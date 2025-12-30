НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
На боках не ляжет: рецепт «правильного» майонеза от гастроэнтеролога

На боках не ляжет: рецепт «правильного» майонеза от гастроэнтеролога

С такой заправкой вы точно не будете корить себя за целенаправленно съеденные калории

171
Съесть за новогоднюю ночь месячную норму майонеза? Проще простого! Но можно найти ему полезную альтернативу

Съесть за новогоднюю ночь месячную норму майонеза? Проще простого! Но можно найти ему полезную альтернативу

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Если после праздников желудок напоминает о себе громче тостов, возможно, дело не в количестве салатов, а в том, чем их заправляли. А какой соус самый популярный для заправки салатов? Конечно, майонез. И от него в Новый год никуда не деться. На первый взгляд.

Если же вы не хотите отказывать себе в любимых салатах, но и ведро майонеза вместе с ними съедать не намерены, воспользуйтесь рецептом гастроэнтеролога и нутрициолога Александра Павлова.

— Не секрет, что на праздничном столе основной вред для ЖКТ исходит от майонеза, соуса, заправок, — говорит врач, предлагая свой рецепт «правильного» майонеза.

Этот соус не перегружает ЖКТ, а в его составе нет яиц. В качестве альтернативы привычному майонезу Павлов предложил более легкий вариант на основе йогурта. По его словам, такой соус подходит для салатов и закусок, а по вкусу не уступает классической версии.

Рецепт «правильного» майонеза без сырых яиц выглядит так:

  • 250 г натурального или кокосового йогурта;

  • 1/2 ч. л. сухого чеснока в порошке или 1–1,5 свежего зубчика;

  • 0,5 ч. л. горчицы;

  • 1/2 ч. л. куркумы;

  • 2 ст. л. растительного масла;

  • соль и перец по вкусу.

Источник: Евгения Бикунова / Городские медиа
Источник:

Евгения Бикунова / Городские медиа

Способ приготовления максимально прост: все ингредиенты нужно тщательно перемешать до однородной консистенции. При желании массу можно слегка взбить, чтобы соус стал более воздушным.

Эксперт напоминает: даже полезные альтернативы не отменяют умеренности, но заменить классический майонез на более щадящий вариант — уже шаг к спокойному празднику без визитов к гастроэнтерологу.

Какой соус вы чаще всего используете для салатов? 🥗

Классический майонез
Домашний соус
Йогуртовые заправки
Предпочитаю без заправки
Вера Новосельцева
Майонез Рецепт Здоровое питание Соус Меню на праздничный стол Еда
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Рекомендуем