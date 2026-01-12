Врач, эксперт по ЗОЖ назвал универсальный заменитель сразу трех продуктов: сливочного масла, сахара и яиц

«Это яблочное пюре. Есть несколько моментов, которые стоит запомнить перед тем, как использовать продукт. Яблочная нотка будет ощущаться, особенно если использовать его в больших количествах. Выпечка становится более влажной и плотной, для воздушности может понадобиться разрыхлитель. Готовые изделия часто приобретают золотисто-коричневый оттенок. Особенно вкусными получаются кексы, маффины, брауни, овсяное печенье, пончики и постная выпечка. А еще важно брать пюре несладкое и без добавок, например детское или домашнее», — сказал Сергей Тетюшкин нашим коллегам из Tolyatty.RU.