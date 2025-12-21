Очень полезны, но есть нюансы. Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть гранаты

Гранат содержит кальций и железо Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Зимой многие начинают чаще есть гранаты или пить гранатовый сок: в нем есть много нужных для организма веществ. NGS.RU расспросил врачей, в чем польза этого фрукта, а кому стоит отнестись к нему с осторожностью.

Польза граната

Гранат содержит разные витамины, микроэлементы и аминокислоты, рассказала врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Мария Карасенко: «Благодаря своему богатому составу гранат имеет обширное действие на организм: улучшает аппетит и регулирует обмен веществ, нормализует уровень глюкозы».

Она добавляет, что издавна его использовали при лечении дефицита железа и анемии. Однако стоит помнить, что содержание железа в гранате не так велико, как в мясных продуктах, и усвоение железа растительного происхождения составляет около 10–15%.

«Но добавление зерен граната или сока к блюдам из мяса может улучшить всасывание железа благодаря содержанию витамина C и фруктовых кислот. Недаром в восточных кухнях гранат входит в состав многих мясных блюд», — объясняет врач.

Эндокринолог-диетолог Ираида Мохова говорит, что гранатовый сок может умеренно снижать артериальное давление: для этого нужно ежедневно употреблять примерно 150 миллилитров на протяжении минимум двух недель. Но с оглядкой на калорийность и высокое содержание углеводов в этом фрукте.

Врачи отмечают пользу гранатового сока Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

«Растительные соединения в гранате обладают противовоспалительным действием. Лабораторные эксперименты показывают, что его экстракт блокирует ферменты, повреждающие суставы у людей с остеоартритом. Гранаты обладают противовирусными и антибактериальными свойствами, полезны при заболеваниях десен», — перечисляет Ираида Мохова.

По ее словам, были эксперименты, которые подтверждают: фрукт улучшает мозговую деятельность и память.

«Хорошие результаты ученые получили и при изучении свойств гранатового сока: у 28 пожилых людей, которые ежедневно выпивали 230 миллилитров сока, значительно улучшились показатели зрительной и вербальной памяти», — добавляет эндокринолог.

Также содержащиеся в гранате диетические нитраты улучшают физическую работоспособность. Спортсмены, принимавшие 1 грамм экстракта за полчаса до пробежки, показали лучшие результаты.

Вред граната

Детям младше года этот фрукт употреблять не стоит. После года в рацион можно включить сок граната, разведенный с водой в соотношении 1:3. Начинать лучше с 1–3 чайных ложек и постепенно доводить порцию до 50 миллилитров. Поить малыша соком можно два-три раза в неделю.

«С 3–4 лет, когда ребенок подрастает и снижаются риски попадания зерен в дыхательные пути, мы можем предложить сами зерна в небольшом количестве», — продолжает педиатр.

Не рекомендуется употреблять гранат при обострениях язвенной болезни и гастритах, при аллергических реакциях на этот фрукт Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

От гранатового сока лучше воздержаться людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта. Он может раздражать слизистую, особенно если сок не разбавлять водой, — предупреждает Мария Карасенко.

«Также сок может оказывать негативное влияние на эмаль зубов — после его употребления рекомендуется почистить зубы или прополоскать рот. Гранат относят к продуктам, которые закрепляют стул, поэтому людям со склонностью к запорам нужно быть осторожным», — предостерегает врач.

Ираида Мохова дополняет, что гранаты следует с осторожностью употреблять пациентам с сахарным диабетом и ожирением из-за содержания простых углеводов во фрукте.