выходит, если готовить ее в глиняной форме.

Крамбамбуля

Медовая настойка со специями добавляет тепла любому застолью и легко заменяет десерт Источник: GPT

После такого обеда логично вспомнить о напитках. Крамбамбуля — это крепкая настойка на меде и специях. В составе обычно присутствуют корица, гвоздика и другие ароматные добавки. Напиток подают как охлажденным, так и слегка подогретым.

История крамбамбули уходит во времена шляхты. Сегодня ее можно встретить и в ресторанах национальной кухни, и на домашних праздниках.

Сладкая бабка

Плотная выпечка с изюмом — простой, но душевный десерт к чаю Источник: GPT

Если кажется, что слово «бабка» относится только к картофелю, это не так. В Беларуси готовят и сладкий вариант — из сдобного теста с изюмом или маком. По текстуре он напоминает плотный кекс. Выпечку подают к чаю, посыпая сахарной пудрой.

Такой десерт часто появляется на праздничном столе и отлично сочетается с горячими напитками.

Сырники по-белорусски

Нежные сырники с деревенским творогом доказывают, что белорусская кухня умеет не только сытно, но и сладко Источник: GPT

Творог в стране любят не меньше картофеля. Из него делают нежные лепешки — сырники. В тесто добавляют немного муки и сахара, иногда ваниль. Обжаривают до золотистой корочки и подают со сметаной, вареньем или медом.

В некоторых регионах внутрь кладут ягоды или изюм. Получается простой, но очень душевный десерт.