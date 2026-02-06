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Еда Что еще за фрукт?! Тестируем странную зеленую клубнику

Что еще за фрукт?! Тестируем странную зеленую клубнику

Разбираемся, откуда она взялась и можно ли ее вообще есть. Видео

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Посмотрите, как хрустит лаймберри

Источник:

Ирина Шутько / E1.RU

Необычная сладость — огромная зеленая клубника под названием лаймберри — вызвала в Сети огромный ажиотаж. Блогеры из России и Казахстана снимают на нее обзоры, рассказывая, что это лучшее, что они пробовали в жизни. Сладость эффектно выглядит и громко хрустит, но мы словам не поверили и решили протестировать всё сами.

Что такое лаймберри

На самом деле это обычная сублимированная клубника (то есть высушенная при низких температурах), покрытая толстым слоем шоколадной глазури, а приставка «лайм» в названии появилась из-за добавления ароматизатора и внешнего сходства с лаймом.

Клубнику начали продавать в магазинах вкусняшек со всего света, а еще на маркетплейсах. Стоит такая сладость немало: за 9–10 ягодок придется выложить 600–800 рублей.

На пачке, которую мы заказали, был длинный состав. Помимо шоколадной глазури, продавец обещал сублимированную малину и ароматизатор «Йогурт», а вот о лайме не написал ни слова. В 100 граммах такой клубники аж 480 килокалорий, то есть около 120 ккал в одной ягодке — примерно столько же в двух средних яблоках.

На вкус лаймберри напоминает клубничный шоколад, очень молочный и крайне сладкий. Глазури тут явно больше, чем самих ягод. Внутри скрывается хрустящая клубника с выраженной кислинкой. Хрустит она так, что слышат все окружающие, да еще скрипит на зубах. Если вы не любите сладкое и такие спецэффекты, вас этот десерт сильно разочарует.

А вы хотите попробовать лаймберри?

Да, это что-то интересное
Нет, очередной трюк рекламщиков
Я уже пробовал(а), понравилось
Пробовал(а), не понравилось
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Ирина ШутькоИрина Шутько
Ирина Шутько
Видеопродюсер E1.RU
Клубника Лайм Тренд Лаймберри Еда
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Комментарии
4
Гость
6 февраля, 18:21
Это как с дубайским шоколадом, сначала ажиотаж, а потом нафиг никому не надо
Гость
6 февраля, 13:44
в Москве и Кавказе купят легко а мы почитаем
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Гость
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