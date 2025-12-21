НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Очень полезны, но есть нюансы. Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть гранаты

Очень полезны, но есть нюансы. Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть гранаты

Будьте осторожны, если собираетесь добавить зерна в праздничный салат

Гранат содержит кальций и железо

Гранат содержит кальций и железо

Источник:
Наталья Бурухина / NN.RU

Зимой многие начинают чаще есть гранаты или пить гранатовый сок: в нем есть много нужных для организма веществ. NGS.RU расспросил врачей, в чем польза этого фрукта, а кому стоит отнестись к нему с осторожностью.

Польза граната

Гранат содержит разные витамины, микроэлементы и аминокислоты, рассказала врач-педиатр, детский гастроэнтеролог Мария Карасенко: «Благодаря своему богатому составу гранат имеет обширное действие на организм: улучшает аппетит и регулирует обмен веществ, нормализует уровень глюкозы».

Она добавляет, что издавна его использовали при лечении дефицита железа и анемии. Однако стоит помнить, что содержание железа в гранате не так велико, как в мясных продуктах, и усвоение железа растительного происхождения составляет около 10–15%.

«Но добавление зерен граната или сока к блюдам из мяса может улучшить всасывание железа благодаря содержанию витамина C и фруктовых кислот. Недаром в восточных кухнях гранат входит в состав многих мясных блюд», — объясняет врач.

Эндокринолог-диетолог Ираида Мохова говорит, что гранатовый сок может умеренно снижать артериальное давление: для этого нужно ежедневно употреблять примерно 150 миллилитров на протяжении минимум двух недель. Но с оглядкой на калорийность и высокое содержание углеводов в этом фрукте.

Врачи отмечают пользу гранатового сока

Врачи отмечают пользу гранатового сока

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

«Растительные соединения в гранате обладают противовоспалительным действием. Лабораторные эксперименты показывают, что его экстракт блокирует ферменты, повреждающие суставы у людей с остеоартритом. Гранаты обладают противовирусными и антибактериальными свойствами, полезны при заболеваниях десен», — перечисляет Ираида Мохова.

По ее словам, были эксперименты, которые подтверждают: фрукт улучшает мозговую деятельность и память.

«Хорошие результаты ученые получили и при изучении свойств гранатового сока: у 28 пожилых людей, которые ежедневно выпивали 230 миллилитров сока, значительно улучшились показатели зрительной и вербальной памяти», — добавляет эндокринолог.

Также содержащиеся в гранате диетические нитраты улучшают физическую работоспособность. Спортсмены, принимавшие 1 грамм экстракта за полчаса до пробежки, показали лучшие результаты.

Вред граната

Детям младше года этот фрукт употреблять не стоит. После года в рацион можно включить сок граната, разведенный с водой в соотношении 1:3. Начинать лучше с 1–3 чайных ложек и постепенно доводить порцию до 50 миллилитров. Поить малыша соком можно два-три раза в неделю.

«С 3–4 лет, когда ребенок подрастает и снижаются риски попадания зерен в дыхательные пути, мы можем предложить сами зерна в небольшом количестве», — продолжает педиатр.

Не рекомендуется употреблять гранат при обострениях язвенной болезни и гастритах, при аллергических реакциях на этот фрукт

Не рекомендуется употреблять гранат при обострениях язвенной болезни и гастритах, при аллергических реакциях на этот фрукт

Источник:
Иван Митюшёв / 29.RU

От гранатового сока лучше воздержаться людям с обострением болезней желудочно-кишечного тракта. Он может раздражать слизистую, особенно если сок не разбавлять водой, — предупреждает Мария Карасенко.

«Также сок может оказывать негативное влияние на эмаль зубов — после его употребления рекомендуется почистить зубы или прополоскать рот. Гранат относят к продуктам, которые закрепляют стул, поэтому людям со склонностью к запорам нужно быть осторожным», — предостерегает врач.

Ираида Мохова дополняет, что гранаты следует с осторожностью употреблять пациентам с сахарным диабетом и ожирением из-за содержания простых углеводов во фрукте.

А еще гранат богат витамином К, который обладают кроворазжижающим свойством. Поэтому если вы принимаете антикоагулянты, то лучше проконсультироваться с врачом, можно ли вам гранаты и в каком количестве.

Мария Тищенко
Мария Тищенко
Комментарии
