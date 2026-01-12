НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Врач, эксперт по ЗОЖ назвал универсальный заменитель сразу трех продуктов: сливочного масла, сахара и яиц

Врач, эксперт по ЗОЖ назвал универсальный заменитель сразу трех продуктов: сливочного масла, сахара и яиц

И стоит он недорого

100
Выпечка получится чуть влажной и вкусной | Источник: Булат Салихов / UFA1.RUВыпечка получится чуть влажной и вкусной | Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Выпечка получится чуть влажной и вкусной

Источник:

Булат Салихов / UFA1.RU

Врач, кандидат медицинских наук, спортсмен и адепт здорового образа жизни Сергей Тетюшкин назвал замену сливочному маслу. Чаще всего, как подчеркнул доктор, его применяют для приготовления выпечки и полезных десертов.

«Это яблочное пюре. Есть несколько моментов, которые стоит запомнить перед тем, как использовать продукт. Яблочная нотка будет ощущаться, особенно если использовать его в больших количествах. Выпечка становится более влажной и плотной, для воздушности может понадобиться разрыхлитель. Готовые изделия часто приобретают золотисто-коричневый оттенок. Особенно вкусными получаются кексы, маффины, брауни, овсяное печенье, пончики и постная выпечка. А еще важно брать пюре несладкое и без добавок, например детское или домашнее», — сказал Сергей Тетюшкин нашим коллегам из Tolyatty.RU.

Вот как можно использовать пюре из яблок:

  1. Альтернатива жиру. Пюре может заменить от 50 до 100% сливочного масла. Влажность и нежность теста сохранится, а вот калорийность снизится. Обычная пропорция — 1:1, но для идеальной текстуры часто заменяют лишь небольшую часть жира.

  2. Замена яиц. Незаменимо для веганской кухни и при аллергиях. Пюре работает как связующий компонент, скрепляя тесто. Одна столовая ложка заменяет одно яйцо.

  3. Улучшение текстуры. Даже без полной замены ингредиентов пюре делает выпечку сочной, плотной и защищает от быстрого очерствения. Кексы, брауни и бисквиты дольше остаются свежими.

  4. Натуральный подсластитель. Фруктовый сахар в составе пюре позволяет сократить количество сахара, указанное в рецепте.

  5. Обогащение вкуса. Добавляет легкую яблочную ноту и прекрасно сочетается с корицей, ванилью, орехами и морковью.

️Ранее врач рассказал всю правду о процессе жиросжигания с точки зрения молекул, гормонов и прочей биохимии и раскрыл, при каких обстоятельствах жировая ткань начинает уменьшаться. Подробности — в колонке врача и спортсмена.

Юлия Дроглева
Юлия Дроглева
журналист
