Думаете, вы ели настоящий борщ? Как бы не так! Эти 5 рецептов вы точно не пробовали

У каждой хозяйки получается свой, не похожий на другие борщ Источник: Максим Бутусов / E1.RU

Ну какая славянская кухня без борща! Вот только у каждой хозяйки есть свои секреты его приготовления. Кто-то добавляет в суп фасоль и грибы, кто-то — квашеную капусту, а некоторые и грушу кладут. А еще важно особенное внимание уделить свекле. Если ее долго тушить, а потом варить, она становится прозрачной, а борщ — с рыжим оттенком. Также важны пропорции свеклы и воды. В общем, мы решили разобраться во всех этих нюансах и узнать, как на самом деле нужно варить борщ.

Борщ классический с говядиной

Говяжий бульон придает борщу особую наваристость и питательность. Лучше использовать мясо на кости. Суп получается ярким и ароматным, а вкус — насыщенным. Готовому борщу лучше дать настояться минут 20. Перед подачей добавьте сметану и зелень прямо в тарелку. Подавать классический мясной борщ лучше с ломтиками черного хлеба.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Ингредиенты:

говядина на косточке — 500 г;

картофель — 4 шт.;

капуста — 300 г;

свекла — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

томатная паста — 2 ст. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец — по вкусу;

лавровый лист — 2 шт.;

сахар — 1 ч. л.;

уксус 9%-й — 1 ч. л.

Приготовление:

Сварите мясной бульон. Ближе к концу варки посолите. Достаньте мясо, нарежьте и верните в кастрюлю. Добавьте нарезанный кубиками картофель, варите 10 минут. Положите нашинкованную капусту. Натрите свеклу на крупной терке. На сковороде разогрейте масло, добавьте свеклу и томатную пасту, влейте 2–3 ложки бульона, добавьте сахар и уксус, потушите под крышкой 10–15 минут. Лук мелко нарежьте, морковь натрите на терке и обжарьте до золотистости. Добавьте в кастрюлю пассеровку из моркови и лука. Переложите тушеную свеклу, проварите 5 минут и выключите. В конце добавьте лавровый лист и измельченный чеснок.

Борщ с грибами

Для этого борща подойдут любые грибы. Если будете использовать сушеные, то сначала их нужно замочить на несколько часов в воде. Свежие помидоры можно заменить томатной пастой. Подавать борщ с грибами можно с хрустящим хлебом или чесночными пампушками. Сметана для этого рецепта тоже подойдет.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Ингредиенты:

грибы — 300 г;

свекла — 2 шт.;

картофель — 4 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

капуста — 300 г;

помидоры — 2 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 3 ст. л.;

лавровый лист — 1–2 шт.;

уксус (9%-й)— 1 ст. ложка;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Картофель нарежьте кубиками, грибы — пластинками, свеклу и морковь натрите на крупной терке, лук мелко нашинкуйте. В кастрюле вскипятите воду, добавьте картофель и варите 10 минут. Добавьте нашинкованную капусту. На сковороде с растительным маслом обжарьте грибы. Добавьте в кастрюлю. На этой же сковородке обжарьте лук, морковь и свеклу. Добавьте помидоры, предварительно нарезанные кубиками. Тушите 5 минут. Добавьте уксус. Переложите овощи в кастрюлю. Варите борщ на медленном огне 10 минут. В конце добавьте измельченный чеснок, соль и перец, лавровый лист.

Борщ с курицей и фасолью

Еще один простой, но не менее вкусный рецепт борща — с курицей и фасолью. Последнюю можно не варить, а купить уже готовую, консервированную. Перед тем как добавить в кастрюлю, фасоль нужно переложить в сито и промыть. Можно использовать как белую, так и красную фасоль. Готовый суп посыпьте свежей зеленью и подавайте со сметаной.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Ингредиенты:

курица — 500 г;

фасоль — 1 стакан;

картошка — 3 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

свекла — 1 шт.;

капуста — 300 г;

томатная паста — 2 ст. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

лавровый лист — 1–2 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Фасоль сварите до готовности. Сварите куриный бульон. Курицу достаньте, нарежьте и верните в кастрюлю. Отварите свеклу, нарежьте ее соломкой, капусту нашинкуйте, картофель нарежьте кубиком. Мелко нарезанный лук и натертую на крупной терке морковь обжарьте на растительном масле. Добавьте томатную пасту. Тушите 3–5 минут. Добавьте в кастрюлю картофель и капусту, затем через 15 минут пассерованные овощи, свеклу и фасоль. Варите еще 5 минут. За пару минут до готовности добавьте лавровый лист. Посолите, поперчите.

Борщ с квашеной капустой

Борщ можно приготовить не только со свежей, но и с квашеной капустой. Она придаст блюду характерную кислинку. Суп можно варить на говяжьем и курином бульоне или с грибами. В любом случае получится вкусное, сытное и согревающее блюдо.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Ингредиенты:

говядина — 500 г;

свекла — 1 шт.;

капуста квашеная — 200 г;

картофель — 2 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

уксус — 1 ч. л.;

лавровый лист — 1 шт.;

масло растительное — 3 ст. л.;

соль, перец черный — по вкусу.

Приготовление:

Говядину нарежьте крупными кусками. Выложите в кастрюлю, залейте холодной водой, варите говядину примерно 1,5 часа на небольшом огне, снимая пену. Картофель нарежьте соломкой или кубиками. Добавьте в кастрюлю. Варите 10 минут. Морковь и свеклу натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте. Обжарьте на сковородке с растительным маслом 10 минут. В конце добавьте уксус. Квашеную капусту промойте, обжарьте на отдельной сковородке с растительным маслом. Добавьте томатную пасту и пару ложек бульона из кастрюли. Капусту тушите 5–7 минут. Затем капусту соедините с остальными овощами. Перемешайте. Добавьте в кастрюлю все овощи и специи. Варите борщ еще 10 минут.

Борщ с грушей

В последнее время в меню ресторанов всё чаще можно встретить борщ с грушей. Дома приготовить такое блюдо тоже вполне реально. Фрукт должен быть твердым и не очень сладким. Груша придаст борщу особый аромат и усилит вкус.

Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Ингредиенты:

говядина на косточке — 500 г;

картофель — 3–4 шт.;

капуста — 200 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

свекла — 1 шт.;

томаты с перцем — 1/2 банки;

лимонный сок — 1 ст. л.;

острый перец (стручок) — 1 шт.;

груша — 1 шт.;

соль, перец черный — по вкусу.

Приготовление:

Говядину на кости сварите. Мясо выньте, нарежьте и верните в бульон. В кастрюлю добавьте нарезанный картофель, через 10 минут — нашинкованную капусту. Лук и морковь обжарьте. Добавьте натертую свеклу, тушите 10 минут. Затем отправьте в кастрюлю пассерованные овощи, томаты с перцем и лимонный сок. Для остроты опустите в кастрюлю очищенный от косточек стручок острого перца на 10–15 секунд, затем вытащите. Посолите, поперчите. Грушу нарежьте мелкими кусочками и обжарьте на сковороде пару минут. Добавьте ее в уже готовый борщ.