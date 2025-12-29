НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Еда Эксперимент Хватит даже на икру! Как накрыть новогодний стол за 1000 рублей: эксперимент редакции

Хватит даже на икру! Как накрыть новогодний стол за 1000 рублей: эксперимент редакции

Для безалкогольного застолья сумма оказалась вполне достаточной

255
Полина купила продуктов на тысячу рублей, приготовила из них несколько блюд и попросила коллег продегустировать | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПолина купила продуктов на тысячу рублей, приготовила из них несколько блюд и попросила коллег продегустировать | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Полина купила продуктов на тысячу рублей, приготовила из них несколько блюд и попросила коллег продегустировать

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

Каждый год в конце декабря возникает один и то же вопрос: как закупиться продуктами и не остаться без гроша? Корреспондентка E1.RU Полина Краснопевцева решила провести эксперимент и проверить, можно ли накрыть новогодний стол, если в кармане всего тысяча рублей. Готовые блюда дегустировали всей редакцией, и результат оказался полной неожиданностью. Далее — от первого лица.

Дешевая колбаса — большой риск

Понимая, что при нынешних ценах на тысячу рублей особо не разгуляешься, мы с редакцией решили поставить более конкретную цель: приготовить горячее, закуску и салат — так, чтобы ими могли наесться хотя бы два человека, и это было как минимум съедобно, а как максимум — реально вкусно.

От напитков пришлось отказаться сразу: даже бутылка шампанского съела бы значительную часть бюджета. Растительное масло, специи, приправы и соль мы считать не стали. Предполагается, что этот набор и так есть дома, и никто не станет покупать новую бутылку или пачку только по случаю торжества.

Поскольку ни один новогодний стол (даже бюджетный) не может обойтись без оливье, список продуктов для закупа начали составлять с оглядкой именно на его составляющие. На оставшуюся сумму решили приготовить бутерброды с имитированной икрой и запечь картофель с курицей.

Итоговый список продуктов выглядел так:

  • тушка цыпленка — 2,1 кг;

  • картофель — 2,3 кг;

  • морковь — 0,6 кг;

  • багет пшеничный — 1 шт.;

  • яйцо куриное (С0) — 10 шт.;

  • масло сливочное — 100 г;

  • икра имитированная — 1 банка;

  • чеснок — 1 головка;

  • соус майонезный — 400 мл;

  • огурцы соленые — 1 банка;

  • горошек консервированный — 1 банка.

Показываем, как выглядит набор продуктов за тысячу рублей | Источник: Полина Краснопевцева / E1.RUПоказываем, как выглядит набор продуктов за тысячу рублей | Источник: Полина Краснопевцева / E1.RU

Показываем, как выглядит набор продуктов за тысячу рублей

Источник:

Полина Краснопевцева / E1.RU

«А где же колбаса для оливье?» — спросили меня коллеги, увидев список продуктов. Отвечаю: я посмотрела цены на хорошую вкусную колбасу и поняла, что в этом эксперименте финансово ее не потяну. Брать дешевую замену рискованно, ведь она может с легкостью испортить вкус всего салата. Из положения решила выйти так: взять целую курицу, запечь ее целиком, грудку отправить в оливье, а остальные части подать в качестве горячего.

Перед тем как поехать в магазин, решила сравнить цены в приложениях нескольких крупных сетей. Оказалось, что в тысячу рублей уложиться очень сложно — везде корзина выходила примерно на 100 рублей дороже.

В обычных магазинах продукты в среднем выходили на 10 рублей дороже. Но в нашей ситуации на счету был каждый рубль | Источник: «Лента»В обычных магазинах продукты в среднем выходили на 10 рублей дороже. Но в нашей ситуации на счету был каждый рубль | Источник: «Лента»

В обычных магазинах продукты в среднем выходили на 10 рублей дороже. Но в нашей ситуации на счету был каждый рубль

Источник:

«Лента»

В таких магазинах гораздо меньше выбор и практически нет скоропортящихся продуктов | Источник: «Чижик»В таких магазинах гораздо меньше выбор и практически нет скоропортящихся продуктов | Источник: «Чижик»

В таких магазинах гораздо меньше выбор и практически нет скоропортящихся продуктов

Источник:

«Чижик»

Думала, придется отказываться от сливочного масла — но без него бутерброды получились бы слишком тоскливыми. В итоге решила сэкономить по-другому и поехала в дискаунтер (магазин, который предлагает товары по сниженным ценам за счет сокращения издержек на сотрудников и оформление).

Часть корзины — овощи, майонез и консервы — я купила в «Чижике», за всем остальным отправилась в «Ашан». В первом магазине оставила 328 рублей, во втором — 749 рублей. Итого: потрачено 1077 рублей.

В бюджет чуть-чуть не уложилась. Но можно было взять поменьше картошки и курицы&nbsp;—&nbsp;тогда счет сошелся бы до копейки | Источник: Полина Краснопевцева / E1.RUВ бюджет чуть-чуть не уложилась. Но можно было взять поменьше картошки и курицы&nbsp;—&nbsp;тогда счет сошелся бы до копейки | Источник: Полина Краснопевцева / E1.RU

В бюджет чуть-чуть не уложилась. Но можно было взять поменьше картошки и курицы — тогда счет сошелся бы до копейки

Источник:

Полина Краснопевцева / E1.RU

Вычтем 7 рублей за пакет (без этой траты можно было бы обойтись, если бы я взяла с собой сумку). Оставшуюся сумму, вышедшую за рамки бюджета, примем за погрешность: можно было уложиться в тысячу, взяв курицу поменьше, но подвел глазомер.

Два часа — и всё готово

После закупа пришлось приступить к самой энергозатратной части — готовке. Здесь ничего нового: овощи отварить, почистить, нарезать. Пока картошка с морковкой булькали в кастрюле, поставила запекаться курицу (ее предварительно смазала маслом со специями и чесноком), нарезала огурцы и прочие овощи.

Когда курица была готова, в духовку отправились картофельные дольки. Из интереса решила засечь время: на всё про всё ушло чуть больше двух часов — и это с учетом того, что готовкой я занималась в одиночку.

Первым делом нужно было запечь курицу | Источник: Полина Краснопевцева / E1.RUПервым делом нужно было запечь курицу | Источник: Полина Краснопевцева / E1.RU

Первым делом нужно было запечь курицу

Источник:

Полина Краснопевцева / E1.RU

Картошка была в качестве гарнира | Источник: Полина Краснопевцева / E1.RUКартошка была в качестве гарнира | Источник: Полина Краснопевцева / E1.RU

Картошка была в качестве гарнира

Источник:

Полина Краснопевцева / E1.RU

Салата получилось больше, чем я ожидала. Пришлось доставать сразу две глубокие миски, и обе оказались наполнены до краев. Даже остались два вареных яйца, их добавила сверху как украшение. Кроме того, не влезла одна целая морковь, из нее пришлось сделать еще одну закуску: натерла на терке, смешала с измельченным чесноком и майонезом. С сыром было бы еще вкуснее, но на него денег уже не осталось.

В самую последнюю очередь нарезала батон для бутербродов. Каждый кусочек намазала маслом и щедро насыпала икры — с горкой. Ну а что: можем себе позволить — она стоила всего 50 рублей, и не противная на вкус. Скорее просто соленая.

Моркови, купленной для оливье, хватило на еще один салат | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUМоркови, купленной для оливье, хватило на еще один салат | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Моркови, купленной для оливье, хватило на еще один салат

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU
Бутерброды выглядели солидно. Так и не скажешь, что икра обошлась в 50 рублей | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUБутерброды выглядели солидно. Так и не скажешь, что икра обошлась в 50 рублей | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Бутерброды выглядели солидно. Так и не скажешь, что икра обошлась в 50 рублей

Источник:
Владислав Лоншаков / E1.RU

Итого у меня получилось: две миски оливье с курицей, одна тарелка салата из моркови, почти килограмм запеченной картошки, куча бутербродов и запеченная курица. Поставленная задача даже перевыполнена! Этим не то что можно наесться вдвоем — можно еще и позвать кого-нибудь в гости. Но только одного: для четверых стол будет уже слишком скромным.

Дегустация в редакции

Всего получилось пять тарелок еды | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВсего получилось пять тарелок еды | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
В том числе две миски салата | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВ том числе две миски салата | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
Одно блюдо с картошкой и курицей | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUОдно блюдо с картошкой и курицей | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU
+1
И куча бутербродов с имитированной икрой | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUИ куча бутербродов с имитированной икрой | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Полный стол еды в разгар рабочего дня не мог не привлечь внимание коллег. Все проходили мимо и удивленно спрашивали: «Это всё — за тысячу?» И если на этапе обсуждения эксперимента кто-то говорил, что не рискнет пробовать экстремально дешевую еду, то во время дегустации скептиков уже не осталось.

«Не зря я сегодня забыл обед дома», — сказал один мой коллега, накладывая в тарелку всё и сразу.

«Это супер вообще», — главред тоже была под впечатлением.

В дегустации участвовала вся редакция. И никто не ушел голодным!

Источник:

Полина Краснопевцева / E1.RU

В итоге угостилась не только вся редакция, но и соседний рекламный отдел. Конечно, за настоящим новогодним столом это количество еды ощущалось бы иначе. Но тем не менее и порции получились внушительными, и по вкусу вышло неплохо. К концу рабочего дня на кухне остались только пустые миски.

Вывод напрашивается один: накрыть стол на тысячу можно, но только если вы не утонченный гурман и умеете получать удовольствие от простых блюд. На интересные сочетания ресурсов уже не хватит, так что придется воспользоваться смекалочкой и заранее продумать, что вы будете готовить из доступных продуктов.

А напоследок пожелаем нашим дорогим читателям: пусть вам в следующем году живется ну очень хорошо, а лайфхаки из этой статьи никогда не пригодятся!

А какой у вас бюджет для новогоднего стола?

До 3 тысяч рублей
В районе 5–10 тысяч рублей
Больше 10 тысяч рублей
Теперь планирую потратить тысячу!
Не буду считать, готов(а) потратить сколько угодно
Полина КраснопевцеваПолина Краснопевцева
Полина Краснопевцева
корреспондент
Новый год Праздник Блюда Новогодний стол Еда Дегустация Эксперимент
Комментарии
3
Гость
34 минуты
А своим то 0ищим пенсионерам то можно было к Новому году сделать и подарочек в виде маленькой баночки икры хотя бы 1 раз в год!!!
Гость
9 минут
29 р. угличская и ролтон с курицей - в 100 руб. можно уложиться.
Читать все комментарии
Гость
