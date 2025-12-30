На боках не ляжет: рецепт «правильного» майонеза от гастроэнтеролога

Съесть за новогоднюю ночь месячную норму майонеза? Проще простого! Но можно найти ему полезную альтернативу Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Если после праздников желудок напоминает о себе громче тостов, возможно, дело не в количестве салатов, а в том, чем их заправляли. А какой соус самый популярный для заправки салатов? Конечно, майонез. И от него в Новый год никуда не деться. На первый взгляд.

Если же вы не хотите отказывать себе в любимых салатах, но и ведро майонеза вместе с ними съедать не намерены, воспользуйтесь рецептом гастроэнтеролога и нутрициолога Александра Павлова.

— Не секрет, что на праздничном столе основной вред для ЖКТ исходит от майонеза, соуса, заправок, — говорит врач, предлагая свой рецепт «правильного» майонеза.

Этот соус не перегружает ЖКТ, а в его составе нет яиц. В качестве альтернативы привычному майонезу Павлов предложил более легкий вариант на основе йогурта. По его словам, такой соус подходит для салатов и закусок, а по вкусу не уступает классической версии.

Рецепт «правильного» майонеза без сырых яиц выглядит так:

250 г натурального или кокосового йогурта;

1/2 ч. л. сухого чеснока в порошке или 1–1,5 свежего зубчика;

0,5 ч. л. горчицы;

1/2 ч. л. куркумы;

2 ст. л. растительного масла;

соль и перец по вкусу.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа

Способ приготовления максимально прост: все ингредиенты нужно тщательно перемешать до однородной консистенции. При желании массу можно слегка взбить, чтобы соус стал более воздушным.

Эксперт напоминает: даже полезные альтернативы не отменяют умеренности, но заменить классический майонез на более щадящий вариант — уже шаг к спокойному празднику без визитов к гастроэнтерологу.