Эти 5 продуктов в два счета добьют ваш желудок. Как часто вы их едите?

Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Всем известна поговорка о том, что мы — то, что мы едим. Это касается и нашего внутреннего состояния. Иногда даже самые безобидные, на первый взгляд, продукты могут аукнуться организму так, что врагу не пожелаешь. Это не означает, что от них нужно как можно быстрее отказаться, но, если вы заметили, что после очередного перекуса в вашем животе разыгралась настоящая революция, возможно, стоит внимательнее присмотреться к тому, что вы кладете в тарелку.

Соусы

Небольшие порции соусов из натуральных ингредиентов в стеклянных банках и бутылках — сальса, ткемали, аджика, болоньезе — при отсутствии индивидуальной непереносимости обычно безопасны. Наибольшие вопросы у специалистов вызывает кетчуп и, разумеется, майонез.

Доля томатов в магазинном кетчупе может быть невысокой, а соли и добавок — предостаточно.

— К сожалению, многие кетчупы у нас в основе своей имеют подкрашенное яблочное пюре со стабилизаторами, усилителями вкуса, «ешками» и всем остальным, — говорит гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Настоящий кетчуп не будет такого безумно красного цвета. У настоящего кетчупа из вареных помидоров, прошедших подготовку, темно-бордовый цвет.

Кроме того, врач рекомендует отдавать предпочтение стеклянной таре с хорошей крышкой и обходить стороной продукты в непрозрачной пластиковой упаковке.

— В этих соусах «ешки», стабилизаторы, красители, усилители вкуса, глутамат. Многие пациенты начинают на это реагировать. И надо запомнить, что это продукты отнюдь не для детского питания, это надо очень жестко и четко понимать, — говорит Галина Барташевич.

Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог и диетолог, кандидат наук; стаж работы — больше 30 лет.

Тем, кто жить не может без кетчупа, диетолог рекомендует домашний вариант: возьмите томатную пасту (лучше из регионов, где помидоры выращивают в изобилии), добавьте специи, горчицу, перец и бальзамический уксус — получится соус, которым можно заправлять практически любые блюда.

Майонез тоже можно приготовить дома. Небольшими порциями — на один‑два приема.

— Из банальных куриных желтков или перепелиных яиц можно приготовить свежий и самый настоящий майонез, — говорит Галина Барташевич. — Это взбитый желток, немного горчицы, можно добавить соевый соус, чтобы не подсаливать. И обязательно сок лимона для кислинки. Всё это взбивается блендером на больших оборотах, вливается тонкой струйкой оливковое масло. Особенность такого майонеза: сделал — съел. Его не готовят на месяц вперед.

Магазинный майонез не относится к полезным продуктам уже по составу: он жирный. Вариант «лайт» тоже не становится диетическим: производители снижают процент жира, но добавляют стабилизаторы, иначе соус «поплывет», поэтому за словом «лайт» нередко скрывается больше «химии».

— В майонез обычно входят уксус, горчица и немало специй — всё, что формирует привыкание, — говорит Галина Барташевич. — В промышленном майонезе, помимо большого количества жира, присутствуют эмульгаторы, усилители вкуса и консерванты. Из‑за высокого содержания холестерина майонез практически противопоказан людям с ожирением, атеросклерозом и гипертонией.

Чеснок

Организм человека, особенно пациентов гастропрофиля, отреагирует на чесночное возлияние очень бурно: может сформироваться раздражающий эффект, тяжело будет с поджелудочной железой, может появиться обострение гастрита.

— Не рекомендую пробовать на себе, будет ли у вас гастрит с чесночной отрыжкой или нет, — говорит Галина Барташевич. — Для тех, кто не мыслит еды без чеснока, а желудок уже страдает, есть стандартный кулинарный прием, когда зубчиком чеснока салатная тарелка просто протирается изнутри. Или натереть зубчиком чеснока гренку. ЖКТ это вполне спокойно воспринимает.

Чеснок стимулирует выработку желчи и желудочного сока, из‑за чего симптомы заболеваний ЖКТ усиливаются и течение ухудшается. Он противопоказан при обострении язвенной болезни желудка, панкреатита, желчнокаменной и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни; осторожности требует и у полностью здоровых людей.

Натощак чеснок способен спровоцировать отравление, изжогу и спазмы. Если после него в желудке возник дискомфорт, это повод обратиться к врачу: на однократное употребление без причины организм не реагирует.

Красное и обработанное мясо

К красному мясу относят свежую или замороженную говядину, телятину, свинину, баранину и мясо ягненка; к обработанному — ветчину, бекон, сосиски, паштеты и мясные консервы. По данным нескольких метаанализов, ежедневные 100–120 граммов красного мяса увеличивают риск развития рака кишечника на 17–30%, а всего 25–50 граммов обработанного мяса в день могут поднять этот показатель до 50%.

Влияние во многом индивидуально. Совокупный анализ британских исследователей не выявил заметной связи между употреблением красного или обработанного мяса и риском рака кишечника, но в том исследовании участвовало менее 600 человек, и потребляли они примерно 50 граммов мяса в сутки. Поэтому разумнее придерживаться принципа умеренности.

Алкоголь

— Этанол — это нейротоксический яд, депрессант, поражающий в первую очередь нервную систему, — говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог Алексей Водовозов. — Также алкоголь временно выводит из строя печень. «Профессионалы» (то есть люди с ярко выраженным алкоголизмом, когда уже и запои есть, и поражение органов и систем) — обычно люди субтильные, однако печень у них буквально нашпигована жиром. Это называется алкогольная жировая болезнь печени: этанол стимулирует захват капель жира гепатоцитами, а если этанол поступает регулярно и в больших количествах, то этот жир в клетках печени только и делает, что накапливается.

Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер, врач-терапевт высшей квалификационной категории и токсиколог. Один из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.

Печень — не единственный орган-мишень для этанола. Американские ученые в эксперименте давали добровольцам натощак по 200 граммов виски без содовой: уже через несколько минут их слизистая оболочка становилась выпуклой и краснела, через час на ней появлялись язвы, а спустя несколько часов по ней тянулись полоски гноя. Такая картина отмечалась у всех испытуемых.

Жевательная резинка

Жвачка не приведет к выпадению пломб — проблемы от нее другие. У заядлых любителей возможны перенапряжение жевательных мышц, болезненные изменения в височно-нижнечелюстном суставе, кариес — и это лишь начало.

— Пользоваться жевательной резинкой можно непосредственно после еды и не больше 15 минут, этого хватит, чтобы удалить мягкие остатки пищи из полости рта, — говорит диетолог Ольга Хохлова. — Если же жевать ее постоянно и особенно на голодный желудок, можно заработать несколько проблем. Слюна, выделяющаяся во время жевания, имеет щелочную реакцию. Попадая в желудок, она снижает его кислотность. Естественная реакция на это — дополнительная выработка желудочного сока, а это соляная кислота. Она очень агрессивно воздействует на стенки желудка, что в результате может привести к гастриту и язве.

Ольга Хохлова — диетолог, консультант по профилактическому питанию.

Еще один эффект постоянного жевания — изменение состава слюны; из‑за этого может появляться сухость во рту, а также дискомфорт при пережевывании пищи и глотании.