Хватит даже на икру! Как накрыть новогодний стол за 1000 рублей: эксперимент редакции

Полина купила продуктов на тысячу рублей, приготовила из них несколько блюд и попросила коллег продегустировать Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Каждый год в конце декабря возникает один и то же вопрос: как закупиться продуктами и не остаться без гроша? Корреспондентка E1.RU Полина Краснопевцева решила провести эксперимент и проверить, можно ли накрыть новогодний стол, если в кармане всего тысяча рублей. Готовые блюда дегустировали всей редакцией, и результат оказался полной неожиданностью. Далее — от первого лица.

Дешевая колбаса — большой риск

Понимая, что при нынешних ценах на тысячу рублей особо не разгуляешься, мы с редакцией решили поставить более конкретную цель: приготовить горячее, закуску и салат — так, чтобы ими могли наесться хотя бы два человека, и это было как минимум съедобно, а как максимум — реально вкусно.

От напитков пришлось отказаться сразу: даже бутылка шампанского съела бы значительную часть бюджета. Растительное масло, специи, приправы и соль мы считать не стали. Предполагается, что этот набор и так есть дома, и никто не станет покупать новую бутылку или пачку только по случаю торжества.

Поскольку ни один новогодний стол (даже бюджетный) не может обойтись без оливье, список продуктов для закупа начали составлять с оглядкой именно на его составляющие. На оставшуюся сумму решили приготовить бутерброды с имитированной икрой и запечь картофель с курицей.

Итоговый список продуктов выглядел так:

тушка цыпленка — 2,1 кг;

картофель — 2,3 кг;

морковь — 0,6 кг;

багет пшеничный — 1 шт.;

яйцо куриное (С0) — 10 шт.;

масло сливочное — 100 г;

икра имитированная — 1 банка;

чеснок — 1 головка;

соус майонезный — 400 мл;

огурцы соленые — 1 банка;

горошек консервированный — 1 банка.

Показываем, как выглядит набор продуктов за тысячу рублей Источник: Полина Краснопевцева / E1.RU

«А где же колбаса для оливье?» — спросили меня коллеги, увидев список продуктов. Отвечаю: я посмотрела цены на хорошую вкусную колбасу и поняла, что в этом эксперименте финансово ее не потяну. Брать дешевую замену рискованно, ведь она может с легкостью испортить вкус всего салата. Из положения решила выйти так: взять целую курицу, запечь ее целиком, грудку отправить в оливье, а остальные части подать в качестве горячего.

Перед тем как поехать в магазин, решила сравнить цены в приложениях нескольких крупных сетей. Оказалось, что в тысячу рублей уложиться очень сложно — везде корзина выходила примерно на 100 рублей дороже.

В обычных магазинах продукты в среднем выходили на 10 рублей дороже. Но в нашей ситуации на счету был каждый рубль Источник: «Лента» В таких магазинах гораздо меньше выбор и практически нет скоропортящихся продуктов Источник: «Чижик»

Думала, придется отказываться от сливочного масла — но без него бутерброды получились бы слишком тоскливыми. В итоге решила сэкономить по-другому и поехала в дискаунтер (магазин, который предлагает товары по сниженным ценам за счет сокращения издержек на сотрудников и оформление).

Часть корзины — овощи, майонез и консервы — я купила в «Чижике», за всем остальным отправилась в «Ашан». В первом магазине оставила 328 рублей, во втором — 749 рублей. Итого: потрачено 1077 рублей .

В бюджет чуть-чуть не уложилась. Но можно было взять поменьше картошки и курицы — тогда счет сошелся бы до копейки Источник: Полина Краснопевцева / E1.RU

Вычтем 7 рублей за пакет (без этой траты можно было бы обойтись, если бы я взяла с собой сумку). Оставшуюся сумму, вышедшую за рамки бюджета, примем за погрешность: можно было уложиться в тысячу, взяв курицу поменьше, но подвел глазомер.

Два часа — и всё готово

После закупа пришлось приступить к самой энергозатратной части — готовке. Здесь ничего нового: овощи отварить, почистить, нарезать. Пока картошка с морковкой булькали в кастрюле, поставила запекаться курицу (ее предварительно смазала маслом со специями и чесноком), нарезала огурцы и прочие овощи.

Когда курица была готова, в духовку отправились картофельные дольки. Из интереса решила засечь время: на всё про всё ушло чуть больше двух часов — и это с учетом того, что готовкой я занималась в одиночку.

Первым делом нужно было запечь курицу Источник: Полина Краснопевцева / E1.RU Картошка была в качестве гарнира Источник: Полина Краснопевцева / E1.RU

Салата получилось больше, чем я ожидала. Пришлось доставать сразу две глубокие миски, и обе оказались наполнены до краев. Даже остались два вареных яйца, их добавила сверху как украшение. Кроме того, не влезла одна целая морковь, из нее пришлось сделать еще одну закуску: натерла на терке, смешала с измельченным чесноком и майонезом. С сыром было бы еще вкуснее, но на него денег уже не осталось.

В самую последнюю очередь нарезала батон для бутербродов. Каждый кусочек намазала маслом и щедро насыпала икры — с горкой. Ну а что: можем себе позволить — она стоила всего 50 рублей, и не противная на вкус. Скорее просто соленая.

Моркови, купленной для оливье, хватило на еще один салат Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU Бутерброды выглядели солидно. Так и не скажешь, что икра обошлась в 50 рублей Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Итого у меня получилось: две миски оливье с курицей, одна тарелка салата из моркови, почти килограмм запеченной картошки, куча бутербродов и запеченная курица. Поставленная задача даже перевыполнена! Этим не то что можно наесться вдвоем — можно еще и позвать кого-нибудь в гости. Но только одного: для четверых стол будет уже слишком скромным.

Дегустация в редакции

+1

Полный стол еды в разгар рабочего дня не мог не привлечь внимание коллег. Все проходили мимо и удивленно спрашивали: «Это всё — за тысячу?» И если на этапе обсуждения эксперимента кто-то говорил, что не рискнет пробовать экстремально дешевую еду, то во время дегустации скептиков уже не осталось.

«Не зря я сегодня забыл обед дома», — сказал один мой коллега, накладывая в тарелку всё и сразу.

«Это супер вообще», — главред тоже была под впечатлением.

В дегустации участвовала вся редакция. И никто не ушел голодным! Источник: Полина Краснопевцева / E1.RU

В итоге угостилась не только вся редакция, но и соседний рекламный отдел. Конечно, за настоящим новогодним столом это количество еды ощущалось бы иначе. Но тем не менее и порции получились внушительными, и по вкусу вышло неплохо. К концу рабочего дня на кухне остались только пустые миски.

Вывод напрашивается один: накрыть стол на тысячу можно, но только если вы не утонченный гурман и умеете получать удовольствие от простых блюд. На интересные сочетания ресурсов уже не хватит, так что придется воспользоваться смекалочкой и заранее продумать, что вы будете готовить из доступных продуктов.

А напоследок пожелаем нашим дорогим читателям: пусть вам в следующем году живется ну очень хорошо, а лайфхаки из этой статьи никогда не пригодятся!