Рецепт домашней виагры посмотрели 100 миллионов раз: как обычный работяга с Урала стал фуд-блогером и телезвездой

Никита Кравченко из Нижнего Тагила прославился в соцсетях и стал участником шоу Андрея Малахова Источник: krava_nakormit_public / Vk.com

36-летний фуд-блогер Никита Кравченко из Нижнего Тагила, известный под ником «Крава накормит», прославился благодаря своим авторским рецептам. Он начал снимать видео пять лет назад, и теперь у него миллионы просмотров и сотни тысяч подписчиков.

Никита рассказал E1.RU, что попал в эту сферу случайно, ведь раньше он совершенно не увлекался кулинарией и не думал, что это дело его так затянет.

Никита мечтает освоить профессиональную видеосъемку Источник: krava_nakormit_public / Vk.com

«Я не повар ни разу»

Фуд-блогером Никита стал случайно — фанатом кулинарии он никогда не был. До блогерства он работал в строительной сфере: ремонтировал окна, потолки и даже лифты.

«Вообще не умел готовить, не было таких увлечений. Максимум раньше мог только пельмени сварить и яйца пожарить», — говорит Никита.

Но молодому человеку так хотелось разнообразия в еде, что он все-таки начал экспериментировать с рецептами. Покорять YouTube парень решил, когда ему подарили казан: простор для авторской кулинарии открывался просто нереальный. Брат помог Никите снять несколько роликов, а потом блогер-кулинар начал учиться съемке самостоятельно.

Уралец пристрастился к готовке после того, как ему подарили казан Источник: krava_nakormit / Instagram (соцсеть запрещена на территории РФ)

Ролики имели невероятный успех: в одном только TikTok у доморощенного повара уже миллион подписчиков. Парень снимает рецепты с громкими заголовками: «Виагра в домашних условиях», «Ликер из мандаринов», «Котлеты без мяса», «Шашлык из пельменей» и многое другое. Например, на домашней виагре набралось уже без малого 100 миллионов просмотров.

Самое популярное видео уральца набрало почти 100 миллионов просмотров Источник: krava_nakormit / TikTok

А может, желаете винегрета с тушенкой? Или слоеный кебаб? Никита и на такое мастер. А еще делает обзоры на продукты: как выбрать качественный сыр или действительно вкусную колбасу, например.

Никита мечтает полностью уйти в блогерство и зарабатывать на этом Источник: krava_nakormit_public / Vk.com

Создавать вирусный контент блогеру помогает любимая супруга, она нередко появляется в роликах мужа.

«Очень заходят видео с женой, где, допустим, она приготовила что-то, а я говорю: „Неправильно, давай научу“», — добавляет Никита.

Кроме авторских рецептов парень публикует обзоры на заведения родного Нижнего Тагила и Екатеринбурга, а в будущем планирует еще больше разнообразить контент: «Я не повар вообще ни разу, я просто блогер: снимаю и про еду, и про строительство».

Семья поддерживает Никиту в его блогерских начинаниях Источник: krava_nakormit_public / Vk.com

«Работа повара неблагодарная»

Парня уже узнают на улицах, причем не только в родном Нижнем Тагиле, но и по всей России. В мае 2025 года он снялся в популярном кулинарном шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница!». Продюсеры проекта нашли его в социальных сетях:

«Снял видеовизитку и, конечно, распереживался. Одно дело, когда жена снимает дома, а другое — когда столько камер. Надо набираться опыта».

Увы, покорить сурового Ивлева уральцу не удалось Источник: krava_nakormit_public / Vk.com

На программе Никита пошел в команду кондитера Рената Агзамова — Константин Ивлев отказал участнику.

«Я принес эскимо-холодец и салат цезарь. Салат ему понравился, а эскимо не успело застыть. На втором этапе я переживал, что не успею приготовить тесто для чебуреков, и взял готовое. Дальше пройти не удалось», — делится кулинар.

А вот Ренат Агзамов оказался более дружелюбным Источник: krava_nakormit_public / Vk.com

На шоу Никита принес свое фирменное блюдо — холодец-эскимо Источник: krava_nakormit_public / Vk.com

К программе с Ивлевым Никита готовился основательно: на два месяца устроился в лучший ресторан Нижнего Тагила. Правда, со временем понял, что это совершенно не то, чем ему хотелось бы заниматься: работа оказалась очень тяжелой.

«Пошел работать в ресторан ради эксперимента и понял, что не хочу в этой сфере работать. Работа неблагодарная, всё время на ногах: ни присесть, ни поесть нормально. Это кажется, что в ресторанах повара едят целыми днями, а на самом деле это не так», — объясняет блогер.

Несколько месяцев Никита работал поваром в ресторане Источник: krava_nakormit_public / Vk.com

Но работа в общепите оказалась совсем не тем, чего душа просит Источник: krava_nakormit_public / Vk.com

На этом амбиции Никиты не закончились: перед Новым годом он отправился на шоу к Андрею Малахову.

«Там просто поговорили про новогодние традиции и приготовили необычный фирменный салат с мандаринами», — говорит Никита.

Кулинарными секретами блогер поделился с Андреем Малаховым Источник: krava_nakormit_public / Vk.com

Никита надеется, что в обозримом будущем он сможет заниматься только блогерством — это приносит неплохие деньги. Но пока что перестраховывается: